13 часов: Тайные солдаты Бенгази, 2016

2011 год. Группа исламских террористов в честь 11-й годовщины теракта 11 сентября атакует американское посольство в ливийском городе Бенгази. Несколько человек убиты, остальные сотрудники захвачены в плен. Рискованная операция по спасению заложников ложится на плечи элитного отряда спецназа. Шестерка отважных бойцов приступает к выполнению задания, которое может стать для каждого из них последним.
2012 год. Бенгази, Ливия. Группа террористов решает "отпраздновать" события 11 сентября нападением на американское посольство. Шестерке бойцов из элитного спецотряда приказано вмешаться только в крайнем случае. Но когда под угрозой десятки жизней, долг и совесть берут верх над субординацией. И мужественные солдаты без колебаний вступают в бой с яростной группировкой боевиков. Бой, который для всех шестерых, скорее всего, станет последним.