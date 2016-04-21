Сюжет фильма Николая Лебедева «Экипаж» вдохновлён одноимённой советской картиной 1979 года. Прошлая лента режиссёра стала одной из самых успешных в российском прокате. Речь идёт о «Легенде №17», где главную роль также исполнил Данила Козловский. Помимо него, в «Экипаже» одного из ключевых персонажей сыграл Владимир Машков («Сирота казанская», «Олигарх», «Статский советник»). А женскую часть каста представляют Агне Грудите и Катерина Шпица.
Главный герой Алексей Гущин родился, чтобы стать пилотом. У него это блестяще получилось, но молодой человек привык следовать зову собственного сердца и отличается крайним непослушанием. За это его отстраняют от службы в военной авиации, и он вынужден работать на обыкновенных гражданских авиалиниях. Теперь он служит под началом Леонида Зинченко, который быстро спускает парня с небес на землю. Полёты проходят спокойно, но однажды происходит страшная катастрофа, и единственной надеждой людей на спасение становится самолёт, которым управляют наши герои. Несмотря на сложные взаимоотношения, они принимают решение отправиться на помощь. Гущин оказывается в своей стихии и демонстрирует, что он именно тот пилот, на которого можно положиться в критичной ситуации.
- Данила Козловский, Владимир Машков и Агне Грудите начали подготовку к своим ролям задолго до начала съемок. Актеры тренировались в летной школе на современных авиастимуляторах;
- Фильм «Экипаж» 2016 года не является ремейком одноименной ленты 1979 года;
- «Экипаж» - второй российский фильм в формате IMAX после картины «Сталинград» (2013);
- Съемки проходили в Москве, Московской области и Крыму;
История талантливого молодого летчика Алексея Гущина. Он не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах.
Гущин начинает свою летную жизнь с нуля. Его наставник - командир воздушного судна – суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега - второй пилот, неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг – огонь и пепел, и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.
жизнь, как катастрофа. и все мы в одном экипаже?
впервые с "экипажем" ознакомиться заставили… Читать дальше…