Дедушка легкого поведения, 2015

Роль дедушки, которая досталась Роберту Де Ниро, мог исполнить Джефф Бриджес или Майкл Дуглас;

Зак Эфрон воспользовался услугами дублера в сцене, где его герой едет обнаженным на мотоцикле;

Сценарий фильма был в списке лучших нереализованных сценариев 2011 года;

“Дедушка легкого поведения” стал одним из лидеров антипремии “Золотая малина” 2017 года по количеству номинаций наряду с суперегеройским блокбастером Зака Снайдера “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”.

Съемки стартовали 5 января 2015 года в Атланте и продлились 3,5 месяца.

Мировая премьера картины была запланирована на Рождество 2015 года, но затем неоднократно переносилась – сначала на 16 августа 2016, затем на 26 февраля 2016 и в итоге на 22 января 2016.

Оригинальное название фильма – “Dirty Grandpa”, что в переводе с английского звучит как “Грязный дедушка”.

Для фото к официальному постеру Роберт Де Ниро без посторонней помощи поднял Зака ​​Эфрона на своей спине. Эфрон подтвердил этот факт в ходе промо-компании к фильму в Instagram.

Обри Плаза играет 21-летнюю студентку колледжа, в том время как на момент выхода фильма в прокат актрисе исполнился 31 год.

По словам режиссера Дэна Мазера, сцена с голым Джейсоном на мотоцикле стала одной из самых дорогих в плане съемок.

Сцена на пляже, изображающая тусовку в честь традиционных весенних каникул во Флориде, на самом деле снималась на острове Тайби в штате Джорджия.

Обри Плаза призналась, что согласилась на роль Ленор, потому что этот персонаж отличался от всех ее предыдущих героинь, известных своей мрачностью.

В 2016 году также вышел “Свадебный угар” – еще один комедийный фильм с Заком Эфроном и Обри Плазой в главных ролях.

В фильме “Соседи. На тропе войны” (2014) Зак Эфрон наряжался Трэвисом Биклом, героем Роберта Де Ниро из фильма “Таксист” Мартина Скорсезе (1976).

Роберт Де Ниро не участвовал в промоушене “Дедушки легкого поведения”.

Сценарист фильма Джон Филлипс сыграл эпизодическую роль возмущенного гостя на свадебной репетиции.

За несколько лет до съемок в “Дедушке легкого поведения” Зак Эфрон и Роберт Де Ниро появились в картине “Старый” Новый год” (2011), однако совместных сцен в фильме Гэрри Маршалла у актеров не было.

Зак Эфрон и его экранная невеста Джулианна Хаф сыграли главные роли в фильмах Николаса Спаркса: Зака ​​снялся в “Счастливчике” (2012), а Джулианна – в “Тихой Гавани” (2013).

При бюджете в 25 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 105 миллионов.

Обри Плаза, Джейсон Манцукас и Мо Коллинз также играли в сериале “Парки и зоны отдыха”.

Первый постер к фильму “Дедушка легкого поведения” стал пародией на афишу “Выпускника” Майка Николса: герой Эфрона ошарашенно смотрит на своего дедушку, натягивающего на ногу носок.