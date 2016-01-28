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Постер фильма Лихорадка
4.8
Лихорадка - Трейлер
Киноафиша Фильмы Лихорадка
4.8

Лихорадка

, 2016
Cabin Fever
США / ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Лихорадка
4.8
Лихорадка - Трейлер
Лихорадка  Трейлер

Причины посмотреть

О фильме

Фильм снял начинающий режиссёр Трэвис Заривны, который в кинематографических кругах прославился в качестве художника-постановщика. Но примечательна картина в первую очередь продюсером Элаем Ротом, который не раз снимался у Тарантино («Бесславные ублюдки») и финансировал его картины, в том числе «Доказательство смерти». Главные роли исполнили начинающие актёры: Гейдж Голайтли из сериала «Оборотень», брат известной актрисы Александры Даддарио Мэтью, снявшийся в «Сумеречных охотниках» и Сэмюэл Дэвис из «Города грехов 2».

 

Молодые люди снимают уютный загородный дом прямо на берегу озера, чтобы как следует отдохнуть и развеется перед новым этапом в своей жизни. Как это бывает, их связывают романтические связи, тайные интриги и дружба. Но вскоре в доме начинают происходить страшные вещи. У одного из них появляются раны, а всё тело обаграяется кровью. Более того, этот ужасный вирус передаётся, поэтому все оказываются под угрозой. Местные жители тоже не остаются в стороне и говорят, что единственным выходом для заражённого может быть лишь смерть. Молодых людей захватывает паника, и никто не знает, кто же умрёт следующим.

История о группе из пяти выпускников, которые арендуют удаленный домик в лесу и в результате становятся жертвами ужасного вируса…

В ролях

Гейдж Голайтли
Гейдж Голайтли
Karen
Мэттью Даддарио
Мэттью Даддарио
Jeff
Сэмюэл Дэвис
Paul
Надин Крокер
Надин Крокер
Marcy
Дастин Ингрэм
Bert
Рэнди Шульман
Henry
Джордж Гриффит
Cadwell
Тим Захарос
Grim
Тим Захарос
Grim
Aaron Trainor
Tommy
Луиз Линтон
Луиз Линтон
Deputy Winston
Режиссер Трэвис Заривны
Сценарист Элай Рот, Рэнди Перлштейн
Композитор Кевин Рипл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 13 мая 2016
Премьера в мире 28 января 2016
Дата выхода
12 февраля 2016 Россия Магнум Пикчерз 16+
27 июня 2016 Великобритания
12 февраля 2016 Казахстан
12 февраля 2016 Украина
17 ноября 2016 Южная Корея 19
MPAA R
Сборы в мире $114 835
Производство Contend, Armory Films, Pelican Point Media
Другие названия
Cabin Fever, La cabaña del miedo, Cabana do Inferno, Cabin Fever: Reboot, Cabin Fever: The New Outbreak, Febre na Cabana, Raevupalavik, Лихорадка, Хижа на смъртта, キャビン・フィーバー　リブート, 血肉森林：從頭開始, 尸骨无存, Cabin Fever 1

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
3.8 IMDb
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Трейлеры фильма

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Лихорадка - Трейлер
Лихорадка Трейлер
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Цитаты

Karen Когда ты давно знаешь человека, тебе просто хочется его поцеловать — проверить, хороший ли он в этом. В этом ведь нет ничего плохого, правда?
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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