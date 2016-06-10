Мобильник, 2016

По мотивам книг Стивена Кинга практически каждый год снимается новая картина или сериал. Практически все его произведения имеют хотя бы одну экранизацию, а вот «Мобильник» адаптируется впервые. Фильм по культовому роману снял режиссёр «Паранормального явления 2», Тод «Кип» Уильямс. А к созданию сценария приложил руку сам «Король ужасов». В главных ролях снялись узнаваемые актёры, в числе которых бесподобный Сэмюэл Л. Джексон («Мстители», «Криминальное чтиво», «Звёздные войны») и не менее потрясающий Джон Кьюсак («Ворон», «1408»). Также в картине снялись такие начинающие актёры, как Изабель Фурман («Голодные игры»), Алекс тер Авест («Холм одного дерева») и Гриффин Фриман («Рэй Донован»).

Все мы привыкли везде брать с собой свой мобильник и даже не заметили, в какую сильную зависимость от него впали. А что если в один день смартфоны поработят нас и распространят неизлечимый вирус? На этот вопрос ответил Стивен Кинг. Однажды сквозь динамики и экранные стёкла на людей обрушилась ужасная зараза. Но есть и те, кому удалось избежать этой участи. Теперь они вынуждены убивать не только безликих зомби, но и тех, кого когда-то знали. А главный герой Клайтон Ридделл не теряет надежды в этом хаосе отыскать своего сына, даже не зная, постигла ли его та же напасть, что и других.