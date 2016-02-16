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Постер фильма Три девятки
6.9
Три девятки - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Три девятки
6.9

Три девятки

, 2015
Triple 9
США / криминал, драма, триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Три девятки
6.9
Три девятки - Дублированный трейлер
Три девятки  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Криминальная драма «Три девятки» стала шестой полнометражной лентой в карьере режиссёра Джона Хиллкоута. В 2012 году его фильм «Самый пьяный округ в мире» был показан в рамках «Каннского кинофестиваля», однако награду не получил. Хиллкоут специализируется на криминальных драмах, что нашло отражение и в его новой работе. Чрезвычайно остросюжетное повествование сливается с игрой известных актёров. Главные роли исполнили Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейси Аффлек («И грянул шторм»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив»), а также Энтони Маки («Первый мститель: Другая война»), Чиветель Эджиофор («12 лет рабства) и несравненная Кейт Уинслет. Другими словами, звёздный состав просто не может не впечатлить.

 

Чтобы провернуть успешное ограбление, необходимо обладать множеством навыков и связей. А если ты работаешь в полиции, то ситуация значительно осложняется, так как приходится взаимодействовать с честными коллегами. Несколько сотрудников полицейского департамента кооперируются с опасными преступниками, чтобы вместе совершить тяжкое преступление. Однако ситуация представляется им практически нереальной. Тут на помощь приходят познания стражей закона, которые сообщают про некий код 999. Если о нём поступает сигнал, значит, убит полицейский, и все сотрудники съезжаются на место преступления. И в это самое время решено действовать. Но кого из своих придётся принести в жертву?

- Первоначально роль Кейт Уинслет должна была сыграть Кейт Бланшетт;

- Роль Кейси Аффлека могла достаться Шайе ЛаБафу или Чарли Ханнэму;

- «Три девятки» - это полицейский код, означающий, что убит офицер полиции;

Группа коррумпированных копов задумывает крупное ограбление. Они понимают: ради алиби им будет нужно убрать кого-то из своих...

В ролях

Норман Ридус
Норман Ридус
Russell Welch
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Джеффри Аллен
Аарон Пол
Аарон Пол
Gabe Welch
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Irina Vlaslov
Галь Гадот
Галь Гадот
Elena Vlaslov
Тереза Палмер
Тереза Палмер
Michelle Allen
Кейси Аффлек
Кейси Аффлек
Крис Аллен
Энтони Маки
Энтони Маки
Marcus Belmont
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Michael Atwood
Клифтон Коллинз мл.
Клифтон Коллинз мл.
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Sweet Pea
Режиссер Джон Хиллкоут
Сценарист Мэтт Кук
Композитор The Haxan Cloak, Аттикус Росс, Леопольд Росс, Клаудия Сарн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 18 марта 2016
Премьера в мире 16 февраля 2016
Дата выхода
25 февраля 2016 Россия Парадиз 16+
3 марта 2016 Австралия
3 марта 2016 Беларусь
19 февраля 2016 Великобритания
5 мая 2016 Германия
23 февраля 2017 Греция
10 марта 2016 Израиль
19 февраля 2016 Ирландия
6 мая 2016 Испания 18
21 апреля 2016 Италия
3 марта 2016 Казахстан 16+
11 марта 2016 Литва N-16
7 апреля 2016 Нидерланды
25 февраля 2016 Португалия
11 марта 2016 Румыния
26 февраля 2016 США
17 марта 2016 Таиланд
3 марта 2016 Украина
16 марта 2016 Франция
16 марта 2016 Швейцария
4 марта 2016 Швеция
4 марта 2016 Эстония

Где посмотреть фильм

ОККО
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $23 177 948
Производство Worldview Entertainment, Anonymous Content, MadRiver Pictures
Другие названия
Triple 9, 999, Code 999, Codice 999, Kod 999, Kodas 999, Kood 999, Phi Vu 999, Polícia em Poder da Máfia, Psy mafii, Trauksmes signāls 999, Tripla kilences, Triple 9: Codul strazii, Triple Nine, Triple Nueve, Triplo 9, Triplo Nove, Trojna 9, Trostruko 9, Κωδικός 999, Код: 999, Три дев'ятки, Три девятки, ثلاث تسعات, トリプル9 裏切りのコード, 红色警戒999, 非法999, Code 999 - Triple 9, Код 999, کد 999

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb

Трейлеры фильма

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Три девятки - Дублированный трейлер
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Три девятки - Дублированный без цензуры трейлер
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саундтрек фильма Три девятки

Цитаты

Jeffrey Allen Уолтер? Детектив Аллен. Впервые вас грабят? Не айс, правда?
Walter Sims У них есть фотки моей семьи, моих дочерей, где мы живём, школа дочерей...
Jeffrey Allen Уолтер, ты — управляющий банком. Должен понимать, что монстр теперь цифровой. Осторожнее с тем, что ты инста-гуглишь-твиттеришь-фейсбукишь.

Наша рецензия

Две стороны Кадр из фильма «Три девятки» Начинается всё с того, что несколько мужчин совершают налёт на банк. Позже выясняется, что делают они это в угоду русской мафии, которой заправляет грозная Ирина Власова, она же Кейт Уинслет. Двое из преступников на самом деле служат в полиции, а ещё одного когда-то отправили в отставку. Естественно, всё это ради денег, для всех, кроме Майкла Этвуда, который заделал ребёнка сестре главы мафиози и теперь может быть лишён права видеться с ним.…

Отзывы о фильме

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Три девятки

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Новости о фильме

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