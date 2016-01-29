Пернатая банда, 2016

Попугай Куко, как и все тинейджеры, терпеть не может заниматься домашними хлопотами со взрослыми и всегда знает, как найти занятие поинтереснее. Он фанатеет от Эль Американо – телегероя, невероятно крутого и знаменитого пернатого. Но однажды все меняется, и жизнь главного героя переворачивается с ног на голову. Птичья зловредная банда собирается отобрать у отца попугая цирковой манеж, принадлежавший многим поколениям семьи. Куко считает, что Эль Американо – единственный шанс его семейства и отправляется в увлекательное путешествие к Голливуду, чтобы найти героя и попросить помощи.
Как и все подростки, попугай Куко обожает находить занятия поинтереснее, чем помогать старшим в скучных домашних делах. Например, фанатеть от своего любимого телегероя, крутого супер-пернатого Эль Американо! Все меняется, когда банда птиц-раздолбаев грозится забрать у отца Куко цирковую арену, поколениями принадлежащей их семье. Куко решает, что без помощи Эль Американо ну никак не обойтись и он отправляется в полное опасностей путешествие в Голливуд, в конце пути открыв супергероя внутри себя самого.