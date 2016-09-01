Все о мужчинах, 2016

Сорежиссёрами фильма «Всё о мужчинах» выступили Михаил Жерневский («Последний мент», «Детективы») и Леонид Марголин, сценарист таких картин, как «Женщины против мужчин» и «Что творят мужчины». Стремление последнего исследовать сущность сильного пола наконец вылилось в полнометражный фильм. В главных ролях в ленте «Всё о мужчинах» снялись многоуважаемые российские актёры, среди которых Дмитрий Нагиев («Самый лучший день», «Физрук»), Анна Хилькевич («Ёлки 2», «Барвиха»), Игорь Верник («12», «Тот ещё Карлосон!») и Владимир Епифанцев («Я остаюсь», «8 лучших свиданий»).

Комедии, наподобие «О чём говорят мужчины?», уже прочно закрепились в отечественном кино, и лента «Всё о мужчинах» не далеко от них ушла. В центре сюжета окажется герой Дмитрия Нагиева, который станет неким скрепом историй других персонажей. Дело в том, что он работает в такси, и все герои в итоге попадают к нему в машину. Авторы постарались представить новый взгляд на мужскую сущность и поделиться им со зрителями.