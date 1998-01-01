Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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1 января 1998
Сочинение ко Дню Победы
, Сергей Урсуляк, Россия
Особенности национальной рыбалки
, Александр Рогожкин, Россия
Классик
, Георгий Шенгелая, Россия
Три дня и больше никогда
, Александр Гутман, Россия
Волшебная свирель
, Михаил Тумеля, Россия
Цветы календулы
, Сергей Снежкин, Россия
Дрянь хорошая, дрянь плохая
, Александр Хван, Россия
Марцефаль
, Сергей Кальварский, Россия
Привет от Чарли-трубача
, Владимир Грамматиков, Россия
Тоталитарный роман
, Вячеслав Сорокин, Россия
7 января 1998
Звездный десант
, Пол Верховен, США
13 января 1998
Ягуар
, Франсис Вебер, Франция
15 января 1998
Мистер Бин. Фильм-катастрофа
, Мэл Смит, США / Великобритания
17 января 1998
Следующая остановка – Страна чудес
, Брэд Андерсон, США
20 января 1998
Буффало-66
, Винсент Галло, США / Канада
Три англичанки за городом
, Дэвид Лилэнд, Франция / Великобритания
21 января 1998
Боги и монстры
, Билл Кондон, США / Великобритания
22 января 1998
Звери и Хозяин заставы
, Майкл Ди Джакомо, США
23 января 1998
Леший
, Роберт Олтмен, США
26 января 1998
Осторожно! Двери закрываются
, Питер Хауит, США / Великобритания
30 января 1998
Большие надежды
, Альфонсо Куарон, США
Нулевой эффект
, Джейк Кэздан, США
1 февраля 1998
Лолита
, Эдриан Лайн, США / Франция
12 февраля 1998
Певец на свадьбе
, Фрэнк Корачи, США
13 февраля 1998
Сфера
, Барри Левинсон, США
14 февраля 1998
В той стране
, Лидия Боброва, Россия
15 февраля 1998
Кровь, наглость, пули и бензин
, Джо Карнахан, США
16 февраля 1998
Истинная грусть
, Сатоси Кон, Япония
17 февраля 1998
Секреты Лос-Анджелеса
, Кертис Хэнсон, США
20 февраля 1998
Титаник
, Джеймс Кэмерон, США
Без чувств
, Пенелопа Сфирис, США
21 февраля 1998
Цирк сгорел, и клоуны разбежались
, Владимир Бортко, Россия
22 февраля 1998
Бестолковая защита
, Чарльз Роберт Кэрнер, США
25 февраля 1998
Шакал
, Майкл Кейтон-Джонс, США / Великобритания / Франция / Германия / Япония
27 февраля 1998
Темный город
, Алекс Пройас, США / Австралия
6 марта 1998
Сумерки
, Роберт Бентон, США
Наследство
, Джонатан Дэрби, США
13 марта 1998
Человек в железной маске
, Рэндалл Уоллес, США / Великобритания
Анастасия
, Дон Блат, Гари Голдман, США
14 марта 1998
Братки Ньютоны
, Ричард Линклейтер, США
17 марта 1998
Долина Папоротников 2: Волшебное спасение (видео)
, Фил Робинсон, Дэйв Маршалл, США
20 марта 1998
Основные цвета
, Майк Николс, Германия / США / Франция / Япония / Великобритания
25 марта 1998
Один шанс на двоих
, Патрис Леконт, Франция / Россия
28 марта 1998
Князь Юрий Долгорукий
, Сергей Тарасов, Россия
1 апреля 1998
Хлебный день
, Сергей Дворцевой, Россия
Меркурий в опасности
, Хэролд Беккер, США
6 апреля 1998
Страна глухих
, Валерий Тодоровский, Россия / Франция
15 апреля 1998
Вампиры
, Джон Карпентер, США / Япония
17 апреля 1998
Горько!
