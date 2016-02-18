Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее, 2015

Выдающийся современный режиссёр Артём Аксененко, подаривший зрителям несколько громких картин, не теряет зря времени. С момента старта карьеры в 2010-ом не проходит и года, чтобы на экранах не появилась хотя бы одна его новая работа. В новом фильме об олимпийских чемпионах снялись перспективные молодые актёры, в числе которых сын Фёдора Бондарчука Сергей, известная по сериалу «Интерны» Кристина Асмус и звезда телевидения Евгений Пронин.

В каждой стране существует нечто, чем не перестаёшь восхищаться. С давних пор российские спортсмены были предметом гордости и подражания для граждан всего необъятного государства. Их награждали, им воздавали почести, ими восторгались, но истории восхождений атлетов зачастую сокрыты под пеленой тайн. Болельщики видят лишь внешнюю, красивую сторону медали, но есть ещё одна, о которой часто забывают. Чтобы представить свою страну на Олимпийских играх, необходимо пройти долгий и суровый путь, состоящий из бесконечных тренировок и испытаний воли.

Картина расскажет о трёх выдающихся личностях, а именно о тех жертвах, на которые им пришлось пойти ради чемпионских титулов. Изначально было запланировано 4 новеллы: об Александре Карелине, Елене Исинбаевой, Александре Попове и Алексее Немове. Однако решено было остановиться на трёх историях и заменить 2 из них на гимнастку Светлану Хоркину. Сами спортсмены принимали активное участие в съёмочном процессе, что делает ленту правдоподобной и максимально приближенной к реальности.