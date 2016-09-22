Аисты, 2016

Мультфильм Николаса Столлера, подарившего нам комедии «Соседи. На тропе войны», а также написавшего сценарии к лентам «Аферисты Дик и Джейн», «Путешествия Гулливера» и «Образцовый самец 2», вместе с номинантом на премию «Оскар» за короткометражку «Престо» Дагом Свитлэндом снимают один из самых долгожданных мультфильмов осени под названием «Аисты». Сценарием и продюсированием Столлер занялся самостоятельно. Также к финансовой стороне анимационной картины причастны Брэд Льюис («Тачки 2», «Муравей Антц») и Гленн Фикарра («Фокус», «Кошки против собак», «Крутые бобры»).

Мультипликационное творение «Аисты» перенесёт вас туда, откуда берутся дети. Да, вы не ошиблись, легенда о том, что малышей приносят аисты, оказалась самой что ни на есть настоящей. На заводе по доставке детей установлено лучшее оборудование, которое гарантирует безопасность при упаковке вашего ребёнка. Но человеческая помощь аистам тоже необходима. И так вышло, что там работает самая неуклюжая и забавная сотрудница, которая ни дня не может прожить без очередного происшествия. Однажды она ломает чудо-агрегат, отвечающий за доставку детей, из-за чего аисту Джуниору придётся сильно похлопотать.