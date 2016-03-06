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Женщина-эпоха: Вся правда Женщина-эпоха: Вся правда
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Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt & Anderson Cooper

Женщина-эпоха: Вся правда, 2016

2016 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Журналист Андерсон Купер исследует наследие своей матери, иконы стиля, яркой представительницы богемного общества Америки XX века. Глория Вандербильт — влиятельная светская дама, талантливая художница и бизнес-леди. Роковая женщина, перед чарами которой не устояли Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Орсон Уэллс… Муза Трумэна Капоте и Сальвадора Дали, вдохновительница Ральфа Лорена и Дианы фон Фюрстенберг. Как на самом деле складывалась жизнь Глории, с детства находившейся в центре общественного внимания? Редкие кадры и видео из личного архива соединяются в историю длиной немногим меньше ста лет. Пронзительный документальный фильм, в котором сын и мать откровенно говорят о прошлом и настоящем, любви и потерях, успехе и трагедиях.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 марта 2016
Премьера в мире 6 марта 2016
Возраст 18+
Режиссер
Лиз Гарбус
Лиз Гарбус
В ролях
Андерсон Купер
Глория Вандербилт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщина-эпоха: Вся правда 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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