Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Лесной принц
The Erlprince

Лесной принц, 2016

2016 / Польша
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

История о необыкновенно одаренном юноше и его амбициозной матери.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 19 сентября 2016
Премьера в мире 19 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Куба Шекаж
В ролях
Станислав Цивка
Агнешка Подсядлик
Агнешка Подсядлик
Бернхард Шюц
Бернхард Шюц
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Приложение киноафиши