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Хуже, чем ложь Хуже, чем ложь
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Misconduct

Хуже, чем ложь, 2016

2016 / США
5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм "Хуже, чем ложь" является дебютным режиссёрским проектом сценариста Шинтаро Шимосава ("Мёртвая зона", "Тайны Смолвилля"). В его картине снялись узнаваемые актёры: Аль Пачино ("Адвокат дьявола", "Крёстный отец", "Запах женщины"), Энтони Хопкинс ("Ганнибал", "Молчание ягнят"), Джош Дюамель ("Трансформеры", "Портрет Дориана Грея"), Джулия Стайлз ("Ультиматум Борна", "Превосходство Борна") и Гленн Пауэлл ("Королевы крика", "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды").

В центре сюжета картины "Хуже, чем ложь" начинающий и подающий надежды юрист Бен Кэхилл. Однажды он узнаёт, что глава крупнешей фармацевтической компании Артур Деннинг выпустил лекарство, которое не прошло клинические испытания, в результате чего пострадали люди. Герой просит своего босса Чарльза Абрамса взяться за дело, однако он и не представляет, с каким коварным и влиятельным человеком связался.

- Фильм заработал всего 97 фунтов в первый прокатный уикенд в Великобритании 

- Энтони Хопкинс и Джулия Стайлз играли вместе в фильме "Идём со мной"

- Аль Пачино и Энтони Хопкинс снимаются в одной картине впервые

- Главную роль в фильме "Хуже, чем ложь" изначально мог сыграть Дэн Стивенс

Когда амбициозный молодой юрист берется за большое дело против влиятельного и безжалостного исполнительного директора крупной фармацевтической компании, он оказывается втянут в мир шантажа и коррупции.

5.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 декабря 2016
Премьера онлайн 5 февраля 2016
Премьера в мире 5 февраля 2016
Возраст 18+
Прокатчик AKM
Режиссер
Шинтаро Шимосава
Шинтаро Шимосава
В ролях
Аль Пачино
Аль Пачино
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Элис Ив
Элис Ив
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Глен Пауэлл
Глен Пауэлл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хуже, чем ложь 4 постера
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Хуже, чем ложь
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Дебютный фильм режиссера Шинтаро Шимосавы «Misconduct» с Аль Пачино и Энтони Хопкинсом, получивший в русском прокате название «Хуже, чем ложь» - тот самый случай, когда русская локализация попала в самую точку. Было ли это волею случая или же удачным ходом, но, благодаря этому, с самых первых минут зритель получает вопрос, над которым вынужден задумываться на протяжении всего фильма: «Что же может быть хуже, чем ложь?» Кадр из фильма «Хуже, чем…
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саундтрек фильма Хуже, чем ложь
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