Хуже, чем ложь, 2016

Фильм "Хуже, чем ложь" является дебютным режиссёрским проектом сценариста Шинтаро Шимосава ("Мёртвая зона", "Тайны Смолвилля"). В его картине снялись узнаваемые актёры: Аль Пачино ("Адвокат дьявола", "Крёстный отец", "Запах женщины"), Энтони Хопкинс ("Ганнибал", "Молчание ягнят"), Джош Дюамель ("Трансформеры", "Портрет Дориана Грея"), Джулия Стайлз ("Ультиматум Борна", "Превосходство Борна") и Гленн Пауэлл ("Королевы крика", "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды").
В центре сюжета картины "Хуже, чем ложь" начинающий и подающий надежды юрист Бен Кэхилл. Однажды он узнаёт, что глава крупнешей фармацевтической компании Артур Деннинг выпустил лекарство, которое не прошло клинические испытания, в результате чего пострадали люди. Герой просит своего босса Чарльза Абрамса взяться за дело, однако он и не представляет, с каким коварным и влиятельным человеком связался.
- Фильм заработал всего 97 фунтов в первый прокатный уикенд в Великобритании
- Энтони Хопкинс и Джулия Стайлз играли вместе в фильме "Идём со мной"
- Аль Пачино и Энтони Хопкинс снимаются в одной картине впервые
- Главную роль в фильме "Хуже, чем ложь" изначально мог сыграть Дэн Стивенс
Когда амбициозный молодой юрист берется за большое дело против влиятельного и безжалостного исполнительного директора крупной фармацевтической компании, он оказывается втянут в мир шантажа и коррупции.