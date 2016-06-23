Неуловимые: Бангкок, 2016

Четвёрка героев живёт своей обычной жизнью отдельно друг от друга, пока в новостях не появляется сюжет про таинственную девушку (Киру), которая голышом въехала на Красную площадь на коне. Артем, Федя и Женя побросали все свои дела и помчались выяснять причины такого перфоманса. Оказалось, что эксцентричный характер Киры здесь ни при чем, и все пути теперь ведут в Бангкок - к их давнему знакомому Сергею Полянскому.