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Коробка, 2015

2015 / Россия
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Костя, главный герой фильма, с детства привык гонять в футбол со своими друзьями, Женей, Сержем и Мелом. Внешне он выглядит вполне удовлетворенным жизнью, но на самом деле ему не дают покоя амбиции профессионального футболиста. Жизнь дает ему шанс, когда во дворе друзей появляется четверо игроков из московской команды… 

  • Множество известных российских спортсменов, детство которых было таким же, как и у главных героев, поддержало фильм еще на ранних этапах его сознания. Один из них, бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин, даже исполнил в картине роль тренера. В одном из интервью Нигматуллин посетовал на то, что теперь молодежь проводит большую часть времени в своих гаджетах, и выразил надежду на то, что фильм мотивирует юное поколение выйти на улицу и заняться спортом. 
  • Фильм снимался в Северном Чертаново, где недалеко от одного из жилых домов специально для съемок была построена крупная декорация деревянной “коробки” и зрительской трибуны. Съемки проходили с 14 августа по 20 сентября 2014 года. 
  • Оператор фильма Павел Емелин с особым вниманием подошел к съемке футбольных сцен, используя широкоугольную оптику, ручную камеру, “агрессивные” ракурсы и голландские углы. Такой подход требовал очень быстрого и динамичного монтажа, с которым команда монтажеров блестяще справилась на постпродакшне фильма. 

Костя, Серж, Мел и Танцор — лучшие друзья. Они молоды и увлечены уличным футболом. Самый крутой из них Костя. Его девушка Настя считает, что он должен попробовать себя в профессиональной футбольной команде, но для Кости уличный футбол — это его жизнь, а футбольная коробка — второй дом, где играют только друзья, только свои. Однажды команда Кости сталкивается на коробке с чужой компанией во главе с Дамиром, профессиональным футболистом. Не желая делить коробку, они устраивают жесткий бескомпромиссный турнир, в который постепенно втягиваются все жители двора. Ставки растут, и на кону уже не только коробка. На кону дружба и любовь. И пути назад нет. Теперь это не просто игра, это война!

4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 7 апреля 2016
Премьера в мире 7 апреля 2016
Возраст 16+
Прокатчик 25-й этаж
Режиссер
Эдуард Бордуков
Эдуард Бордуков
В ролях
Сергей Романович
Сергей Романович
Александр Мельников
Александр Мельников
Кирилл Дегтярь
Олег Васильков
Олег Васильков
Сергей Подольный
Сергей Подольный
Все актеры и съемочная группа
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Дуэль на мячах Футбол – наше всё. И неважно, как именно мы его любим: растянувшись на диване перед ящиком или вопя во всю глотку на стадионе. Главное, что жизнь без футбола нам не мила. Не интересна. Обыденна. Банальна. Но есть среди нас существа, которым простого фанатского лицезрения явно недостаточно. Им самим нужно носиться по полю, пиная ногами маленький круглый предмет. И Костя по кличке Конь (Сергей Романович) как раз из таких: он не расстается с мячом лет эдак с пяти. Собственно,…
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