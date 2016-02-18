Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее, 2015

Выдающийся современный режиссёр Артём Аксененко, подаривший зрителям несколько громких картин, не теряет зря времени. С момента старта карьеры в 2010-ом не проходит и года, чтобы на экранах не появилась хотя бы одна его новая работа. В новом фильме об олимпийских чемпионах снялись перспективные молодые актёры, в числе которых сын Фёдора Бондарчука Сергей, известная по сериалу «Интерны» Кристина Асмус и звезда телевидения Евгений Пронин.
В каждой стране существует нечто, чем не перестаёшь восхищаться. С давних пор российские спортсмены были предметом гордости и подражания для граждан всего необъятного государства. Их награждали, им воздавали почести, ими восторгались, но истории восхождений атлетов зачастую сокрыты под пеленой тайн. Болельщики видят лишь внешнюю, красивую сторону медали, но есть ещё одна, о которой часто забывают. Чтобы представить свою страну на Олимпийских играх, необходимо пройти долгий и суровый путь, состоящий из бесконечных тренировок и испытаний воли.
Картина расскажет о трёх выдающихся личностях, а именно о тех жертвах, на которые им пришлось пойти ради чемпионских титулов. Изначально было запланировано 4 новеллы: об Александре Карелине, Елене Исинбаевой, Александре Попове и Алексее Немове. Однако решено было остановиться на трёх историях и заменить 2 из них на гимнастку Светлану Хоркину. Сами спортсмены принимали активное участие в съёмочном процессе, что делает ленту правдоподобной и максимально приближенной к реальности.
- Сергей Бондарчук младший (роль борца Александра Карелина) получил серьезную травму во время съемок. Но несмотря на предупреждения врачей продолжил работу после обезболивающего укола;
- Кристина Асмус (роль гимнастки Светланы Хоркиной) выполняла большинство упражнений сама;
- Евгений Пронин (роль пловца Александра Попова) готовился к съемкам в течение 3-х месяцев. За это время он проплыл несколько десятков километров;
Три легендарных спортсмена: Александр Попов — лучший пловец десятилетия, четырехкратный олимпийский чемпион, Светлана Хоркина — обладательница неофициального титула «Королева брусьев», двукратная Олимпийская чемпионка, Александр Карелин — выдающийся российский борец из Новосибирска, трехкратный Олимпийский чемпион. Три целеустремленных, сильных, волевых, несгибаемых спортсмена, покорившие спортивный Олимп. У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. То, что осталось за кадром спортивной хроники. Три яркие новеллы, основанные на реальных событиях, расскажут, как они пришли к высшему спортивному достижению — Олимпийский чемпион. И дали возможность всей стране сказать «Мы победили!».