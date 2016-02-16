Криминальная драма «Три девятки» стала шестой полнометражной лентой в карьере режиссёра Джона Хиллкоута. В 2012 году его фильм «Самый пьяный округ в мире» был показан в рамках «Каннского кинофестиваля», однако награду не получил. Хиллкоут специализируется на криминальных драмах, что нашло отражение и в его новой работе. Чрезвычайно остросюжетное повествование сливается с игрой известных актёров. Главные роли исполнили Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейси Аффлек («И грянул шторм»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив»), а также Энтони Маки («Первый мститель: Другая война»), Чиветель Эджиофор («12 лет рабства) и несравненная Кейт Уинслет. Другими словами, звёздный состав просто не может не впечатлить.

Чтобы провернуть успешное ограбление, необходимо обладать множеством навыков и связей. А если ты работаешь в полиции, то ситуация значительно осложняется, так как приходится взаимодействовать с честными коллегами. Несколько сотрудников полицейского департамента кооперируются с опасными преступниками, чтобы вместе совершить тяжкое преступление. Однако ситуация представляется им практически нереальной. Тут на помощь приходят познания стражей закона, которые сообщают про некий код 999. Если о нём поступает сигнал, значит, убит полицейский, и все сотрудники съезжаются на место преступления. И в это самое время решено действовать. Но кого из своих придётся принести в жертву?