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Пернатая банда Пернатая банда
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El Americano: The Movie

Пернатая банда, 2016

2016 / Мексика / США
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Попугай Куко, как и все тинейджеры, терпеть не может заниматься домашними хлопотами со взрослыми и всегда знает, как найти занятие поинтереснее. Он фанатеет от Эль Американо – телегероя, невероятно крутого и знаменитого пернатого. Но однажды все меняется, и жизнь главного героя переворачивается с ног на голову. Птичья зловредная банда собирается отобрать у отца попугая цирковой манеж, принадлежавший многим поколениям семьи. Куко считает, что Эль Американо – единственный шанс его семейства и отправляется в увлекательное путешествие к Голливуду, чтобы найти героя и попросить помощи.

  • Это первая для Америки и Мексики совместная анимационная работа крупного масштаба.
  • Лиза Кудроу, звезда телесериала «Друзья» - единственная в актерском составе американка. Режиссер самостоятельно готовил актрису к роли и работал вместе с ней над акцентом.
  • Для Фила Романа это первая работа после долгого перерыва с 2005 году.
  • Рикардо Арнаис собирался создавать мультфильм в 2D, но исполнительный продюсер посоветовал использовать компьютерные технологии и стереоскопическую 3D анимацию, чтобы повысить шансы проекта на успех в прокате.

Как и все подростки, попугай Куко обожает находить занятия поинтереснее, чем помогать старшим в скучных домашних делах. Например, фанатеть от своего любимого телегероя, крутого супер-пернатого Эль Американо! Все меняется, когда банда птиц-раздолбаев грозится забрать у отца Куко цирковую арену, поколениями принадлежащей их семье. Куко решает, что без помощи Эль Американо ну никак не обойтись и он отправляется в полное опасностей путешествие в Голливуд, в конце пути открыв супергероя внутри себя самого.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 25 февраля 2016
Премьера онлайн 13 июня 2017
Премьера в мире 29 января 2016
Возраст 6+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Рикардо Арнаиз
В ролях
Эдвард Джеймс Олмос
Эдвард Джеймс Олмос
Рико Родригес
Рико Родригес
Чич Марин
Чич Марин
Кейт дель Кастильо
Кейт дель Кастильо
Все актеры и съемочная группа
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Пернатая банда
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Лети, Куко, лети! Кадр из фильма "Пернатая банда" Такого озорника и проказника, как попугайчик Куко, ещё поискать! Кто первый за приключениями лететь? – Куко! А кто первый песни гарланить? – Куко! А носиться на скутере вверх тормашками? – Ну, конечно же, он, Куко – пернатый шалопай да подружка его, канарейка. Вот только родители не слишком довольны: хочется им, чтобы сын изучал цирковое дело, династию их продолжил… Да разве Куко заставишь? Не хочет он…
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25 февраля 2016 00:00
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