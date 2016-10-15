28 панфиловцев, 2016

Художественный фильм о бессмертном подвиге советских бойцов при обороне Москвы во время Великой Отечественной Войны.
Фильм «28 панфиловцев» является плодом совместной работы Кима Дружинина и Андрея Шальопы. Андрей Шальопа также выступил в качестве сценариста и продюсера, а в главных ролях снялись небезызвестные актёры. Среди них особенно выделяется звезда «Ментовских войн» и мини-сериала «Отцы и дети» Александр Устюгов. Также в съёмках приняли участие: Яков Кучеревский («Ликивидация»), Азамат Нигманов («Пятница»), Олег Фёдоров («Человек у окна»), Антон Кузнецов («Тихий Дон») и другие.
Картина «28 панфиловцев» перенесёт зрителей в 1941 год, когда немцы пошли на Москву. Отпор им дала дивизия, которой командовал генерал-майор Иван Панфилов. Эти 28 панфиловцев известны как настоящие герои, так как они сумели самостоятельно уничтожить 18 танков врага в Дубосеково, после чего трагично погибли. То, что они сделали, кажется невозможным, однако их подвиг навсегда остался на страницах отечественной истории.
Ноябрь 1941 года. Бесчисленные немецкие войска прорываются вглубь СССР, стремясь завершить блицкриг и захватить столицу. Примерно в ста километрах от Москвы у разъезда Дубосеково советские пехотинцы готовятся принять бой против германских танков. Командиры наскоро проводят обучение личного состава и разрабатываю тактику сражения. Все понимают, что немцы уже потерпели несколько поражений, а значит, недооценки противника с их стороны не будет — планируется максимально сокрушительный удар. В распоряжении солдат лишь бутылки с зажигательной смесью, противотанковые ружья и пулеметы. Чтобы иметь хоть какие-то шансы приходится прибегать к военной хитрости: строить ложные огневые позиции с деревянными муляжами пушек.
В штаб поступают данные о противника, и становится ясно, что четырем ротами пехотинцев придется выступить против трех немецких полков с танками. Командование ставит задачу остановить продвижение противника и удержать позиции до прихода резервных сил. В то, что можно остаться в живых и одержать победу верят лишь простые солдаты — те, кому через несколько часов предстоит встретиться с врагом лицом к лицу.
Ким Дружинин и Андрей Шальопа уже сотрудничали вместе на съёмках картины «Поймать ведьму»
Идея снять фильм о панфиловцах и их подвиге разрабатывалась с 2009 года, а для её реализации пришлось запустить краудфандинговую кампанию. В итоге она принесла проекту более 30 миллионов рублей, а вторая половина суммы на производство была выделена государством
Спустя годы после гибели панфиловцев их подвиг был предан сомнениям Военной прокуратурой, и сама эта история по сей день остаётся загадкой, которую многие считают выдумкой. Но режиссёры заявили, что хотят рассказать об этом как о настоящем проявлении героизма
Частично фильм «28 панфиловцев» снимался в павильонах «Ленфильма», а также в городе Иваново и под Санкт-Петербургом
Финансовая, техническая и организационная поддержка также была оказана фильму студией Gaijin Entertainment, разрабатывающей компьютерные игры
Для съемок фильма были созданы модели танков в масштабе 1:16. Для сцен, происходящих внутри танка был создан интерьера танка реальных размеров. Также, одна модель танка была создана в натуральную величину.
Во время съемок модели танков двигались в четыре раза быстрее, чем требовалось, а затем их скорость замедлялась в видеоредакторе. Это позволило придать большую реалистичность движению.
До того, как к финансированию проекта присоединились Министерства культуры России и Министерство культуры Казахстана поиск денег осуществлялся с помощью краудфандинга — добровольного сбора средств. Собранная таким образом сумма составила почти 35 миллионов рублей. В конце фильма в течение 10 минут показываются титры с именами тех, кто совершил пожертвования.
Наравне с профессиональными актерами в фильме были задействованы добровольцы-любители.
Консультантом фильма по военным вопросам выступил руководитель военно-исторического клуба Артем Кокин.
Помощь с реквизитом оказали Военный музей Карельского перешейка и Военно-технический музей Черноголовки.
Кастинг фильма занял продолжительное время. Первым утвержденным на роль актером стал Яков Кучерский, сыгравший помкомвзвода Добробабина — его согласие было получено за два года до начала съемок. Последним актером, присоединившимся к проекту стал актер Алексей Морозов, сыгравший политрука Клочкова.
Поскольку панфиловская дивизия была сформирована в Казахской ССР, в ее составе было много казахов и киргизов. Создателям фильма пришлось в большом количестве искать актеров восточной внешности, для чего они обратились в национальные диаспоры Москвы, Санкт-Петербурга и Иваново.
Помощь, оказанная Казахстаном оказалось гораздо меньше изначально заявленной. Вместо обещанного миллиона долларов фильм получил лишь около трехсот тысяч. Возможно это связано с тем, что создатели отказались вносить в сценарий предложенные Министерством культуры Казахстана изменения. Власти Казахстана объяснили ситуацию возникшими экономическими трудностями.
Во время премьерных показов фильм можно было посмотреть в двух версиях: на русском и на казахском языках.
Премьера фильма состоялась в 75-ю годовщину боя у поселка при станции Дубосеково в городе Волоколамск, в пяти километрах от того места, где разворачиваются события фильма.
Съемки картины стартовали 4 октября в павильонах “Ленфильма”. Основные съемки прошли зимой 2014\2015 года в Ленинградской области и Иваново.
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