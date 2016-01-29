Пернатая банда, 2016

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Лети, Куко, лети! Кадр из фильма "Пернатая банда" Такого озорника и проказника, как попугайчик Куко, ещё поискать! Кто первый за приключениями лететь? – Куко! А кто первый песни гарланить? – Куко! А носиться на скутере вверх тормашками? – Ну, конечно же, он, Куко – пернатый шалопай да подружка его, канарейка. Вот только родители не слишком довольны: хочется им, чтобы сын изучал цирковое дело, династию их продолжил… Да разве Куко заставишь? Не хочет он…