Бег — это свобода, 2016

Фильм «Бег – это свобода» является дебютом в кино режиссёра Пьера Мората. В этой документальной ленте нет актёров, так как она освещает в историческом свете историю бега. Своим началом картина берёт 1960-е годы, когда бег ещё считался чем-то запретным. Однако именно в те бунтарские времена всё начало меняться, и активная борьба за права дала толчок к развитию этого вида спорта. Фильм сделает вас участниками значимых событий и познакомит с историей, о которой знают лишь немногие.
Главными героями ленты стали известные спортсмены, среди которых основатель Нью-Йоркского марафона Фред Лебов и рекордсмен Стив Префонтейн. Большое значение в фильме «Бег – это свобода» уделено женщинам, которым пришлось долго бороться, чтобы добиться признания. Например, вы узнаете историю Кэтрин Швитцер, первой представительницы прекрасного пола, пробежавшей марафон. Всё это и многое другое ждёт вас в фильме Пьера Мората.
- Режиссёр Пьер Морат начал заниматься бегом в 15 лет и в 1996 году выиграл Европейский кубок, однако позже стал историком спорта
- Фильм «Бег – это свобода» стал частью программы известного кинофестиваля Beat Films Festival
Об этом сегодня мало кто помнит, но 50 лет назад простым бегунам приходилось быть бунтарями — места в этом спорте официально не было ни женщинам, ни любителям. Все, разумеется, изменили 60-е годы, время борьбы за права на всех фронтах. Начиная именно с них, «Free to run» рассказывает историю бега как историю огромного общественного движения — от романтических провокаций до создания огромной индустрии. Первые партизанские марафоны Кэтрин Свитцер, которую в 1967-м за чуть не побили прямо на дороге за то, что она женщина, триумфальная карьера орегонца Стива Префонтейна, рекордсмена и борца за право на профессиональную карьеру (в Голливуде о нем сняли аж два фильма — с Джаредом Лето и с Билли Крадапом), маленькая храбрая компания Nike и журнал Spiridon, издававшийся французскими пионерами, а также подробная история Фреда Лебоу, идейного вдохновителя и главного энтузиаста Нью-Йоркского марафона, сегодня превратившегося в такой монструозный проект, что сами пионеры бегового бума 70-х на старости лет предпочитают ему спокойные пробежки по лесу. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.