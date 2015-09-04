Франкофония, 2015

Действие документально-игрового фильма разворачивается в двух временных пластах. В настоящем рассказчик общается по видеосвязи с капитаном Дрейком, который перевозит на своем корабле музейные экспонаты. По мере повествования судно попадает в шторм и оказывается на краю гибели. В 1940 году немецкий генерал граф Меттерних и директор музеев Франции Жак Жожар ведут переговоры касательно коллекции Лувра, вывезенной из Парижа на время войны и спрятанной в одном из замков. В фильме поднимается множество вопросов об истории, культурных ценностях, о прошлом и будущем.
Это история двух незаурядных людей, француза-республиканца, директора Лувра Жака Жожара и немецкого аристократа, офицера гитлеровской оккупационной армии графа Франца Вольфа-Меттерниха – врагов, ставших единомышленниками в деле сохранения музейных ценностей. Это размышления Александра Сокурова о Лувре как знаковом месте Парижа и Франции, о музеях как символах цивилизации, о культуре и истории, об искусстве и власти. Здесь хроникальные кадры и постановочные сцены, реальность и вольная авторская фантазия переплелись в единое целое – в завораживающее, горькое, ироничное, эмоциональное и волнующее повествование.