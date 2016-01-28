Фильм снял начинающий режиссёр Трэвис Заривны, который в кинематографических кругах прославился в качестве художника-постановщика. Но примечательна картина в первую очередь продюсером Элаем Ротом, который не раз снимался у Тарантино («Бесславные ублюдки») и финансировал его картины, в том числе «Доказательство смерти». Главные роли исполнили начинающие актёры: Гейдж Голайтли из сериала «Оборотень», брат известной актрисы Александры Даддарио Мэтью, снявшийся в «Сумеречных охотниках» и Сэмюэл Дэвис из «Города грехов 2».

Молодые люди снимают уютный загородный дом прямо на берегу озера, чтобы как следует отдохнуть и развеется перед новым этапом в своей жизни. Как это бывает, их связывают романтические связи, тайные интриги и дружба. Но вскоре в доме начинают происходить страшные вещи. У одного из них появляются раны, а всё тело обаграяется кровью. Более того, этот ужасный вирус передаётся, поэтому все оказываются под угрозой. Местные жители тоже не остаются в стороне и говорят, что единственным выходом для заражённого может быть лишь смерть. Молодых людей захватывает паника, и никто не знает, кто же умрёт следующим.