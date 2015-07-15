Равные, 2015

В основу фильма «Равные» легла известная книга Джорджа Оруэлла «1984». Экранизировалась она уже не раз, однако эту картину неправильно будет считать полноценной адаптацией, скорее, она является идейным вдохновителем. Режиссёром ленты стал Дрейк Доримус, автор сериала «Красота внутри», а также фильмов «Как сумасшедший» и «Полной грудью». В главных ролях снялись одни из самых известных актёров современности, а именно Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Убей своих друзей») и Кристен Стюарт из «Сумеречной саги». Также в фильме «Равные» сыграл Гай Пирс («Помни», «Два брата»).

Люди будущего создали собственный утопический мир под названием «Коллектив», где нет места для чувств и эмоций. Общество процветает, и никто уже не помнит о таких вещах, как преступность или самоубийства. Однако есть и такие, кто выбивается из массы, и среди них оказывается главный герой по имени Сайлас. В нём прогрессирует болезнь, которая возвращает утраченную чувствительность. Со временем он начинает замечать, что рядом есть ещё кое-кто, похожий на него. И эти двое влюбляются друг в друга, даже несмотря на то, что в их мире это означает подписать себе смертный приговор.