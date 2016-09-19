Лесной принц, 2016

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о выходе в прокат О фильме История о необыкновенно одаренном юноше и его амбициозной матери. Развернуть 5.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4 Продолжительность 1 час 41 минута Год выпуска 2016 Премьера в России 19 сентября 2016 Премьера в мире 19 сентября 2016 Возраст 18+ Режиссер Куба Шекаж В ролях Станислав Цивка Агнешка Подсядлик Бернхард Шюц Все актеры и съемочная группа

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