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Мафия: Игра на выживание Мафия: Игра на выживание
Киноафиша Фильмы Мафия: Игра на выживание

Мафия: Игра на выживание, 2015

2015 / Россия
3.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Действие фильма происходит в антиутопическом российском будущем, где вся страна собирается у телеэкранов, наблюдая за ежегодным шоу, участники которого вынуждены соревноваться в смертельной игре. Нынешние добровольцы, миллиардер, онкологической больной, двое преступников, сирота, солдат, алкоголичка, любитель поспорить, балерина со своим поклонником и один из разработчиков игры, соревнуются за право получить один миллиард рублей. По началу игра идет как обычно, но вскоре герои понимают, что программа, управляющая Мафией, постепенно дает сбой. А замешан в этом оказывается не кто иной, как ее создатель… 

  • Режиссер фильма Сарик Андреасян несколько лет обдумывал создание фильма по мотивам популярной молодежной игры, а после начал заниматься поисками соавтора, который помог бы создать сценарий будущей картины. Таким единомышленником для него стал Андрей Гаврилов, для которого фильма стал дебютом в кинопроизводстве. 
  • Основными рефренсами для создателей были популярные молодежные франшизы, такие как «Голодные игры» и «Пункт назначения», а также фильмы, демонстрирующие манипуляции с реальностью, в особенности «Начало» Кристофера Нолана. 
  • Наталья Рудова, исполнившая роль балерины Марии, в рамках подготовки к своей роли брала уроки балета у балерины Большого театра Юлии Чичевой. 

Москва. Далекое будущее. Карточная игра МАФИЯ стала самым популярным в мире телешоу. Одиннадцать человек соберутся за столом, чтобы выяснить — кто из них Мирный Житель, а кто безжалостная МАФИЯ. На глазах всего мира готовится коктейль из эмоций и чувств: хитрости, страха, лжи, ненависти, презрения, боли, гордости, страсти, любви и смерти. Ведь выигравший в схватке получит огромный денежный приз, а проигравший просто умрет…

3.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 января 2016
Премьера онлайн 20 мая 2016
Премьера в мире 1 января 2016
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Евгений Коряковский
Евгений Коряковский
Вениамин Смехов
Вениамин Смехов
Виктор Вержбицкий
Виктор Вержбицкий
Все актеры и съемочная группа
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Мафия: Игра на выживание
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