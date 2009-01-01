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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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1904
1902
1 января 2009
Доктор Плонк
, Рольф Де Хир, Австралия
Любовь на сене
, Валерий Чиков, Россия
Сегодня ночью я сплю с тобой
, Оливье Барру, Франция
Гастарбайтер
, Юсуп Разыков, Россия
Сказки на ночь
, Адам Шэнкман, США
7 января 2009
Путешествие в Мекку
, Брюс Нейбар, США / Канада
8 января 2009
Теория убийств
, Крис Мур, США
На море
, Ярослав Чеважевский, Россия
Кумбия нас связала
, Рене У. Виллареаль, Мексика
9 января 2009
Легко не сдаваться
, Билл Дьюк, США
Кодекс вора
, Мими Ледер, США / Германия
Шурши лапками
, Рафаэль Рибас, США / Бразилия
13 января 2009
Гарри, тренер по теннису
, Дэнни Лейнер, США
С черного хода
, Станислав Митин, Россия
15 января 2009
Подмена
, Клинт Иствуд, США
Семь жизней
, Габриэле Муччино, США
Удушье
, Кларк Грегг, США
Мститель
, Фрэнк Миллер, США
Карантин
, Джон Эрик Даудл, США
Райское озеро
, Джеймс Уоткинс, Великобритания
Нежность
, Джон Полсон, США
Где-то там
, Натан Хоуп, США
Всегда говори "Да"
, Пейтон Рид, США
16 января 2009
Нулевое влияние
, Лаура Габберт, Джастин Шайн, США
Бруклинские полицейские
, Антуан Фукуа, США
И смех и грех
, Линн Шелтон, США
Ноториус
, Джордж Тиллман младший, США
Неубранные постели
, Алексис Дос Сантос, Великобритания
17 января 2009
Амрика
, Шерин Дабис, США / Канада
Самый лучший
, Шана Фест, США
Суши girl
, Роберт Аллан Экерман, США
Исчезновение
, Дрор Сореф, США
18 января 2009
Большой фанат
, Роберт Д. Сигел, США
Черный динамит
, Скотт Сандерс, США
Самый клевый папа на свете
, Бобкэт Голдтуэйт, США
Конец игры
, Пит Трэвис, Великобритания
Хорошие волосы
, Джефф Стилсон, США
Против течения
, Питер Каллахан, США
19 января 2009
Просветления Уайта
, Доминик Мерфи, Великобритания
Черевички
, Франческа Замбелло, Великобритания
Миссия
, Питер Брэтт, США
Пять минут рая
, Оливер Хиршбигель, Великобритания
Красный лёд. Сага о хантах Югры
, Олег Фесенко, Россия
Бронсон
, Николас Виндинг Рефн, Великобритания
20 января 2009
Адам
, Макс Майер, США
Сэм - электрический скат
, Кори МакЭби, США
22 января 2009
Самый лучший фильм 2
, Олег Фомин, Россия
Вики Кристина Барселона
, Вуди Аллен, США / Испания
В петле
, Армандо Ианнуччи, Великобритания
Вдаль уплывают облака
, Аки Каурисмяки, Финляндия
Нерожденный
, Дэвид С. Гойер, США
Так где же ты, Усама Бин Ладен?
