28 панфиловцев, 2016

Ким Дружинин и Андрей Шальопа уже сотрудничали вместе на съёмках картины «Поймать ведьму»

Идея снять фильм о панфиловцах и их подвиге разрабатывалась с 2009 года, а для её реализации пришлось запустить краудфандинговую кампанию. В итоге она принесла проекту более 30 миллионов рублей, а вторая половина суммы на производство была выделена государством

Спустя годы после гибели панфиловцев их подвиг был предан сомнениям Военной прокуратурой, и сама эта история по сей день остаётся загадкой, которую многие считают выдумкой. Но режиссёры заявили, что хотят рассказать об этом как о настоящем проявлении героизма

Частично фильм «28 панфиловцев» снимался в павильонах «Ленфильма», а также в городе Иваново и под Санкт-Петербургом

Финансовая, техническая и организационная поддержка также была оказана фильму студией Gaijin Entertainment, разрабатывающей компьютерные игры

Для съемок фильма были созданы модели танков в масштабе 1:16. Для сцен, происходящих внутри танка был создан интерьера танка реальных размеров. Также, одна модель танка была создана в натуральную величину.

Во время съемок модели танков двигались в четыре раза быстрее, чем требовалось, а затем их скорость замедлялась в видеоредакторе. Это позволило придать большую реалистичность движению.

До того, как к финансированию проекта присоединились Министерства культуры России и Министерство культуры Казахстана поиск денег осуществлялся с помощью краудфандинга — добровольного сбора средств. Собранная таким образом сумма составила почти 35 миллионов рублей. В конце фильма в течение 10 минут показываются титры с именами тех, кто совершил пожертвования.

Наравне с профессиональными актерами в фильме были задействованы добровольцы-любители.

Консультантом фильма по военным вопросам выступил руководитель военно-исторического клуба Артем Кокин.

Помощь с реквизитом оказали Военный музей Карельского перешейка и Военно-технический музей Черноголовки.

Кастинг фильма занял продолжительное время. Первым утвержденным на роль актером стал Яков Кучерский, сыгравший помкомвзвода Добробабина — его согласие было получено за два года до начала съемок. Последним актером, присоединившимся к проекту стал актер Алексей Морозов, сыгравший политрука Клочкова.

Поскольку панфиловская дивизия была сформирована в Казахской ССР, в ее составе было много казахов и киргизов. Создателям фильма пришлось в большом количестве искать актеров восточной внешности, для чего они обратились в национальные диаспоры Москвы, Санкт-Петербурга и Иваново.

Помощь, оказанная Казахстаном оказалось гораздо меньше изначально заявленной. Вместо обещанного миллиона долларов фильм получил лишь около трехсот тысяч. Возможно это связано с тем, что создатели отказались вносить в сценарий предложенные Министерством культуры Казахстана изменения. Власти Казахстана объяснили ситуацию возникшими экономическими трудностями.

Во время премьерных показов фильм можно было посмотреть в двух версиях: на русском и на казахском языках.

Премьера фильма состоялась в 75-ю годовщину боя у поселка при станции Дубосеково в городе Волоколамск, в пяти километрах от того места, где разворачиваются события фильма.

Съемки картины стартовали 4 октября в павильонах “Ленфильма”. Основные съемки прошли зимой 2014\2015 года в Ленинградской области и Иваново.