Бег — это свобода, 2016

Фильм «Бег – это свобода» является дебютом в кино режиссёра Пьера Мората. В этой документальной ленте нет актёров, так как она освещает в историческом свете историю бега. Своим началом картина берёт 1960-е годы, когда бег ещё считался чем-то запретным. Однако именно в те бунтарские времена всё начало меняться, и активная борьба за права дала толчок к развитию этого вида спорта. Фильм сделает вас участниками значимых событий и познакомит с историей, о которой знают лишь немногие.

Главными героями ленты стали известные спортсмены, среди которых основатель Нью-Йоркского марафона Фред Лебов и рекордсмен Стив Префонтейн. Большое значение в фильме «Бег – это свобода» уделено женщинам, которым пришлось долго бороться, чтобы добиться признания. Например, вы узнаете историю Кэтрин Швитцер, первой представительницы прекрасного пола, пробежавшей марафон. Всё это и многое другое ждёт вас в фильме Пьера Мората.