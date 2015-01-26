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Бруклин Бруклин
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Brooklyn

Бруклин, 2015

2015 / Ирландия / Великобритания / Канада
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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В основу сюжета этой картины лёг одноимённый роман Колма Тойбина, а на экран его перенес Джон Краули, известный своей драмой «Мальчик А», а также работой над сериалом «Настоящий детектив». Фильм, представленный публике в 2015 году, уже успел отметиться на нескольких премиях и получил целых 3 номинации на «Оскар». Главную роль воплотила на экране Сирша Ронан, а также актёрский состав пополнился Доналом Глисоном, без которого сейчас не обходится практически ни одна лента.

История Эйлис Лейси развернётся поочерёдно в двух разных странах, и жизнь её также будет поделена пополам. Совсем юной уроженке Ирландии по вынужденным обстоятельствам приходится покинуть родной дом, своих близких и друзей. Совершенно одна она переезжает в далёкую Америку, где ей необходимо начинать всё сначала. Первое время девушка чувствует себя покинутой и несчастной, но её тоска развеивается, когда она встречает свою любовь. Тони помогает ей адаптироваться и наполняет её будни новыми, яркими красками. Однако вскоре Эйлис сообщают трагичные новости, из-за которых она возвращается обратно. Там героине встречается обаятельный Джим, стремящийся завоевать её сердце. Вот только девушка так и не смогла забыть покинутого в США бойфренда, и теперь она стоит перед труднейшим выбором в своей жизни.

- Главную роль в фильме должна была исполнить Руни Мара, но ее заменила Сирша Ронан;

- Сирша Ронан, которая провела свое детство в Ирландии, призналась, что ей в первые в жизни пришлось использовать свой ирландский акцент;

- За роль в фильме «Бруклин» Сирша Ронан получила номинацию на премию «Оскар»;

- В 2016 году драма «Бруклин» поборется за «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший адаптированный сценарий»;

История Эллис Лэйси, которая неохотно покидает свою родную ирландскую деревню и отправляется на поиски работы в Америку. В итоге она поселяется в Бруклине, постепенно излечивается от ностальгии и начинает наслаждаться воздухом свободы. Ко всему прочему Эллис влюбляется, но трагические новости с родины заставляют ее вернуться в Ирландию, где она встречает другого мужчину и в результате вынуждена делать нелегкий выбор.
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 февраля 2016
Премьера в мире 26 января 2015
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джон Краули
Джон Краули
В ролях
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Эмори Коэн
Эмори Коэн
Донал Глисон
Донал Глисон
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Все актеры и съемочная группа
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Бруклин
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У каждого человека в сердце есть некий ностальгический тайник, предназначенный специально для чувств по отношению к месту, в котором он родился и вырос. Тем не менее большинство с огромной охотой покидает родные края и чаще всего не возвращается обратно. Возможно, это обосновано природной тягой к переменам или же стремлением к счастью, которое не любой сумеет отыскать рядом. Эллис Лэйси провела 19 лет в Ирландии, однако крепких связей с чем-либо, кроме семьи, она так и не выстроила. Поэтому…
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