После войны. В России нам в память остались братские могилы. На всех могилах установлены памятники с именами погибших. Но есть одна могила, у которой нет героев.

В одном селе Омского района, начали жестоко умирать люди. Александра — приезжает в село на встречу выпускников, к своему однокласснику, и с пользой провести отпуск за городом. После приезда, мир для Александры изменился. Ее стали преследовать непонятные явления, происходящие в этом селе, а так же рассказы жителей, что село проклято.