, Юрий Мамин, Аркадий Тигай, Россия
На грани
, Ли Тамахори, США
Объект моего восхищения
, Николас Хайтнер, США
Ночное дежурство
, Оле Борнедаль, США
24 апреля 1998
Музыка из другой комнаты
, Чарли Питерс, США
1 мая 1998
Его игра
, Спайк Ли, США
Черный пес
, Кевин Хукс, США / Великобритания / Германия / Франция / Япония
Отверженные
, Билле Аугуст, Великобритания / Германия / США
Последнее дыхание
, Джеймс Эф Робинсон, США
7 мая 1998
Столкновение с бездной
, Мими Ледер, США
13 мая 1998
Далекие голоса, застывшие жизни
, Теренс Дэвис, Великобритания / ФРГ
15 мая 1998
Счастье
, Тодд Солондз, США
Меня зовут Джо
, Кен Лоуч, Германия / Франция / Великобритания / Италия / Испания
Волшебный меч: Спасение Камелота
, Фредерик Ду Чау, США
Заклинатель лошадей
, Роберт Редфорд, США
17 мая 1998
Остров динозавров 4D
, Джон Корфино, США
20 мая 1998
Про уродов и людей
, Алексей Балабанов, Россия
21 мая 1998
Бархатная золотая жила
, Тодд Хейнс, Великобритания / США
22 мая 1998
Булворд
, Уоррен Битти, США
Противоположность секса
, Дон Рус, США
29 мая 1998
Проблески надежды
, Форест Уитакер, США
Последние дни диско
, Уит Стиллман, США
2 июня 1998
Великан
, Питер Челсом, США
4 июня 1998
Повстанец
, Мэттью МакКонахи, США
5 июня 1998
Идеальное убийство
, Эндрю Дэвис, США
6 июня 1998
Му-Му
, Юрий Грымов, Россия
Кто, если не мы
, Валерий Приемыхов, Россия
Игра в браслетах
, Никита Хубов, Россия
9 июня 1998
Бэзил
, Рада Бхардвадж, Великобритания
12 июня 1998
Шесть дней, семь ночей
, Айвэн Райтман, США
Кузина Бетта
, Дес МакАнуфф, США / Великобритания
18 июня 1998
Годзилла
, Роланд Эммерих, США / Япония
26 июня 1998
Вне поля зрения
, Стивен Содерберг, США
2 июля 1998
Кислотный дом
, Пол МакГиган, Великобритания
6 июля 1998
Не послать ли нам... гонца?
, Валерий Чиков, Россия
8 июля 1998
Луис и Фрэнк
, Александр Рокуэлл, Франция / США
10 июля 1998
Пи
, Даррен Аронофски, США
20 июля 1998
Ловушка для родителей
, Нэнси Мейерс, США
21 июля 1998
Смертоносные земли
, Курт Андерсон, США
24 июля 1998
Непристойное поведение
, Дэвид Наттер, США / Австралия
27 июля 1998
Хэллоуин: 20 лет спустя
, Стив Майнер, США
29 июля 1998
История вечной любви
, Энди Теннант, США
30 июля 1998
Город ангелов
, Брэд Силберлинг, США / Германия
Глаза змеи
, Брайан Де Пальма, США
8 августа 1998
Почему дураки влюбляются
, Роберт Олтмен, США
Почему дураки влюбляются
, Грегори Нава, США
13 августа 1998
Мстители
, Джеримайя С. Чечик, США
15 августа 1998
Блокпост
, Александр Рогожкин, Россия
18 августа 1998
Армагеддон
, Майкл Бэй, США
19 августа 1998
Твои друзья и соседи
, Нил ЛаБут, США
21 августа 1998
Письма убийцы
, Дэвид Карсон, Великобритания / США
Танцуй со мной
, Рэнда Хейнс, США
23 августа 1998
Тесты для настоящих мужчин
, Андрей Разенков, Россия
25 августа 1998
Шулера
, Джон Дал, США
28 августа 1998
Студия 54
, Марк Кристофер, США
29 августа 1998
День полнолуния
, Карен Шахназаров, Россия
30 августа 1998
Человек с дождем в ботинках
, Мария Риполл, Испания / Франция / Великобритания / Германия / США
31 августа 1998
Плутовство
, Барри Левинсон, США
5 сентября 1998
Психо
, Альфред Хичкок, США
Хилари и Джеки
, Ананд Такер, Великобритания
7 сентября 1998
Суперхирург
, Андрей Бадин, Россия
8 сентября 1998
Елизавета
, Шекхар Капур, Великобритания
9 сентября 1998
Способный ученик
, Брайан Сингер, США / Канада / Франция
10 сентября 1998
Красная скрипка
, Франсуа Жирар, Канада / Великобритания / Италия
Кровавый четверг
