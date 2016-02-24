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Бег — это свобода Бег — это свобода
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Free to Run

Бег — это свобода, 2016

2016 / Бельгия / Франция / Швейцария
7.5 Оцените
11 голосов
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Фильм «Бег – это свобода» является дебютом в кино режиссёра Пьера Мората. В этой документальной ленте нет актёров, так как она освещает в историческом свете историю бега. Своим началом картина берёт 1960-е годы, когда бег ещё считался чем-то запретным. Однако именно в те бунтарские времена всё начало меняться, и активная борьба за права дала толчок к развитию этого вида спорта. Фильм сделает вас участниками значимых событий и познакомит с историей, о которой знают лишь немногие.

Главными героями ленты стали известные спортсмены, среди которых основатель Нью-Йоркского марафона Фред Лебов и рекордсмен Стив Префонтейн. Большое значение в фильме «Бег – это свобода» уделено женщинам, которым пришлось долго бороться, чтобы добиться признания. Например, вы узнаете историю Кэтрин Швитцер, первой представительницы прекрасного пола, пробежавшей марафон. Всё это и многое другое ждёт вас в фильме Пьера Мората.

- Режиссёр Пьер Морат начал заниматься бегом в 15 лет и в 1996 году выиграл Европейский кубок, однако позже стал историком спорта

- Фильм «Бег – это свобода» стал частью программы известного кинофестиваля Beat Films Festival

Об этом сегодня мало кто помнит, но 50 лет назад простым бегунам приходилось быть бунтарями — места в этом спорте официально не было ни женщинам, ни любителям. Все, разумеется, изменили 60-е годы, время борьбы за права на всех фронтах. Начиная именно с них, «Free to run» рассказывает историю бега как историю огромного общественного движения — от романтических провокаций до создания огромной индустрии. Первые партизанские марафоны Кэтрин Свитцер, которую в 1967-м за чуть не побили прямо на дороге за то, что она женщина, триумфальная карьера орегонца Стива Префонтейна, рекордсмена и борца за право на профессиональную карьеру (в Голливуде о нем сняли аж два фильма — с Джаредом Лето и с Билли Крадапом), маленькая храбрая компания Nike и журнал Spiridon, издававшийся французскими пионерами, а также подробная история Фреда Лебоу, идейного вдохновителя и главного энтузиаста Нью-Йоркского марафона, сегодня превратившегося в такой монструозный проект, что сами пионеры бегового бума 70-х на старости лет предпочитают ему спокойные пробежки по лесу. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

7.5 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 сентября 2016
Премьера в мире 24 февраля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Beat Films
Режиссер
Пьер Морат
В ролях
Джо Хендерсон
Джордж Хирш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бег — это свобода 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Документальное кино — это особый жанр фильмов, который отличается от других. В комедиях, боевиках, фантастике и прочих жанрах режиссёры снимают то, чего частенько не было на самом деле, чтобы в итоге выдать это за правду. Они используют самые разные методы съёмок, компьютерную графику, нанимают актёров. А вот документальные фильмы рассказывают только о том, что произошло в реальной жизни, поэтому там не требуются последние достижения кинематографа, достаточно просто поднять архивы и…
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21 сентября 2016 15:53
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