Дедушка легкого поведения, 2015

Накануне свадьбы молодому юристу Джейсону Келли приходит трагическая весть о смерти бабушки. В попытках поддержать семью в столь нелегкое время Джейсон соглашается отвезти своего деда, отставного генерала-республиканца по имени Дик на побережье Флориды.
Однако вскоре выясняется, что в планы жизнелюбивого дедушки входят отнюдь не мирные прогулки на свежем морском воздухе: Дик с сединой в бороде и бесом у ребра на самом деле направляется на главную тусовку года для американской молодежи – студенческие весенние каникулы в Дайтона-бич.
У руля хулиганской комедии о дорожных приключениях отвязного деда и тихони-внука встал Дэн Мазер, сценарист “Диктатора” и “Бората”, за которого, кстати, Мазер получил номинацию на “Оскар” в категории “Лучший адаптированный сценарий”. Главные роли в фильме исполнили легендарный Роберт Де Ниро и Зак Эфрон, а компанию им составили Обри Плаза, Зои Дойч, Дермот Малруни и Джулианна Хаф. Сценарий к картине написал Джон Филлипс, за плечами у которого – работа над культовым “Офисом”, а также над сериалами “Задержка в развитии” и “Новенькая”.
Роль дедушки, которая досталась Роберту Де Ниро, мог исполнить Джефф Бриджес или Майкл Дуглас;
Зак Эфрон воспользовался услугами дублера в сцене, где его герой едет обнаженным на мотоцикле;
Сценарий фильма был в списке лучших нереализованных сценариев 2011 года;
“Дедушка легкого поведения” стал одним из лидеров антипремии “Золотая малина” 2017 года по количеству номинаций наряду с суперегеройским блокбастером Зака Снайдера “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”.
Съемки стартовали 5 января 2015 года в Атланте и продлились 3,5 месяца.
Мировая премьера картины была запланирована на Рождество 2015 года, но затем неоднократно переносилась – сначала на 16 августа 2016, затем на 26 февраля 2016 и в итоге на 22 января 2016.
Оригинальное название фильма – “Dirty Grandpa”, что в переводе с английского звучит как “Грязный дедушка”.
Для фото к официальному постеру Роберт Де Ниро без посторонней помощи поднял Зака Эфрона на своей спине. Эфрон подтвердил этот факт в ходе промо-компании к фильму в Instagram.
Обри Плаза играет 21-летнюю студентку колледжа, в том время как на момент выхода фильма в прокат актрисе исполнился 31 год.
По словам режиссера Дэна Мазера, сцена с голым Джейсоном на мотоцикле стала одной из самых дорогих в плане съемок.
Сцена на пляже, изображающая тусовку в честь традиционных весенних каникул во Флориде, на самом деле снималась на острове Тайби в штате Джорджия.
Обри Плаза призналась, что согласилась на роль Ленор, потому что этот персонаж отличался от всех ее предыдущих героинь, известных своей мрачностью.
В 2016 году также вышел “Свадебный угар” – еще один комедийный фильм с Заком Эфроном и Обри Плазой в главных ролях.
В фильме “Соседи. На тропе войны” (2014) Зак Эфрон наряжался Трэвисом Биклом, героем Роберта Де Ниро из фильма “Таксист” Мартина Скорсезе (1976).
Роберт Де Ниро не участвовал в промоушене “Дедушки легкого поведения”.
Сценарист фильма Джон Филлипс сыграл эпизодическую роль возмущенного гостя на свадебной репетиции.
За несколько лет до съемок в “Дедушке легкого поведения” Зак Эфрон и Роберт Де Ниро появились в картине “Старый” Новый год” (2011), однако совместных сцен в фильме Гэрри Маршалла у актеров не было.
Зак Эфрон и его экранная невеста Джулианна Хаф сыграли главные роли в фильмах Николаса Спаркса: Зака снялся в “Счастливчике” (2012), а Джулианна – в “Тихой Гавани” (2013).
При бюджете в 25 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 105 миллионов.
Обри Плаза, Джейсон Манцукас и Мо Коллинз также играли в сериале “Парки и зоны отдыха”.
Первый постер к фильму “Дедушка легкого поведения” стал пародией на афишу “Выпускника” Майка Николса: герой Эфрона ошарашенно смотрит на своего дедушку, натягивающего на ногу носок.
Джейсон, покладистый правильный парень, накануне свадьбы вляпывается в увеселительную поездку к морю со своим дедом, отставным генералом с легким нравом, бурной фантазией и вполне определенными потребностями... И, похоже, дедские каникулы изменят жизнь Джейсона навсегда!
Де Ниро - супер!