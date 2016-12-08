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Ура! Каникулы! Ура! Каникулы!
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Ура! Каникулы!, 2016

2016 / Россия
5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Идея картины "Ура! Каникулы!" принадлежит продюсеру Наталии Гориной ("Сталинград"). Сценарий к ней написал известный петербургский постановщик Сергей Снежкин ("Контрибуция"), а режиссёром назначен успевший показать себя на телевидении Максим Демченко ("Чужая женщина", "Сломанные судьбы"). В ролях сыграли в основном молодые актёры, но есть в составе есть и уже известные исполнители. Зрители увидят на экране Сергея Маркеева, Диану Милютину, Марьяну Смирнову, Анну Ковальчук ("Мастер и Маргарита", "Адмиралъ"), Юлию Кудояр ("Старшеклассники") и многих других.

В центре сюжета школьник по имени Паша. Мальчик просто без ума от старшеклассницы Тамары, однако ей до него нет никакого дела. В преддверии Нового года родители делают Павлику подарок - вместе они отправляются на горнолыжный курорт. И кто бы мог подумать, что именно там наш герой встретит свою Тамару. Но всё складывается совсем не так, как он предполагал, и вместо ухаживаний ему придётся вызволять маленькую сестру из рук преступников.

- Фильм "Ура! Каникулы!" снимался на горнолыжных курортах в Ленинградской области

- Картина была снята в 21 смену, что является рекордом для студии "Бармалей-фильм"

- Лента была показана в рамках "Кинотавра" в Сочи

- Бюджет фильма "Ура! Каникулы!" составил 80 миллионов рублей, 50 из которых являются государственной субсидией

Ура! Зимние каникулы! Но Павлику Карелину совсем не до них — он влюблен в старшеклассницу Тамару. Первая красавица школы решительно не замечает шестиклассника, он же готов ради нее на любые подвиги. Родители Павлика делают герою новогодний подарок — всей семьей они едут на горнолыжный курорт. И вот сюрприз — там он встречает свою Тамару. Но… полоса неудач преследует нашего героя.

5.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 декабря 2016
Премьера в мире 8 декабря 2016
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Максим Демченко
Максим Демченко
В ролях
Сергей Маркеев
Сергей Маркеев
Диана Милютина
Диана Милютина
Марьяна Смирнова
Марьяна Смирнова
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ура! Каникулы! 1 постер
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Школяру Пашке Карелину совсем не везет в любви. Ну, то есть абсолютно. Причин для этого несколько. Во-первых, возраст. Беда в том, что рыжему, честному и влюбленному от силы двенадцать лет. Тогда как его пассия уже вовсю красит губки и считается старшеклассницей. Во-вторых, рост. Конечно, нигде не сказано, что Ромео обязан быть великаном, но когда Джульетта выше своего ухажера на две головы… В-третьих, гм… Несмотря на свою фамилию, влюбленный Карелин сложения явно не…
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