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Архив премьер 1973 года

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1 января 1973
Двенадцать месяцев, Анатолий Граник, СССР Сломанная подкова, Семён Аранович, СССР Щелкунчик, Борис Степанцев, СССР Паучок Ананси и волшебная палочка, Идея Гаранина, Марианна Новогрудская, СССР Лиса и заяц, Юрий Норштейн, СССР Сказка о попе и о работнике его Балде, Инесса Ковалевская, СССР Айболит и Бармалей, Наталия Червинская, СССР Маугли, Роман Давыдов, СССР Федорино горе, Наталия Червинская, СССР Кортик, Николай Калинин, СССР
10 января 1973
С тобой и без тебя..., Родион Нахапетов, СССР
11 января 1973
Оскорбление, Сидни Люмет, США / Великобритания
28 января 1973
Юлька, Константин Жук, СССР
29 января 1973
Меченый атом, Игорь Гостев, СССР
2 февраля 1973
По следам бременских музыкантов, Василий Ливанов, СССР
5 февраля 1973
Игрок, Алексей Баталов, СССР
9 февраля 1973
Часы с кукушкой, Иван Уфимцев, СССР
1 марта 1973
Малыш, Тед Пост, США
3 марта 1973
Ковбои в городе, Владимир Тарасов, СССР
7 марта 1973
Долгое прощание, Роберт Олтмен, США
16 марта 1973
Театр крови, Дуглас Хикокс, Великобритания
26 марта 1973
О, счастливчик!, Линдсей Андерсон, США / Великобритания
27 марта 1973
Сестры, Брайан Де Пальма, США
9 апреля 1973
Егор Булычов и другие, Сергей Соловьев, СССР
10 апреля 1973
Кукольный Дом, Джозеф Лоузи, Франция / Великобритания
11 апреля 1973
Пугало, Джерри Шатцберг, США
13 апреля 1973
С Новым годом!, Клод Лелуш, Франция / Италия
16 апреля 1973
Алые маки Иссык-Куля, Болотбек Шамшиев, СССР
18 апреля 1973
Зеленый сойлент, Ричард Флайшер, США
19 апреля 1973
Бродяга высокогорных равнин, Клинт Иствуд, США
23 апреля 1973
Мы с Джеком, Владимир Самсонов, СССР Остров, Федор Хитрук, СССР
2 мая 1973
Капля в море, Яков Сегель, СССР
3 мая 1973
Целлюлоза, Майк Ходжис, Великобритания
11 мая 1973
Харрадский эксперимент, Тед Пост, США
15 мая 1973
Мальчишку звали капитаном, Марк Толмачев, СССР
17 мая 1973
Мамочка и шлюха, Жан Эсташ, Франция
20 мая 1973
Анна и волки, Карлос Саура, Испания
21 мая 1973
Много шума из ничего, Самсон Самсонов, СССР
23 мая 1973
Теплый декабрь, Сидни Пуатье, Великобритания
27 мая 1973
Василёк, Стелла Аристакесова, СССР
28 мая 1973
Человек на своем месте, Алексей Сахаров, СССР
6 июня 1973
Дума о Ковпаке: Набат, Тимофей Левчук, СССР Эффект Ромашкина, Роман Балаян, СССР Ни слова о футболе, Исаак Магитон, СССР Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты..., Тимофей Левчук, СССР
15 июня 1973
Битва за планету обезьян, Дж. Ли Томпсон, США
18 июня 1973
Дача, Константин Воинов, СССР
1 июля 1973
Туки-Буки, Джибрил Диоп Мамбети, Сенегал
3 июля 1973
Оклахома, как она есть, Стэнли Крамер, США
13 июля 1973
Детство Ратибора, Роман Давыдов, СССР
20 июля 1973
Диллинджер, Джон Милиус, США
25 июля 1973
Человек Макинтоша, Джон Хьюстон, США / Великобритания Всадник без головы, Владимир Вайншток, СССР / Куба
26 июля 1973
Выход Дракона, Роберт Клауз, Гонконг / США Живи и дай умереть, Гай Хэмилтон, Великобритания
31 июля 1973
Пятое наступление, Стипе Делич, Югославия
1 августа 1973
Американские граффити, Джордж Лукас, США
7 августа 1973
Иисус Христос - Cуперзвезда, Норман Джуисон, США
9 августа 1973
Ночной дозор, Брайан Дж. Хаттон, Великобритания
17 августа 1973
Мир Запада, Майкл Крайтон, США
10 сентября 1973
Приваловские миллионы, Ярополк Лапшин, СССР
17 сентября 1973
Мужчины, Эдмонд Кеосаян, СССР Иван Васильевич меняет профессию, Леонид Гайдай, СССР
20 сентября 1973
Бабий бунт, Пол Мориси, США
1 октября 1973
Земля Санникова, Альберт С. Мкртчян, Леонид Попов, СССР
2 октября 1973
Злые улицы, Мартин Скорсезе, США
3 октября 1973
Новеллы о космосе, Лев Атаманов, СССР
10 октября 1973
Мачеха, Олег Бондарев, СССР
13 октября 1973
Пустоши, Терренс Малик, США
16 октября 1973
А теперь не смотри, Николас Роуг, Великобритания / Италия Бездельник, Кирк Дуглас, Зоран Чалич, США / Италия / Югославия
30 октября 1973
Игры в карты по-научному, Луиджи Коменчини, Италия
1 ноября 1973
День покаяния, Ларри Пирс, США
7 ноября 1973
Привести в исполнение, Дэвид Миллер, США
8 ноября 1973
Робин Гуд, Вольфганг Райтерман, США
12 ноября 1973
Неустойчивое равновесие, Тони Ричардсон, США / Канада / Великобритания
15 ноября 1973
Серпико, Сидни Люмет, США / Италия
16 ноября 1973
Встреча двух сердец, Сидни Поллак, США
17 ноября 1973
Трудный путь, Ральф Бакши, США
29 ноября 1973
Святая гора, Алехандро Ходоровски, США / Мексика
12 декабря 1973
Последний наряд, Хэл Эшби, США
14 декабря 1973
Меня зовут Никто, Тонино Валерии, Италия / Франция / Германия
17 декабря 1973
Спящий, Вуди Аллен, США Нейлон 100%, Владимир Басов, СССР
18 декабря 1973
Адрес вашего дома, Евгений Хринюк, СССР
20 декабря 1973
Высшая сила, Тед Пост, США Плохой хороший человек, Иосиф Хейфиц, СССР
25 декабря 1973
Афера, Джордж Рой Хилл, США
26 декабря 1973
Изгоняющий дьявола, Уильям Фридкин, США
30 декабря 1973
Умные вещи, Анатолий Граник, СССР Чиполлино, Тамара Лисициан, СССР Жили три холостяка, Михаил Григорьев, СССР
31 декабря 1973
Новые приключения Дони и Микки, Георгий Бабушкин, Степан Исаакян, СССР Эта веселая планета, Юрий Сааков, Юрий Цветков, СССР
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