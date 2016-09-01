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Все о мужчинах, 2016

2016 / Россия
5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Сорежиссёрами фильма «Всё о мужчинах» выступили Михаил Жерневский («Последний мент», «Детективы») и Леонид Марголин, сценарист таких картин, как «Женщины против мужчин» и «Что творят мужчины». Стремление последнего исследовать сущность сильного пола наконец вылилось в полнометражный фильм. В главных ролях в ленте «Всё о мужчинах» снялись многоуважаемые российские актёры, среди которых Дмитрий Нагиев («Самый лучший день», «Физрук»), Анна Хилькевич («Ёлки 2», «Барвиха»), Игорь Верник («12», «Тот ещё Карлосон!») и Владимир Епифанцев («Я остаюсь», «8 лучших свиданий»).

Комедии, наподобие «О чём говорят мужчины?», уже прочно закрепились в отечественном кино, и лента «Всё о мужчинах» не далеко от них ушла. В центре сюжета окажется герой Дмитрия Нагиева, который станет неким скрепом историй других персонажей. Дело в том, что он работает в такси, и все герои в итоге попадают к нему в машину. Авторы постарались представить новый взгляд на мужскую сущность и поделиться им со зрителями.

- Одним из продюсеров картины является Михаил Галустян

- Изначально со-режиссёром картины был Сарик Андреасян, однако позже он остался лишь в качестве продюсера

- Одной из первых была снята постельная сцена с участием Анны Хилькевич и Игоря Верника. Актриса заявила, что уже в который раз в первый съёмочный день участвует именно в подобных сценах

 

Народная комедия, разоблачающая все грани «мужского характера» – от героизма и бравады до курьезности и сентиментальности. Несколько непохожих мужчин попадают в невероятные истории, которыми делятся с одним и тем же бывалым таксистом.

5.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 сентября 2016
Премьера в мире 1 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Михаил Жерневский
Михаил Жерневский
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Анна Хилькевич
Анна Хилькевич
Игорь Верник
Игорь Верник
Екатерина Скулкина
Екатерина Скулкина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Все о мужчинах 2 постера
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Наша рецензия
Есть в российском кинематографе такое явление, как русские комедии. Именно русские, а не просто комедии, потому что именно этот особенный жанр включает в себя то, чего нет в комедиях других стран. Например, особый русский колорит, русские проблемы, русские шутки, русские ситуации – то есть то,  что будет понятно и смешно только русскому человеку с его менталитетом. И всё это будет не под силу передать иностранному режиссёру, если бы он задумал снять что-то такое. Есть, конечно, и…
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31 августа 2016 11:49
Дмитрий Нагиев покажет «Все о мужчинах» Киностудия Enjoy Movies готовит к выходу новую комедию «Все о мужчинах», которая по духу будет схожа со знаменитым фильмом Квартета И «О чем говорят мужчины». Главную роль в
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13 мая 2016 16:49
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