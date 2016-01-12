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13 часов: Тайные солдаты Бенгази 13 часов: Тайные солдаты Бенгази
Киноафиша Фильмы 13 часов: Тайные солдаты Бенгази
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

13 часов: Тайные солдаты Бенгази, 2016

2016 / США
7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

2011 год. Группа исламских террористов в честь 11-й годовщины теракта 11 сентября атакует американское посольство в ливийском городе Бенгази. Несколько человек убиты, остальные сотрудники захвачены в плен. Рискованная операция по спасению заложников ложится на плечи элитного отряда спецназа. Шестерка отважных бойцов приступает к выполнению задания, которое может стать для каждого из них последним. 

  • По словам продюсера Эрвина Стоффа, дипломатический комплекс и пристройка ЦРУ были построены с использованием реальных планов и спутниковых снимков оригинальных зданий.
  • Чтобы подготовиться к роли Джека Сильвы, Джон Красински снизил жировую массу тела с 25 до 8 процентов.
  • Первоначальная версия фильма длилась четыре часа.
  • В интервью на радио Марк Гейст рассказал, что во время съемок он пробрался на съемочную площадку и занял место играющего его Макса Мартини. Режиссер Майкл Бэй ничего не замечал до тех пор, пока Гейст не посмотрел в камеру.
  • Актер Тоби Стивенс был хорошим другом настоящего Джека Сильвы.
  • Майкл Бэй сказал, что, поскольку он всегда обращался к ветеранам при создании своих фильмов, используя их в качестве актеров и консультантов, он почувствовал, что достаточно квалифицирован, чтобы рассказать эту историю.

2012 год. Бенгази, Ливия. Группа террористов решает "отпраздновать" события 11 сентября нападением на американское посольство. Шестерке бойцов из элитного спецотряда приказано вмешаться только в крайнем случае. Но когда под угрозой десятки жизней, долг и совесть берут верх над субординацией. И мужественные солдаты без колебаний вступают в бой с яростной группировкой боевиков. Бой, который для всех шестерых, скорее всего, станет последним.

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 24 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 января 2016
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 12 января 2016
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майкл Бэй
Майкл Бэй
В ролях
Пабло Шрайбер
Пабло Шрайбер
Джон Красински
Джон Красински
Тоби Стивенс
Тоби Стивенс
Дэвид Денман
Дэвид Денман
Макс Мартини
Макс Мартини
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 13 часов: Тайные солдаты Бенгази 2 постера
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13 часов: Тайные солдаты Бенгази
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Наша рецензия
В перерывах между бесконечными «Трансформерами» Майкл Бэй любит возвращаться к реальности и рассказывать истории, случившиеся в действительности. Технические новшества последних лет поработили режиссёра настолько, что души одна за другой стали отходить от тел его последних картин. У большинства современных зрителей его имя ассоциируется в первую очередь с Автоботами и Десептиконами, а такие воистину культовые ленты, как «Армагеддон» и «Перл-Харбор», постепенно стали забываться. Но тяга к…
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z777 31 января 2016, 23:00
хороший минометчик у ливийцев. только немного тормознутый и снарядов мало
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