Женщина-эпоха: Вся правда, 2016

Журналист Андерсон Купер исследует наследие своей матери, иконы стиля, яркой представительницы богемного общества Америки XX века. Глория Вандербильт — влиятельная светская дама, талантливая художница и бизнес-леди. Роковая женщина, перед чарами которой не устояли Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Орсон Уэллс… Муза Трумэна Капоте и Сальвадора Дали, вдохновительница Ральфа Лорена и Дианы фон Фюрстенберг. Как на самом деле складывалась жизнь Глории, с детства находившейся в центре общественного внимания? Редкие кадры и видео из личного архива соединяются в историю длиной немногим меньше ста лет. Пронзительный документальный фильм, в котором сын и мать откровенно говорят о прошлом и настоящем, любви и потерях, успехе и трагедиях.