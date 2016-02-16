Криминальная драма «Три девятки» стала шестой полнометражной лентой в карьере режиссёра Джона Хиллкоута. В 2012 году его фильм «Самый пьяный округ в мире» был показан в рамках «Каннского кинофестиваля», однако награду не получил. Хиллкоут специализируется на криминальных драмах, что нашло отражение и в его новой работе. Чрезвычайно остросюжетное повествование сливается с игрой известных актёров. Главные роли исполнили Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейси Аффлек («И грянул шторм»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив»), а также Энтони Маки («Первый мститель: Другая война»), Чиветель Эджиофор («12 лет рабства) и несравненная Кейт Уинслет. Другими словами, звёздный состав просто не может не впечатлить.
Чтобы провернуть успешное ограбление, необходимо обладать множеством навыков и связей. А если ты работаешь в полиции, то ситуация значительно осложняется, так как приходится взаимодействовать с честными коллегами. Несколько сотрудников полицейского департамента кооперируются с опасными преступниками, чтобы вместе совершить тяжкое преступление. Однако ситуация представляется им практически нереальной. Тут на помощь приходят познания стражей закона, которые сообщают про некий код 999. Если о нём поступает сигнал, значит, убит полицейский, и все сотрудники съезжаются на место преступления. И в это самое время решено действовать. Но кого из своих придётся принести в жертву?
- Первоначально роль Кейт Уинслет должна была сыграть Кейт Бланшетт;
- Роль Кейси Аффлека могла достаться Шайе ЛаБафу или Чарли Ханнэму;
- «Три девятки» - это полицейский код, означающий, что убит офицер полиции;
|25 февраля 2016
|Россия
|Парадиз
|16+
|3 марта 2016
|Австралия
|3 марта 2016
|Беларусь
|19 февраля 2016
|Великобритания
|5 мая 2016
|Германия
|23 февраля 2017
|Греция
|10 марта 2016
|Израиль
|19 февраля 2016
|Ирландия
|6 мая 2016
|Испания
|18
|21 апреля 2016
|Италия
|3 марта 2016
|Казахстан
|16+
|11 марта 2016
|Литва
|N-16
|7 апреля 2016
|Нидерланды
|25 февраля 2016
|Португалия
|11 марта 2016
|Румыния
|26 февраля 2016
|США
|17 марта 2016
|Таиланд
|3 марта 2016
|Украина
|16 марта 2016
|Франция
|16 марта 2016
|Швейцария
|4 марта 2016
|Швеция
|4 марта 2016
|Эстония