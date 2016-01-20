Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дедушка легкого поведения Дедушка легкого поведения
Киноафиша Фильмы Дедушка легкого поведения
Dirty Grandpa

Дедушка легкого поведения, 2015

2015 / США
7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Накануне свадьбы молодому юристу Джейсону Келли приходит трагическая весть о смерти бабушки. В попытках поддержать семью в столь нелегкое время Джейсон соглашается отвезти своего деда, отставного генерала-республиканца по имени Дик на побережье Флориды.

Однако вскоре выясняется, что в планы жизнелюбивого дедушки входят отнюдь не мирные прогулки на свежем морском воздухе: Дик с сединой в бороде и бесом у ребра на самом деле направляется на главную тусовку года для американской молодежи – студенческие весенние каникулы в Дайтона-бич.

У руля хулиганской комедии о дорожных приключениях отвязного деда и тихони-внука встал Дэн Мазер, сценарист “Диктатора” и “Бората”, за которого, кстати, Мазер получил номинацию на “Оскар” в категории “Лучший адаптированный сценарий”. Главные роли в фильме исполнили легендарный Роберт Де Ниро и Зак Эфрон, а компанию им составили Обри Плаза, Зои Дойч, Дермот Малруни и Джулианна Хаф. Сценарий к картине написал Джон Филлипс, за плечами у которого – работа над культовым “Офисом”, а также над сериалами “Задержка в развитии” и “Новенькая”.

Роль дедушки, которая досталась Роберту Де Ниро, мог исполнить Джефф Бриджес или Майкл Дуглас;

Зак Эфрон воспользовался услугами дублера в сцене, где его герой едет обнаженным на мотоцикле;

Сценарий фильма был в списке лучших нереализованных сценариев 2011 года;

“Дедушка легкого поведения” стал одним из лидеров антипремии “Золотая малина” 2017 года по количеству номинаций наряду с суперегеройским блокбастером Зака Снайдера “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”.

Съемки стартовали 5 января 2015 года в Атланте и продлились 3,5 месяца.

Мировая премьера картины была запланирована на Рождество 2015 года, но затем неоднократно переносилась – сначала на 16 августа 2016, затем на 26 февраля 2016 и в итоге на 22 января 2016.

Оригинальное название фильма – “Dirty Grandpa”, что в переводе с английского звучит как “Грязный дедушка”.

Для фото к официальному постеру Роберт Де Ниро без посторонней помощи поднял Зака ​​Эфрона на своей спине. Эфрон подтвердил этот факт в ходе промо-компании к фильму в Instagram.

Обри Плаза играет 21-летнюю студентку колледжа, в том время как на момент выхода фильма в прокат актрисе исполнился 31 год.

По словам режиссера Дэна Мазера, сцена с голым Джейсоном на мотоцикле стала одной из самых дорогих в плане съемок.

Сцена на пляже, изображающая тусовку в честь традиционных весенних каникул во Флориде, на самом деле снималась на острове Тайби в штате Джорджия.

Обри Плаза призналась, что согласилась на роль Ленор, потому что этот персонаж отличался от всех ее предыдущих героинь, известных своей мрачностью.

В 2016 году также вышел “Свадебный угар” – еще один комедийный фильм с Заком Эфроном и Обри Плазой в главных ролях.

В фильме “Соседи. На тропе войны” (2014) Зак Эфрон наряжался Трэвисом Биклом, героем Роберта Де Ниро из фильма “Таксист” Мартина Скорсезе (1976).

Роберт Де Ниро не участвовал в промоушене “Дедушки легкого поведения”.

Сценарист фильма Джон Филлипс сыграл эпизодическую роль возмущенного гостя на свадебной репетиции.

За несколько лет до съемок в “Дедушке легкого поведения” Зак Эфрон и Роберт Де Ниро появились в картине “Старый” Новый год” (2011), однако совместных сцен в фильме Гэрри Маршалла у актеров не было.

Зак Эфрон и его экранная невеста Джулианна Хаф сыграли главные роли в фильмах Николаса Спаркса: Зака ​​снялся в “Счастливчике” (2012), а Джулианна – в “Тихой Гавани” (2013).

При бюджете в 25 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 105 миллионов.

Обри Плаза, Джейсон Манцукас и Мо Коллинз также играли в сериале “Парки и зоны отдыха”.

Первый постер к фильму “Дедушка легкого поведения” стал пародией на афишу “Выпускника” Майка Николса: герой Эфрона ошарашенно смотрит на своего дедушку, натягивающего на ногу носок.

Джейсон, покладистый правильный парень, накануне свадьбы вляпывается в увеселительную поездку к морю со своим дедом, отставным генералом с легким нравом, бурной фантазией и вполне определенными потребностями... И, похоже, дедские каникулы изменят жизнь Джейсона навсегда!

7.0 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 21 января 2016
Премьера онлайн 13 апреля 2021
Премьера в мире 20 января 2016
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэн Мазер
В ролях
Зои Дойч
Зои Дойч
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Джулианна Хаф
Джулианна Хаф
Обри Плаза
Обри Плаза
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Superнянь 2
Superнянь 2 (2015)
7.076923
Проект Х: Дорвались
Проект Х: Дорвались (2012)
7.5
Знакомство с Факерами
Знакомство с Факерами (2004)
6.948718
Фильм находится в подборках
Самые смешные комедии Самые смешные комедии
Фильмы про каникулы Фильмы про каникулы
Фильмы про приключения и путешествия Фильмы про приключения и путешествия
Постер фильма Дедушка легкого поведения 9 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дедушка легкого поведения смотреть онлайн

Дедушка легкого поведения
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Знакомство с Факерами
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Комедийный жанр зачастую ошибочно воспринимается как нечто, совершенно не требующее особых затрат и таланта. Чувство юмора – явление крайне распространённое, свойственное практически каждой человеческой особи, поэтому его проявление и выражение в художественной форме кажется вполне естественным и доступным любому, кто решится за это взяться. Но одного этого ещё не достаточно, чтобы насытить жаждущую от души посмеяться публику. И так как вкусы в обществе часто не совпадают, в особенности…
Читать
Дженни_Кодес 31 января 2016, 23:00
Хороший развлекательный фильм с килограммом клубнички, которая довольно органично вписывается в эту типично американскую комедию.

Де Ниро - супер!
Semyonchick 31 января 2016, 23:00
Думал нормальная комедия, оказалось редкостное говнище, где даже не над чем посмеяться, не советую ходить
Отзывы Написать
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Образцовый самец 2» лидирует по количеству номинаций на «Золотую малину» 2017 В преддверии объявления номинантов на «Оскар» в Голливуде объявили номинантов на своеобразный «анти-Оскар» - премию «Золотая малина», которая вручается за самые
Написать
24 января 2017 12:21
25 января кинотеатр «Аврора» проведет киноакцию в честь Татьянина дня В Татьянин день, он же День российского студенчества, «Аврора» сделает подарок зрителям: билеты на все сеансы в Большом зале и на три первых сеанса в VIP-зале будут стоить по 100
Написать
22 января 2016 00:00
Киноафиша рекомендует! Видеообзор новинок этой недели. Выпуск 15 Предлагаем вашему вниманию новый выпуск нашего еженедельного обзора новинок кинопроката. На этой неделе вы сможете выбрать фильм, который придется по вкусу любому. Здесь и молодежная антиутопия "5-ая
Написать
20 января 2016 00:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер 2
Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Приложение киноафиши