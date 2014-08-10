Жизнь на вулкане, 2014

«Жизнь на вулкане» является первой картиной итальянца Джанфранко Панноне, достигшей зрителей не только родной страны режиссёра. В фильме сыграли как известные в Италии актёры, так и реальные жители Неаполя. Среди участвовавших в фильме знаменитостей можно выделить следующих: Яя Форте («Ворчун»), Фабрицио Джифуни («Пазолини», «Ганнибал»), Андреа Ренци («Тигр и снег») и Тони Сервилло из «Великой красоты».

Документальный фильм «Жизнь на вулкане» поведает зрителям истории Марии, Йоле и Маттео. Все трое неаполитанцев живут вблизи самого опасного и загадочного вулкана в мире – Везувия. Каждый из героев занимается любимым делом: Мария является флористкой, Маттео создаёт картины из пепла с Везувия, а Йоле – музыкант, поющий о Богородице. Они рассказывают не только о жизни в непосредственной близости от опасного очага, но также говорят о разрушительном воздействии на природу человека, который порой может быть опаснее самого ужасного извержения.