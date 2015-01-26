Бруклин, 2015

В основу сюжета этой картины лёг одноимённый роман Колма Тойбина, а на экран его перенес Джон Краули, известный своей драмой «Мальчик А», а также работой над сериалом «Настоящий детектив». Фильм, представленный публике в 2015 году, уже успел отметиться на нескольких премиях и получил целых 3 номинации на «Оскар». Главную роль воплотила на экране Сирша Ронан, а также актёрский состав пополнился Доналом Глисоном, без которого сейчас не обходится практически ни одна лента.

История Эйлис Лейси развернётся поочерёдно в двух разных странах, и жизнь её также будет поделена пополам. Совсем юной уроженке Ирландии по вынужденным обстоятельствам приходится покинуть родной дом, своих близких и друзей. Совершенно одна она переезжает в далёкую Америку, где ей необходимо начинать всё сначала. Первое время девушка чувствует себя покинутой и несчастной, но её тоска развеивается, когда она встречает свою любовь. Тони помогает ей адаптироваться и наполняет её будни новыми, яркими красками. Однако вскоре Эйлис сообщают трагичные новости, из-за которых она возвращается обратно. Там героине встречается обаятельный Джим, стремящийся завоевать её сердце. Вот только девушка так и не смогла забыть покинутого в США бойфренда, и теперь она стоит перед труднейшим выбором в своей жизни.