Равные, 2015

В основу фильма «Равные» легла известная книга Джорджа Оруэлла «1984». Экранизировалась она уже не раз, однако эту картину неправильно будет считать полноценной адаптацией, скорее, она является идейным вдохновителем. Режиссёром ленты стал Дрейк Доримус, автор сериала «Красота внутри», а также фильмов «Как сумасшедший» и «Полной грудью». В главных ролях снялись одни из самых известных актёров современности, а именно Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости», «Убей своих друзей») и Кристен Стюарт из «Сумеречной саги». Также в фильме «Равные» сыграл Гай Пирс («Помни», «Два брата»).
Люди будущего создали собственный утопический мир под названием «Коллектив», где нет места для чувств и эмоций. Общество процветает, и никто уже не помнит о таких вещах, как преступность или самоубийства. Однако есть и такие, кто выбивается из массы, и среди них оказывается главный герой по имени Сайлас. В нём прогрессирует болезнь, которая возвращает утраченную чувствительность. Со временем он начинает замечать, что рядом есть ещё кое-кто, похожий на него. И эти двое влюбляются друг в друга, даже несмотря на то, что в их мире это означает подписать себе смертный приговор.
- Фильм «Равные» стал шестым полнометражным проектом режиссёра Дрейка Дормиуса и первым, к которому он самостоятельно не писал сценарий (он является лишь автором идеи)
- У фильма «Равные» около 20 продюсеров, а одним из исполнительных является легендарный режиссёр Ридли Скотт
- Актриса Дженнифер Лоуренс, до этого сотрудничавшая с Дормиусом, одна из первых прочитала сценарий «Равных», который пришёлся ей по душе. Однако она заявила, что не видит себя в главной роли
- Фильм получил награду «Премия Soundtrack Stars» на Венецианском фестивале в 2015 году
- Официальной песней к картине «Равные» стала Kill for love группы Chromatics, которая также звучала в сериалах «Отбросы» и «Сплетница»
Сайлас живет в будущем, в обществе, названном «Коллектив». Жители этого современного мира — новое поколение людей, называемое «Равными». Равные — это мирные, спокойные, вежливые и справедливые люди, и жизнь в «Коллективе» идеальна. В нем не существует ни бедности, ни жадности, ни насилия, ни эмоций… Но над обществом нависает новая угроза: заболевание «SOS» или «Синдром Общественной Сознательности», жертвы которого подвергаются всему, чего, как они думали, избежали: депрессия, уязвимость, страх, любовь. Если правительство обнаружит человека, зараженного «SOS», его сразу же заберут в Нору, после чего этого человека уже никто и никогда не увидит.
Когда главный герой обнаруживает, что он тоже заражен, он становится изгоем, но замечает одного человека, который, как ему кажется, понимает через что ему приходится проходить. В это время правительство заявляет о том, что лекарство от болезни «включенных эмоций» было найдено, и главные герои вынуждены искать способ выжить.