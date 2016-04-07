Коробка, 2015

Костя, главный герой фильма, с детства привык гонять в футбол со своими друзьями, Женей, Сержем и Мелом. Внешне он выглядит вполне удовлетворенным жизнью, но на самом деле ему не дают покоя амбиции профессионального футболиста. Жизнь дает ему шанс, когда во дворе друзей появляется четверо игроков из московской команды…
Костя, Серж, Мел и Танцор — лучшие друзья. Они молоды и увлечены уличным футболом. Самый крутой из них Костя. Его девушка Настя считает, что он должен попробовать себя в профессиональной футбольной команде, но для Кости уличный футбол — это его жизнь, а футбольная коробка — второй дом, где играют только друзья, только свои. Однажды команда Кости сталкивается на коробке с чужой компанией во главе с Дамиром, профессиональным футболистом. Не желая делить коробку, они устраивают жесткий бескомпромиссный турнир, в который постепенно втягиваются все жители двора. Ставки растут, и на кону уже не только коробка. На кону дружба и любовь. И пути назад нет. Теперь это не просто игра, это война!