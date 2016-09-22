Аисты, 2016

Мультфильм Николаса Столлера, подарившего нам комедии «Соседи. На тропе войны», а также написавшего сценарии к лентам «Аферисты Дик и Джейн», «Путешествия Гулливера» и «Образцовый самец 2», вместе с номинантом на премию «Оскар» за короткометражку «Престо» Дагом Свитлэндом снимают один из самых долгожданных мультфильмов осени под названием «Аисты». Сценарием и продюсированием Столлер занялся самостоятельно. Также к финансовой стороне анимационной картины причастны Брэд Льюис («Тачки 2», «Муравей Антц») и Гленн Фикарра («Фокус», «Кошки против собак», «Крутые бобры»).
Мультипликационное творение «Аисты» перенесёт вас туда, откуда берутся дети. Да, вы не ошиблись, легенда о том, что малышей приносят аисты, оказалась самой что ни на есть настоящей. На заводе по доставке детей установлено лучшее оборудование, которое гарантирует безопасность при упаковке вашего ребёнка. Но человеческая помощь аистам тоже необходима. И так вышло, что там работает самая неуклюжая и забавная сотрудница, которая ни дня не может прожить без очередного происшествия. Однажды она ломает чудо-агрегат, отвечающий за доставку детей, из-за чего аисту Джуниору придётся сильно похлопотать.
- Энди Сэмберг озвучивает персонажа анимационного фильма уже в шестой раз. До этого он принимал участие в таких проектах, как «Мартышки в космосе», «Монстры на каникулах» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек»
- Последний раз Дженнифер Энистон работала над озвучанием мультфильма в 1999 году. Это была картина «Стальной гигант»
- Кигэн Майкл-Ки уже второй раз за год озвучивает героя мультипликационного фильма. До этого он работал над «Angry birds в кино»
Раньше аисты приносили детей в семьи, теперь этим занимается глобальный интернет-магазин, а аисты работают в нём курьерами. Джуниор один из лучших в деле логистики. Он обожает свою работу и свою компанию. Желая угодить боссу, и приукрасить достижения фирмы, он задумывает сделать рекламный ролик, который бы рассказал о все плюсах доставки карапузов через его службу. Но во время съёмок чудо-агрегат по распределению детей ломается и в отделе доставки получается на одну девочку больше. Это из ряда вон выходящее событие заставляет Джуниора лично обеспечить доставку малышки родителям. Да вот только сделать это надо по старинке, да как можно быстрее, иначе о ЧП узнает босс, и тогда Джуниору несдобровать.