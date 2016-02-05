Хуже, чем ложь, 2016

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Дебютный фильм режиссера Шинтаро Шимосавы «Misconduct» с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом, получивший в русском прокате название «Хуже, чем ложь» - тот самый случай, когда русская локализация попала в самую точку. Было ли это волею случая или же удачным ходом, но, благодаря этому, с самых первых минут зритель получает вопрос, над которым вынужден задумываться на протяжении всего фильма: «Что же может быть хуже, чем ложь?» Кадр из фильма «Хуже, чем…