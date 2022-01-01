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Киноафиша Премьеры Архив Архив 1973

Архив премьер 1973 года

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1 января 1973
Сказка о попе и о работнике его Балде, Инесса Ковалевская, СССР Паучок Ананси и волшебная палочка, Идея Гаранина, Марианна Новогрудская, СССР Щелкунчик, Борис Степанцев, СССР Маугли, Роман Давыдов, СССР Кортик, Николай Калинин, СССР Сломанная подкова, Семен Аранович, СССР Двенадцать месяцев, Анатолий Граник, СССР Федорино горе, Наталия Червинская, СССР Лиса и заяц, Юрий Норштейн, СССР Маугли, Роман Давыдов, СССР Айболит и Бармалей, Наталия Червинская, СССР
11 января 1973
Оскорбление, Сидни Люмет, США / Великобритания
28 января 1973
Юлька, Константин Жук, СССР
2 февраля 1973
По следам бременских музыкантов, Василий Ливанов, СССР
5 февраля 1973
Игрок, Алексей Баталов, СССР
1 марта 1973
Малыш, Тед Пост, США
3 марта 1973
Ковбои в городе, Владимир Тарасов, СССР
7 марта 1973
Долгое прощание, Роберт Олтмен, США
16 марта 1973
Театр крови, Дуглас Хикокс, Великобритания
26 марта 1973
О, счастливчик!, Линдсей Андерсон, США / Великобритания
27 марта 1973
Сестры, Брайан Де Пальма, США
9 апреля 1973
Егор Булычов и другие, Сергей Соловьев, СССР
10 апреля 1973
Кукольный Дом, Джозеф Лоузи, Франция / Великобритания
11 апреля 1973
Пугало, Джерри Шатцберг, США
13 апреля 1973
С Новым годом!, Клод Лелуш, Франция / Италия
16 апреля 1973
Алые маки Иссык-Куля, Болотбек Шамшиев, СССР
18 апреля 1973
Зеленый сойлент, Ричард Флайшер, США
19 апреля 1973
Бродяга высокогорных равнин, Клинт Иствуд, США
23 апреля 1973
Остров, Федор Хитрук, СССР Мы с Джеком, Владимир Самсонов, СССР
2 мая 1973
Капля в море, Яков Сегель, СССР
3 мая 1973
Целлюлоза, Майк Ходжис, Великобритания
11 мая 1973
Харрадский эксперимент, Тед Пост, США
17 мая 1973
Мамочка и шлюха, Жан Эсташ, Франция
20 мая 1973
Анна и волки, Карлос Саура, Испания
21 мая 1973
Много шума из ничего, Самсон Самсонов, СССР
23 мая 1973
Теплый декабрь, Сидни Пуатье, Великобритания
27 мая 1973
Василёк, Стелла Аристакесова, СССР
28 мая 1973
Человек на своем месте, Алексей Сахаров, СССР
6 июня 1973
Эффект Ромашкина, Роман Балаян, СССР Ни слова о футболе, Исаак Магитон, СССР Дума о Ковпаке: Набат, Тимофей Левчук, СССР Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты..., Тимофей Левчук, СССР
15 июня 1973
Битва за планету обезьян, Дж. Ли Томпсон, США
18 июня 1973
Дача, Константин Воинов, СССР
1 июля 1973
Туки-Буки, Джибрил Диоп Мамбети, Сенегал
3 июля 1973
Оклахома, как она есть, Стэнли Крамер, США
13 июля 1973
Детство Ратибора, Роман Давыдов, СССР
20 июля 1973
Диллинджер, Джон Милиус, США
25 июля 1973
Всадник без головы, Владимир Вайншток, СССР / Куба Человек Макинтоша, Джон Хьюстон, США / Великобритания
26 июля 1973
Выход Дракона, Роберт Клауз, Гонконг / США Живи и дай умереть, Гай Хэмилтон, Великобритания
31 июля 1973
Пятое наступление, Стипе Делич, Югославия
1 августа 1973
Американские граффити, Джордж Лукас, США
7 августа 1973
Иисус Христос - Cуперзвезда, Норман Джуисон, США
9 августа 1973
Ночной дозор, Брайан Дж. Хаттон, Великобритания
17 августа 1973
Мир Запада, Майкл Крайтон, США
10 сентября 1973
Приваловские миллионы, Ярополк Лапшин, СССР
17 сентября 1973
Мужчины, Эдмонд Кеосаян, СССР Иван Васильевич меняет профессию, Леонид Гайдай, СССР
20 сентября 1973
Бабий бунт, Пол Моррисси, США
1 октября 1973
Земля Санникова, Альберт С. Мкртчян, Леонид Попов, СССР
2 октября 1973
Злые улицы, Мартин Скорсезе, США
3 октября 1973
Новеллы о космосе, Лев Атаманов, СССР
10 октября 1973
Мачеха, Олег Бондарев, СССР
13 октября 1973
Пустоши, Терренс Малик, США
16 октября 1973
А теперь не смотри, Николас Роуг, Великобритания / Италия Бездельник, Кирк Дуглас, Зоран Чалич, США / Италия / Югославия
30 октября 1973
Игры в карты по-научному, Луиджи Коменчини, Италия
1 ноября 1973
День покаяния, Ларри Пирс, США
7 ноября 1973
Привести в исполнение, Дэвид Миллер, США
8 ноября 1973
Робин Гуд, Вольфганг Райтерман, США
12 ноября 1973
Неустойчивое равновесие, Тони Ричардсон, США / Канада / Великобритания
15 ноября 1973
Серпико, Сидни Люмет, США / Италия
16 ноября 1973
Встреча двух сердец, Сидни Поллак, США
17 ноября 1973
Трудный путь, Ральф Бакши, США
29 ноября 1973
Святая гора, Алехандро Ходоровски, США / Мексика
12 декабря 1973
Последний наряд, Хэл Эшби, США
14 декабря 1973
Меня зовут Никто, Тонино Валерии, Италия / Франция / Германия
17 декабря 1973
Нейлон 100%, Владимир Басов, СССР Спящий, Вуди Аллен, США
20 декабря 1973
Плохой хороший человек, Иосиф Хейфиц, СССР Высшая сила, Тед Пост, США
25 декабря 1973
Афера, Джордж Рой Хилл, США
26 декабря 1973
Изгоняющий дьявола, Уильям Фридкин, США
30 декабря 1973
Жили три холостяка, Михаил Григорьев, СССР Чиполлино, Тамара Лисициан, СССР Умные вещи, Анатолий Граник
31 декабря 1973
Эта веселая планета, Юрий Сааков, Юрий Цветков, СССР
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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