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Экипаж, 2016

2016 / Россия
7.8 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Драма о крушении самолета и храбрости одного пилота
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Сюжет фильма Николая Лебедева «Экипаж» вдохновлён одноимённой советской картиной 1979 года. Прошлая лента режиссёра стала одной из самых успешных в российском прокате. Речь идёт о «Легенде №17», где главную роль также исполнил Данила Козловский. Помимо него, в «Экипаже» одного из ключевых персонажей сыграл Владимир Машков («Сирота казанская», «Олигарх», «Статский советник»). А женскую часть каста представляют Агне Грудите и Катерина Шпица.

Главный герой Алексей Гущин родился, чтобы стать пилотом. У него это блестяще получилось, но молодой человек привык следовать зову собственного сердца и отличается крайним непослушанием. За это его отстраняют от службы в военной авиации, и он вынужден работать на обыкновенных гражданских авиалиниях. Теперь он служит под началом Леонида Зинченко, который быстро спускает парня с небес на землю. Полёты проходят спокойно, но однажды происходит страшная катастрофа, и единственной надеждой людей на спасение становится самолёт, которым управляют наши герои. Несмотря на сложные взаимоотношения, они принимают решение отправиться на помощь. Гущин оказывается в своей стихии и демонстрирует, что он именно тот пилот, на которого можно положиться в критичной ситуации.

- Данила Козловский, Владимир Машков и Агне Грудите начали подготовку к своим ролям задолго до начала съемок. Актеры тренировались в летной школе на современных авиастимуляторах;

- Фильм «Экипаж» 2016 года не является ремейком одноименной ленты 1979 года;

- «Экипаж» - второй российский фильм в формате IMAX после картины «Сталинград» (2013);

- Съемки проходили в Москве, Московской области и Крыму;

История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах.

Гущин начинает свою летную жизнь с нуля. Его наставник - командир воздушного судна – суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега - второй пилот, неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг – огонь и пепел, и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.

7.8 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 21 апреля 2016
Премьера онлайн 7 апреля 2017
Премьера в мире 21 апреля 2016
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
В ролях
Данила Козловский
Данила Козловский
Владимир Машков
Владимир Машков
Катерина Шпица
Катерина Шпица
Агне Грудите
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Экипаж 7 постеров
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 Огонь, риск и благородство На экраны выходит "Экипаж" — фильм-катастрофа Николая Лебедева. Однако авторы сразу оговариваются, что картина ни в коем случае не ремейк своей знаменитой "тезки", которую Александр Митта снял еще в 1979. Кадр из фильма "Экипаж" Сюжет вполне самостоятелен. Молодой летчик Алексей Гущин (Данила Козловский)сочетает в себе талант и неудобную для начальства принципиальность, из-за чего ему приходится несколько раз терять…
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alex 5 мая 2016, 21:31
Re: Экипаж (2016) (25 апреля 2016 10:07:48)

жизнь, как катастрофа. и все мы в одном экипаже?
впервые с "экипажем" ознакомиться заставили… Читать дальше…
vip007 24 апреля 2016, 22:11
Очередной Сталинград, Легенда и Спасибо что живой....!!! Основной сюжет фантастический бред. Кто к авиации имеет отношение лучше не смотрите. Будет… Читать дальше…
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