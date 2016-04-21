Экипаж, 2016

Сюжет фильма Николая Лебедева «Экипаж» вдохновлён одноимённой советской картиной 1979 года. Прошлая лента режиссёра стала одной из самых успешных в российском прокате. Речь идёт о «Легенде №17», где главную роль также исполнил Данила Козловский. Помимо него, в «Экипаже» одного из ключевых персонажей сыграл Владимир Машков («Сирота казанская», «Олигарх», «Статский советник»). А женскую часть каста представляют Агне Грудите и Катерина Шпица.

Главный герой Алексей Гущин родился, чтобы стать пилотом. У него это блестяще получилось, но молодой человек привык следовать зову собственного сердца и отличается крайним непослушанием. За это его отстраняют от службы в военной авиации, и он вынужден работать на обыкновенных гражданских авиалиниях. Теперь он служит под началом Леонида Зинченко, который быстро спускает парня с небес на землю. Полёты проходят спокойно, но однажды происходит страшная катастрофа, и единственной надеждой людей на спасение становится самолёт, которым управляют наши герои. Несмотря на сложные взаимоотношения, они принимают решение отправиться на помощь. Гущин оказывается в своей стихии и демонстрирует, что он именно тот пилот, на которого можно положиться в критичной ситуации.