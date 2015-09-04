Франкофония, 2015

Наша рецензия

Европейский ковчег 14 июня 1940-го года немцы вошли в Париж. Их триумфальное шествие по полупустому городу сохранилось на пленке – эти документальные кадры мы в фильме увидим. Правда, знакомства победителей с одним из главных музеев мира в хронике нет. Однако реконструировать эту «встречу» несложно: отношение Третьего Рейха к искусству вообще (и к Лувру в частности) давно уже не «Terra Incognita». Да, немцам музей был нужен – прежде всего в представительских…