, Скип Вудс, США
11 сентября 1998
Саймон Бирч
, Марк Стивен Джонсон, США
Очень дикие штучки
, Питер Берг, США
Переполох
, Энтони Дразан, США
12 сентября 1998
Вечная полночь
, Дэвид Велоз, США
14 сентября 1998
Осажденные
, Бернардо Бертолуччи, Италия / Великобритания
15 сентября 1998
На всю катушку
, Ричард ЛаГравенезе, США
16 сентября 1998
Вот такие пироги
, Дин Паризо, США
Любовь - это дьявол
, Джон Мэйбери, Франция / Великобритания / Япония
17 сентября 1998
Плезантвиль
, Гэри Росс, США
Академия Рашмор
, Уэс Андерсон, США
18 сентября 1998
Голосок
, Марк Херман, Великобритания
Час пик
, Бретт Рэтнер, США
19 сентября 1998
Муравей Антц
, Эрик Дарнелл, Тим Джонсон, США
23 сентября 1998
Леон
, Люк Бессон, Франция
25 сентября 1998
Городские легенды
, Джэми Блэнкс, США / Франция
28 сентября 1998
Куда приводят мечты
, Винсент Уорд, США / Новая Зеландия
1 октября 1998
Шоу Трумана
, Питер Уир, США
2 октября 1998
Экспресс в Марракеш
, Гиллис МакКиннон, Великобритания / Франция
Секретные материалы: Борьба за будущее
, Роб Бауман, Канада / США
3 октября 1998
Делая сэндвичи
, Сандра Буллок, США
4 октября 1998
Окраина
, Петр Луцик, Россия
7 октября 1998
Тонкая розовая линия
, Джо Диетл, Майкл Ирпино, США
8 октября 1998
Смертельное оружие 4
, Ричард Доннер, США
Любимая
, Джонатан Демме, США
9 октября 1998
Святоша
, Стивен Херек, США
Спасти рядового Райана
, Стивен Спилберг, США
10 октября 1998
Маска Зорро
, Мартин Кэмпбелл, США
15 октября 1998
Невеста Чаки
, Ронни Ю, США
16 октября 1998
Практическая магия
, Гриффин Данн, США / Австралия
21 октября 1998
Целитель Адамс
, Том Шэдьяк, США
22 октября 1998
В поисках кунда с Мартином Скорсезе
, Майкл Генри Уилсон, Франция / США
23 октября 1998
Доктор Дулиттл
, Бетти Томас, США
24 октября 1998
Горячая точка
, Иван Соловов, Россия
30 октября 1998
Затерянные в космосе
, Стивен Хопкинс, США
Разговор ангелов
, Ник Хэмм, США
Солдатики
, Джо Данте, США
Американская история Х
, Тони Кэй, США
1 ноября 1998
Кундун
, Мартин Скорсезе, США
2 ноября 1998
Знакомьтесь, Джо Блэк
, Мартин Брест, США
8 ноября 1998
Карапузы
, Игорь Ковалев, Нортон Вирген, США
11 ноября 1998
Кому я должен, всем прощаю
, Валерий Пендраковский, Россия
12 ноября 1998
Факультет
, Роберт Родригес, США
26 ноября 1998
Все без ума от Мэри
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США
27 ноября 1998
Мудрость крокодилов
, По-Чин Леонг, Великобритания
30 ноября 1998
Знакомиться с людьми просто
, Грант Ги, Великобритания
3 декабря 1998
Ронин
, Джон Франкенхаймер, США / Великобритания
4 декабря 1998
Психо
, Гас Ван Сент, США
5 декабря 1998
Джек Фрост
, Трой Миллер, США
11 декабря 1998
Слезы под дождем
, Дон Шарп, Великобритания
12 декабря 1998
Полицейские и воры
, Николай Досталь, Россия
13 декабря 1998
Вызывающий бурю
, Джек Бендер, США
15 декабря 1998
Мачеха
, Крис Коламбус, США
16 декабря 1998
Принц Египта
, Стив Хикнер, Саймон Уэллс, Бренда Чепмен, США
18 декабря 1998
Вам письмо
, Нора Эфрон, США
Превратности любви
, Уиллард Кэрролл, Великобритания / США
23 декабря 1998
Тонкая красная линия
, Терренс Малик, США
24 декабря 1998
Незримый путешественник
, Игорь Таланкин, Дмитрий Таланкин, Россия
Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом
, Дэнни Кэннон, США
25 декабря 1998
Мулан
, Тони Бэнкрофт, Барри Кук, США
Могучий Джо Янг
, Рон Андервуд, США
Гражданский иск
, Стивен Зэйллян, США
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