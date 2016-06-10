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Мобильник, 2016

2016 / США
3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

По мотивам книг Стивена Кинга практически каждый год снимается новая картина или сериал. Практически все его произведения имеют хотя бы одну экранизацию, а вот «Мобильник» адаптируется впервые. Фильм по культовому роману снял режиссёр «Паранормального явления 2», Тод «Кип» Уильямс. А к созданию сценария приложил руку сам «Король ужасов». В главных ролях снялись узнаваемые актёры, в числе которых бесподобный Сэмюэл Л. Джексон («Мстители», «Криминальное чтиво», «Звёздные войны») и не менее потрясающий Джон Кьюсак («Ворон», «1408»). Также в картине снялись такие начинающие актёры, как Изабель Фурман («Голодные игры»), Алекс тер Авест («Холм одного дерева») и Гриффин Фриман («Рэй Донован»).

Все мы привыкли везде брать с собой свой мобильник и даже не заметили, в какую сильную зависимость от него впали. А что если в один день смартфоны поработят нас и распространят неизлечимый вирус? На этот вопрос ответил Стивен Кинг. Однажды сквозь динамики и экранные стёкла на людей обрушилась ужасная зараза. Но есть и те, кому удалось избежать этой участи. Теперь они вынуждены убивать не только безликих зомби, но и тех, кого когда-то знали. А главный герой Клайтон Ридделл не теряет надежды в этом хаосе отыскать своего сына, даже не зная, постигла ли его та же напасть, что и других.

- Стивен Кинг в жизни является технофобом, а идея написания романа «Мобильник» посетила его во время прогулки, когда он увидел женщину, разговаривающую по телефону

- Изначально режиссёром должен был стать Элай Рот, но позже отказался. Он известен тем, что снимал совместно с Тарантино «Бесславных ублюдков» и «Грайндхаус». Также является режиссром двух часте хоррора «Хостел».

- Исполнители главных ролей в фильме «Мобильник» Джон Кьюсак и Сэмюэл Л. Джексон уже снимались вместе в картине «1408», также снятой по роману Стивена Кинга

Импульс, передаваемый с невероятной скоростью через сотовые телефоны, превращает людей в зомби.  Художник Клайтон Ридделл (Джон Кьюсак) становится свидетелем этого апокалипсиса,  который начался со звонка мобильного телефона. Возглавив группу из нескольких выживших, он отправляется на поиски жены и сына. Возможно, еще есть шанс их спасти.

3.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 7 июля 2016
Премьера онлайн 10 июня 2016
Премьера в мире 10 июня 2016
Возраст 16+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Тод Уильямс
Тод Уильямс
В ролях
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Изабель Фурман
Изабель Фурман
Стейси Кич
Стейси Кич
Ллойд Кауфман
Ллойд Кауфман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мобильник 4 постера
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Мобильник
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Экранизации Стивена Кинга уже давно прочно обосновались в кинематографе на постоянной основе. В этот раз в поле зрения попал постапокалиптический зомби-хоррор «Мобильник», написанный в 2006 году. Книга была воспринята критиками, как возвращение к истокам Кинга, и уже через 3 года её захотели адаптировать. Однако из-за отказа Элая Рота пришлось всё отложить до того момента, пока его пост не занял создатель второго «Паранормального явления» Тод Уильямс. Кадр из фильма…
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27 апреля 2016 12:45
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