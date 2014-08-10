Жизнь на вулкане, 2014

«Жизнь на вулкане» является первой картиной итальянца Джанфранко Панноне, достигшей зрителей не только родной страны режиссёра. В фильме сыграли как известные в Италии актёры, так и реальные жители Неаполя. Среди участвовавших в фильме знаменитостей можно выделить следующих: Яя Форте («Ворчун»), Фабрицио Джифуни («Пазолини», «Ганнибал»), Андреа Ренци («Тигр и снег») и Тони Сервилло из «Великой красоты».
Документальный фильм «Жизнь на вулкане» поведает зрителям истории Марии, Йоле и Маттео. Все трое неаполитанцев живут вблизи самого опасного и загадочного вулкана в мире – Везувия. Каждый из героев занимается любимым делом: Мария является флористкой, Маттео создаёт картины из пепла с Везувия, а Йоле – музыкант, поющий о Богородице. Они рассказывают не только о жизни в непосредственной близости от опасного очага, но также говорят о разрушительном воздействии на природу человека, который порой может быть опаснее самого ужасного извержения.
- У фильма «Жизнь на вулкане» есть Премия «Давида ди Донателло» за лучший документальный фильм
- Фильм вышел в прокат в 2014 году и вошёл в программу многочисленных фестивалей итальянского кино в России
- Актёры Яя Форте и Тони Сервилло играли вместе в фильме «Великая красота»
Мария, Маттео и Йоле – трое неаполитанцев, живущих в непосредственной близости к Везувию. Это удивительное место, полное мифов, историй и легенд. Мария, которая имеет флористическое хозяйство прямо у подножья вулкана, является его верным сторожем. Маттео, талантливый художник, создает свои картины из пепла Везувия. Певица Йоле посвящает свое творчеству образу Богородицы, которая на протяжении веков была покровительницей этих мест. Герои делятся своими впечатлениями от жизни на вулкане и поднимают вопрос, что опаснее для Неаполя: Везувий, который может проснуться в любую минуту, или человек, который меньше чем за 100 лет нанес непоправимый вред природе?