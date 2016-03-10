Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ералаш. Ну просто ФантаЗтика!
Ералаш. Ну просто ФантаЗтика!

18+
Ералаш. Ну просто ФантаЗтика! - трейлер
Ералаш. Ну просто ФантаЗтика!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 10 марта 2016
Дата выхода
10 марта 2016 Россия КиноДетство 0+
10 марта 2016 Беларусь
10 марта 2016 Казахстан
10 марта 2016 Украина
Режиссер
Борис Грачевский
Борис Грачевский
Смотреть в кино

Трейлеры фильма
Все трейлеры
