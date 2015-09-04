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Франкофония Франкофония
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Francofonia

Франкофония, 2015

2015 / Франция / Германия
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Действие документально-игрового фильма разворачивается в двух временных пластах. В настоящем рассказчик общается по видеосвязи с капитаном Дрейком, который перевозит на своем корабле музейные экспонаты. По мере повествования судно попадает в шторм и оказывается на краю гибели. В 1940 году немецкий генерал граф Меттерних и директор музеев Франции Жак Жожар ведут переговоры касательно коллекции Лувра, вывезенной из Парижа на время войны и спрятанной в одном из замков. В фильме поднимается множество вопросов об истории, культурных ценностях, о прошлом и будущем.

  • Создатель фильма Александр Сокуров выступил также в роли рассказчика. 
  • “Франкофония” - не первая “музейная” картина Сокурова, в которой осмысляется культурное и духовное наследие. В 2002 году вышел игровой фильм “Русский ковчег”, снятый в Зимнем дворце. 
  • Изначально планировалось, что “Франкофония” будет снята одним дублем - так же, как и “Русский ковчег”. Однако в дальнейшем Александр Сокуров отказался от этой идеи в пользу традиционной техники съемок. 
  • Премьера фильма состоялась на 72-м Венецианском кинофестивале. При этом “Франкофония” получила три номинации, в двух из которых одержала победу.

Это история двух незаурядных людей, француза-республиканца, директора Лувра Жака Жожара и немецкого аристократа, офицера гитлеровской оккупационной армии графа Франца Вольфа-Меттерниха – врагов, ставших единомышленниками в деле сохранения музейных ценностей. Это размышления Александра Сокурова о Лувре как знаковом месте Парижа и Франции, о музеях как символах цивилизации, о культуре и истории, об искусстве и власти. Здесь хроникальные кадры и постановочные сцены, реальность и вольная авторская фантазия переплелись в единое целое – в завораживающее, горькое, ироничное, эмоциональное и волнующее повествование.

7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 17 марта 2016
Премьера в мире 4 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Cinema Prestige
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
В ролях
Луи-До де Ланкесэ
Венсан Немет
Джоанна Кортальс Альтс
Александр Сокуров
Александр Сокуров
Андрей Челпанов
Все актеры и съемочная группа
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Франкофония
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Европейский ковчег 14 июня 1940-го года немцы вошли в Париж. Их триумфальное шествие по полупустому городу сохранилось на пленке – эти документальные кадры мы в фильме увидим. Правда, знакомства победителей с одним из главных музеев мира в хронике нет. Однако реконструировать эту «встречу» несложно: отношение Третьего Рейха к искусству вообще (и к Лувру в частности) давно уже не «Terra Incognita». Да, немцам музей был нужен – прежде всего в представительских…
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