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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Лесной принц
The Erlprince
Лесной принц, 2016
2016 / Польша
5.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
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Жанр:
драма
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О фильме
История о необыкновенно одаренном юноше и его амбициозной матери.
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5.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2016
Премьера в России
19 сентября 2016
Премьера в мире
19 сентября 2016
Возраст
18+
Режиссер
Куба Шекаж
В ролях
Станислав Цивка
Агнешка Подсядлик
Бернхард Шюц
Все актеры и съемочная группа
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Пес-самурай и город кошек
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