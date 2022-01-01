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TheatreHD: Братья Карамазовы
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The Brothers Karamazov

TheatreHD: Братья Карамазовы, 2019

2019 / Россия
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Балет «Братья Карамазовы» стал новым пластическим прочтением Борисом Эйфманом романа Ф.М. Достоевского. Кардинально переработав свой собственный спектакль «Карамазовы» 1995 года хореограф создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком», — эти слова Достоевского как нельзя лучше подходят для описания творческого пути Бориса Эйфмана, в каждой своей работе пытливо исследующего наиболее сложные сферы бытия духа. Кардинально переработав свой собственный спектакль «Карамазовы» 1995 года, также поставленный по бессмертному произведению русской литературы и снискавший всемирное признание, Борис Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму. «Братья Карамазовы» — современное в техническом и художественно-выразительном отношениях сценическое произведение, поднимающее извечные «проклятые» вопросы. В условиях тотального ценностного кризиса начала XXI века хореограф обратился к незыблемым нравственным основам и сочинил балет о богоборчестве и богоискательстве, безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении. Борис Эйфман: «Роман «Братья Карамазовы» — итог творческого пути Достоевского, вершина философских поисков титанического мятущегося ума. На протяжении двух десятилетий, наблюдая за ходом новейшей истории нашей страны, я не переставал убеждаться в вечной актуальности этого произведения, ставшего духовным завещанием писателя. Расширяя возможности языка тела как средства познания внутреннего мира человека, мы представляем свое видение основных идей романа. Спектакль «Братья Карамазовы» не только развивает традиции психологического балетного искусства, но и стремится выполнить другую, не менее сложную творческую задачу — создать пластический эквивалент гениально раскрытой Достоевским темы мучительного бремени разрушительных страстей, дурной порочной наследственности. Балет «Братья Карамазовы» — попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых, обращение к глубинной сущности «широкой» человеческой натуры, к тайнам жизни людских сердец, где «дьявол с Богом борется». Принципиально отказавшись от переноса на балетную сцену ряда сюжетных линий романа, я сосредоточился на погружении в раздираемые противоречиями души главных героев. В «Братьях Карамазовых» звучит важнейшая идея: если Бога нет, то «все дозволено». Современная эпоха могла бы быть исчерпывающе описана с помощью иных слов: «И Бог есть, и все дозволено». Именно поэтому настало время вновь обратиться к вопросам, терзавшим Достоевского и его персонажей. Поиск путей к всеобщему счастью и цена такой гармонии, власть порока над человеком, природа подлинной веры — размышляя на эти темы, никто не вправе надеяться на постижение абсолютной истины. Но, затрагивая их, мы шаг за шагом приближаемся к обретению самих себя в несовершенном меняющемся мире».

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Возраст 12+
Режиссер
Борис Эйфман
В ролях
Дмитрий Фишер
Олег Габышев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Братья Карамазовы 1 постер
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