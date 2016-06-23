Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неуловимые: Бангкок Неуловимые: Бангкок
Киноафиша Фильмы Неуловимые: Бангкок

Неуловимые: Бангкок, 2016

2016 / Россия
3.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Полянский – российский олигарх и криминальный авторитет, который оказался в таиландской тюрьме из-за четырех московских борцов за справедливость. Находясь в заключении, он мечтает отомстить виновникам своего положения. Тем временем ребята начинают попадать в серьезные неприятности. Вскоре единственным возможным выходом для них становится сделка с Полянским. Четверо приятелей отправляются в Таиланд, где олигарх поручает им ограбление Национального банка...

  • Этот фильм – третья серия франшизы о друзьях, которые занимаются отчаянной борьбой с несправедливостью, преступлениями и коррупцией.
  • Критики отметили, что актеры основного состава сильно продвинулись вперед в своем мастерстве по сравнению с предыдущими двумя фильмами.
  • Денис Шведов, сыгравший в «Неуловимых» роль главного антагониста, известен по съемкам в сериалах «Измены» и «Мажор». По его словам, концентрироваться на образе персонажа и не зажиматься на съемочной площадке ему очень помогает спортивное прошлое.
  • Для Ильи Аланина съемки в этой франшизе стали ключевой работой в карьере. Первый фильм серии был также его кинематографическим дебютом.

Четвёрка героев живёт своей обычной жизнью отдельно друг от друга, пока в новостях не появляется сюжет про таинственную девушку (Киру), которая голышом въехала на Красную площадь на коне. Артем, Федя и Женя побросали все свои дела и помчались выяснять причины такого перфоманса. Оказалось, что эксцентричный характер Киры здесь ни при чем, и все пути теперь ведут в Бангкок - к их давнему знакомому Сергею Полянскому.

3.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 июня 2016
Премьера в мире 23 июня 2016
Возраст 16+
Режиссер
Артем Аксененко
Артем Аксененко
В ролях
Александра Бортич
Александра Бортич
Иван Шахназаров
Иван Шахназаров
Илья Маланин
Илья Маланин
Анвар Халилулаев
Анвар Халилулаев
Денис Шведов
Денис Шведов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Неуловимые: Джекпот
Неуловимые: Джекпот (2016)
3.3076923
Неуловимые: Последний герой
Неуловимые: Последний герой (2015)
7.695122
Затмение
Затмение (2017)
5.142857
Красная Шапочка
Красная Шапочка (2022)
6.625
Постер фильма Неуловимые: Бангкок 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Неуловимые: Бангкок смотреть онлайн

Неуловимые: Бангкок
Смотреть онлайн

Похожие фильмы онлайн

Неуловимые: Джекпот
 
Неуловимые: Последний герой
 
Затмение
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:10
Купить КЛAД - ЛЕГКО на KRAKEN 2krn(тут ставим точку)me ИСПОЛЬЗУЙТЕ BПН. По всем городам PФ!
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши