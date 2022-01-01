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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Архив премьер 1973 года
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1 января 1973
Сказка о попе и о работнике его Балде
, Инесса Ковалевская, СССР
Паучок Ананси и волшебная палочка
, Идея Гаранина, Марианна Новогрудская, СССР
Щелкунчик
, Борис Степанцев, СССР
Маугли
, Роман Давыдов, СССР
Кортик
, Николай Калинин, СССР
Сломанная подкова
, Семен Аранович, СССР
Двенадцать месяцев
, Анатолий Граник, СССР
Федорино горе
, Наталия Червинская, СССР
Лиса и заяц
, Юрий Норштейн, СССР
Маугли
, Роман Давыдов, СССР
Айболит и Бармалей
, Наталия Червинская, СССР
11 января 1973
Оскорбление
, Сидни Люмет, США / Великобритания
28 января 1973
Юлька
, Константин Жук, СССР
2 февраля 1973
По следам бременских музыкантов
, Василий Ливанов, СССР
5 февраля 1973
Игрок
, Алексей Баталов, СССР
1 марта 1973
Малыш
, Тед Пост, США
3 марта 1973
Ковбои в городе
, Владимир Тарасов, СССР
7 марта 1973
Долгое прощание
, Роберт Олтмен, США
16 марта 1973
Театр крови
, Дуглас Хикокс, Великобритания
26 марта 1973
О, счастливчик!
, Линдсей Андерсон, США / Великобритания
27 марта 1973
Сестры
, Брайан Де Пальма, США
9 апреля 1973
Егор Булычов и другие
, Сергей Соловьев, СССР
10 апреля 1973
Кукольный Дом
, Джозеф Лоузи, Франция / Великобритания
11 апреля 1973
Пугало
, Джерри Шатцберг, США
13 апреля 1973
С Новым годом!
, Клод Лелуш, Франция / Италия
16 апреля 1973
Алые маки Иссык-Куля
, Болотбек Шамшиев, СССР
18 апреля 1973
Зеленый сойлент
, Ричард Флайшер, США
19 апреля 1973
Бродяга высокогорных равнин
, Клинт Иствуд, США
23 апреля 1973
Остров
, Федор Хитрук, СССР
Мы с Джеком
, Владимир Самсонов, СССР
2 мая 1973
Капля в море
, Яков Сегель, СССР
3 мая 1973
Целлюлоза
, Майк Ходжис, Великобритания
11 мая 1973
Харрадский эксперимент
, Тед Пост, США
17 мая 1973
Мамочка и шлюха
, Жан Эсташ, Франция
20 мая 1973
Анна и волки
, Карлос Саура, Испания
21 мая 1973
Много шума из ничего
, Самсон Самсонов, СССР
23 мая 1973
Теплый декабрь
, Сидни Пуатье, Великобритания
27 мая 1973
Василёк
, Стелла Аристакесова, СССР
28 мая 1973
Человек на своем месте
, Алексей Сахаров, СССР
6 июня 1973
Эффект Ромашкина
, Роман Балаян, СССР
Ни слова о футболе
, Исаак Магитон, СССР
Дума о Ковпаке: Набат
, Тимофей Левчук, СССР
Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
, Тимофей Левчук, СССР
15 июня 1973
Битва за планету обезьян
, Дж. Ли Томпсон, США
18 июня 1973
Дача
, Константин Воинов, СССР
1 июля 1973
Туки-Буки
, Джибрил Диоп Мамбети, Сенегал
3 июля 1973
Оклахома, как она есть
, Стэнли Крамер, США
13 июля 1973
Детство Ратибора
, Роман Давыдов, СССР
20 июля 1973
Диллинджер
, Джон Милиус, США
25 июля 1973
Всадник без головы
, Владимир Вайншток, СССР / Куба
Человек Макинтоша
, Джон Хьюстон, США / Великобритания
26 июля 1973
Выход Дракона
, Роберт Клауз, Гонконг / США
Живи и дай умереть
, Гай Хэмилтон, Великобритания
31 июля 1973
Пятое наступление
, Стипе Делич, Югославия
1 августа 1973
Американские граффити
, Джордж Лукас, США
7 августа 1973
Иисус Христос - Cуперзвезда
, Норман Джуисон, США
9 августа 1973
Ночной дозор
, Брайан Дж. Хаттон, Великобритания
17 августа 1973
Мир Запада
, Майкл Крайтон, США
10 сентября 1973
Приваловские миллионы
, Ярополк Лапшин, СССР
17 сентября 1973
Мужчины
, Эдмонд Кеосаян, СССР
Иван Васильевич меняет профессию
, Леонид Гайдай, СССР
20 сентября 1973
Бабий бунт
, Пол Моррисси, США
1 октября 1973
Земля Санникова
, Альберт С. Мкртчян, Леонид Попов, СССР
2 октября 1973
Злые улицы
, Мартин Скорсезе, США
3 октября 1973
Новеллы о космосе
, Лев Атаманов, СССР
10 октября 1973
Мачеха
, Олег Бондарев, СССР
13 октября 1973
Пустоши
, Терренс Малик, США
16 октября 1973
А теперь не смотри
, Николас Роуг, Великобритания / Италия
Бездельник
, Кирк Дуглас, Зоран Чалич, США / Италия / Югославия
30 октября 1973
Игры в карты по-научному
, Луиджи Коменчини, Италия
1 ноября 1973
День покаяния
, Ларри Пирс, США
7 ноября 1973
Привести в исполнение
, Дэвид Миллер, США
8 ноября 1973
Робин Гуд
, Вольфганг Райтерман, США
12 ноября 1973
Неустойчивое равновесие
, Тони Ричардсон, США / Канада / Великобритания
15 ноября 1973
Серпико
, Сидни Люмет, США / Италия
16 ноября 1973
Встреча двух сердец
, Сидни Поллак, США
17 ноября 1973
Трудный путь
, Ральф Бакши, США
29 ноября 1973
Святая гора
, Алехандро Ходоровски, США / Мексика
12 декабря 1973
Последний наряд
, Хэл Эшби, США
14 декабря 1973
Меня зовут Никто
, Тонино Валерии, Италия / Франция / Германия
17 декабря 1973
Нейлон 100%
, Владимир Басов, СССР
Спящий
, Вуди Аллен, США
20 декабря 1973
Плохой хороший человек
, Иосиф Хейфиц, СССР
Высшая сила
, Тед Пост, США
25 декабря 1973
Афера
, Джордж Рой Хилл, США
26 декабря 1973
Изгоняющий дьявола
, Уильям Фридкин, США
30 декабря 1973
Жили три холостяка
, Михаил Григорьев, СССР
Чиполлино
, Тамара Лисициан, СССР
Умные вещи
, Анатолий Граник
31 декабря 1973
Эта веселая планета
, Юрий Сааков, Юрий Цветков, СССР
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