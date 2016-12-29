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Проклятая - Трейлер
Киноафиша Фильмы Проклятая

Проклятая

, 2011
Россия / ужасы, комедия / 18+
Трейлеры
Проклятая - Трейлер
Проклятая  Трейлер

О фильме

После войны. В России нам в память остались братские могилы. На всех могилах установлены памятники с именами погибших. Но есть одна могила, у которой нет героев.

В одном селе Омского района, начали жестоко умирать люди. Александра — приезжает в село на встречу выпускников, к своему однокласснику, и с пользой провести отпуск за городом. После приезда, мир для Александры изменился. Ее стали преследовать непонятные явления, происходящие в этом селе, а так же рассказы жителей, что село проклято.

В ролях

Наталья Таран
Игорь Суппес
Анара Нурбаева
Анна Никитина
Сергей Воронов
Режиссер Павел Латушкин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2011
Премьера в мире 29 декабря 2016
Дата выхода
29 декабря 2016 Россия Карбуш 16+
29 декабря 2016 Казахстан
29 декабря 2016 Украина

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

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Проклятая - Трейлер
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