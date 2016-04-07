Коробка, 2015

Костя, Серж, Мел и Танцор — лучшие друзья. Они молоды и увлечены уличным футболом. Самый крутой из них Костя. Его девушка Настя считает, что он должен попробовать себя в профессиональной футбольной команде, но для Кости уличный футбол — это его жизнь, а футбольная коробка — второй дом, где играют только друзья, только свои. Однажды команда Кости сталкивается на коробке с чужой компанией во главе с Дамиром, профессиональным футболистом. Не желая делить коробку, они устраивают жесткий бескомпромиссный турнир, в который постепенно втягиваются все жители двора. Ставки растут, и на кону уже не только коробка. На кону дружба и любовь. И пути назад нет. Теперь это не просто игра, это война!