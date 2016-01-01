Мафия: Игра на выживание, 2015

Действие фильма происходит в антиутопическом российском будущем, где вся страна собирается у телеэкранов, наблюдая за ежегодным шоу, участники которого вынуждены соревноваться в смертельной игре. Нынешние добровольцы, миллиардер, онкологической больной, двое преступников, сирота, солдат, алкоголичка, любитель поспорить, балерина со своим поклонником и один из разработчиков игры, соревнуются за право получить один миллиард рублей. По началу игра идет как обычно, но вскоре герои понимают, что программа, управляющая Мафией, постепенно дает сбой. А замешан в этом оказывается не кто иной, как ее создатель…