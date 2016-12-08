Ура! Каникулы!, 2016

Идея картины "Ура! Каникулы!" принадлежит продюсеру Наталии Гориной ("Сталинград"). Сценарий к ней написал известный петербургский постановщик Сергей Снежкин ("Контрибуция"), а режиссёром назначен успевший показать себя на телевидении Максим Демченко ("Чужая женщина", "Сломанные судьбы"). В ролях сыграли в основном молодые актёры, но есть в составе есть и уже известные исполнители. Зрители увидят на экране Сергея Маркеева, Диану Милютину, Марьяну Смирнову, Анну Ковальчук ("Мастер и Маргарита", "Адмиралъ"), Юлию Кудояр ("Старшеклассники") и многих других.

В центре сюжета школьник по имени Паша. Мальчик просто без ума от старшеклассницы Тамары, однако ей до него нет никакого дела. В преддверии Нового года родители делают Павлику подарок - вместе они отправляются на горнолыжный курорт. И кто бы мог подумать, что именно там наш герой встретит свою Тамару. Но всё складывается совсем не так, как он предполагал, и вместо ухаживаний ему придётся вызволять маленькую сестру из рук преступников.