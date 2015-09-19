Мой парень – киллер, 2015

Режиссёром картины стал испанский режиссёр Пако Кабесас, известный по фильму с Николасом Кейджем «Гнев» и работающий над сериалом «Страшные сказки». В главных ролях снялись небезызвестные комедийные актёры, в числе которых Анна Кендрик («Мне бы в небо», «Чем дальше в лес») и Сэм Рокуэлл («Семь психопатов», «Детка»). Роль антагониста исполнил Тим Рот, сыгравший в сериале «Обмани меня», а также постоянно сотрудничающий с Тарантино.

По сюжету главная героиня Марта постоянно испытывает любовные неудачи. Когда ей изменяет парень, она не находит себя от горя и практически отчаивается встретить своего сказочного принца. Но неожиданно девушка знакомится с поразительным мужчиной, и между ними загорается искра. Молодые люди постепенно сближаются, но в один день Марта узнаёт, что её бойфренд раньше работал киллером и сейчас всё ещё продолжает убивать. Вот только его жертвами становятся сами клиенты, которых он наказывает за принятие столь ужасного решения. Справится ли девушка с таким парнем или в очередной раз побежит плакаться подруге из-за разбитого сердца?