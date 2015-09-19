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Мой парень – киллер, 2015

2015 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Режиссёром картины стал испанский режиссёр Пако Кабесас, известный по фильму с Николасом Кейджем «Гнев» и работающий над сериалом «Страшные сказки». В главных ролях снялись небезызвестные комедийные актёры, в числе которых Анна Кендрик («Мне бы в небо», «Чем дальше в лес») и Сэм Рокуэлл («Семь психопатов», «Детка»). Роль антагониста исполнил Тим Рот, сыгравший в сериале «Обмани меня», а также постоянно сотрудничающий с Тарантино.

По сюжету главная героиня Марта постоянно испытывает любовные неудачи. Когда ей изменяет парень, она не находит себя от горя и практически отчаивается встретить своего сказочного принца. Но неожиданно девушка знакомится с поразительным мужчиной, и между ними загорается искра. Молодые люди постепенно сближаются, но в один день Марта узнаёт, что её бойфренд раньше работал киллером и сейчас всё ещё продолжает убивать. Вот только его жертвами становятся сами клиенты, которых он наказывает за принятие столь ужасного решения. Справится ли девушка с таким парнем или в очередной раз побежит плакаться подруге из-за разбитого сердца?

- Премьера фильма «Мой парень - киллер» состоялась в 2015 году на Международном кинофестивале в Торонто

- У картины «Мой парень - киллер» две номинации на премию Teen Choice Awards. Одна у Анны Кендрик за лучшую роль и одна за лучший комедийный фильм

- Актёры Анна Кендрик и Сэм Рокуэлл уже играли вместе в кино. Их первой совместной лентой была «В поисках огня»

Любовь — это всегда шок. А эта любовь — как удар ножа, как страстное танго. Но даже в страшном сне Марта не могла представить, что героем ее романа станет… киллер. А сама она окажется идеальной подружкой для профессионального убийцы.

5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 16 октября 2016
Премьера онлайн 1 мая 2016
Премьера в мире 19 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Пако Кабесас
Пако Кабесас
В ролях
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Энсон Маунт
Энсон Маунт
Тим Рот
Тим Рот
Джеймс Рэнсон
Джеймс Рэнсон
Все актеры и съемочная группа
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Мой парень – киллер
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Ультрапсихопаты На первый взгляд Марта (Анна Кендрик) – самая обыкновенная девушка. Она дурачится, пока никто не видит, готовит бойфренду романтические ужины и фотографируется для него в нижнем белье. Но тот оказывается очередным мерзавцем и случайно вваливается в квартиру с любовницей. Марта буквально сходит с ума от горя и пытается залить его как можно большим количеством алкоголя, параллельно оскорбляя окружающих и по-зверски отплясывая в клубе. Но из этой печали её быстро…
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