, Морган Сперлок, Франция
23 января 2009
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
, Андрей Хржановский, Россия
24 января 2009
Никто меня не защитит
, Рёити Кимидзука, Япония
28 января 2009
Россия 88
, Павел Бардин, Россия
29 января 2009
Дорога перемен
, Сэм Мендес, США / Великобритания
Впусти меня
, Томас Альфредсон, Швеция
Операция "Валькирия"
, Брайан Сингер, США / Германия
Рок-н-рольщик
, Гай Ричи, Великобритания
1 февраля 2009
Как вам это понравится
, Теа Шэррок, Великобритания
5 февраля 2009
Замерзшая из Майами
, Йонас Элмер, США
Фрост против Никсона
, Рон Ховард, США
Семейная тайна
, Клод Миллер, Франция
Загадочная история Бенджамина Баттона
, Дэвид Финчер, США
Другой мир 3: Восстание ликанов
, Патрик Татопулос, США
Возвращение мушкетеров
, Георгий Юнгвальд-Хилькевич, Россия
Joy Division
, Грант Ги, Великобритания / США
Герцогиня
, Сол Дибб, Великобритания
6 февраля 2009
Всадники
, Юнас Окерлунд, США
7 февраля 2009
В электрическом тумане
, Бертран Тавернье, США
Я знаю, что ты знаешь
, Джастин Керриган, Великобритания
Англичанин в Нью-Йорке
, Ричард Лэкстон, Великобритания
8 февраля 2009
Вишневая бомба
, Лиза Баррос Д’Са, Глен Лейберн, Великобритания
Абсолютное зло
, Улли Ломмель, Германия / США
Ярость
, Салли Поттер, Великобритания / США
10 февраля 2009
Река Лондон
, Рашид Бушареб, Великобритания / Франция / Алжир
11 февраля 2009
Слезы счастья
, Митчелл Лихтенштейн, США
12 февраля 2009
Мой единственный
, Ричард Лонкрэйн, США
Очень мрачное кино
, Д. Джад Джонс, Ристо Топалоски, США / Сербия
Пятница, 13-е
, Маркус Ниспел, США
Австралия
, Баз Лурманн, США / Австралия
Шопоголик
, Пи Джей Хоган, США
Полтора рыцаря: В поисках похищенной принцессы Херцелинды
, Тиль Швайгер, Германия
Уличный боец
, Анджей Бартковяк, США
Миллионер из трущоб
, Дэнни Бойл, Великобритания
13 февраля 2009
Взятки гладки
, Игорь Масленников, Россия
14 февраля 2009
Шамбала или Меня это не волнует
, Клим Гарин, Россия
16 февраля 2009
Медея в тюрьме
, Тайлер Перри, США
17 февраля 2009
Юнкера
, Игорь Черницкий, Россия
19 февраля 2009
Адвокат террора
, Барбет Шредер, Франция
Игорь
, Энтони Леондис, США
Отель для собак
, Тор Фройденталь, США / Германия
Три похотливых поросенка
, Патрик Уард, Канада
День рождения Алисы
, Сергей Серегин, Россия
Розовая Пантера 2
, Харольд Цварт, США
Юленька
, Александр Стриженов, Россия
20 февраля 2009
Зажги этим летом!
, Уилл Глак, США
26 февраля 2009
Гоголь. Ближайший
, Наталья Бондарчук, Россия
Сомнение
, Джон Патрик Шэнли, США
Гоморра
, Маттео Гарроне, Италия
Интернэшнл
, Том Тыквер, США / Германия
Война невест
, Гари Виник, США
Две стрелы. Детектив каменного века
, Алла Сурикова, СССР
Артефакт
, Андрей Соколов, Россия
Взрослая неожиданность
, Дэвид Уэйн, США
27 февраля 2009
Концерт Jonas Brothers 3D
, Брюс Хендрикс, США
Клоуны
, Александр Даруга, Александр Богданенко, Россия
1 марта 2009
Парниковый эксперимент
, Филиппе Мартинес, США
Анна Каренина
, Сергей Соловьев, Россия
5 марта 2009
Любовь в большом городе
, Марюс Вайсберг, Россия
Прошлое
, Эктор Бабенко, Аргентина / Бразилия
Хранители
, Зак Снайдер, Великобритания / США
Первая любовь
, Егор Дружинин, Россия
Личные вещи
, Дэвид Холландер, США
7 марта 2009
Скотт Уокер – человек XXX века
, Стивен Киджак, США / Великобритания
Дикий, дикий Вест
, Барри Зонненфельд, США
8 марта 2009
Динозавры Живы 3D
, Дэвид Кларк, США
Сезон туманов
, Анна Чернакова, Россия / Великобритания
12 марта 2009
Тайна Чингис Хаана
, Андрей Борисов, Россия / Монголия / США
Марли и я
, Дэвид Фрэнкел, США
О Хортен
, Бент Хамер, Норвегия / Германия / Швеция
Подарок
, Грег Маркс, США
Звезды под Луною
, Джон Ирвин, Италия / Великобритания / Венгрия
Крик совы
, Джейми Трейвис, Германия / Канада / Франция / Великобритания
13 марта 2009
Сдохни!
, Джон Инвуд, США
14 марта 2009
Александра Последняя
, Джо Сванберг, США
Мамесиба
, Тору Камэй, Япония
15 марта 2009
Женщины в беде
, Себастьян Гутьеррес, США
16 марта 2009
Это вечернее солнце
, Скотт Тимс, США
18 марта 2009
Похороненная
, Роберт Холл, США
19 марта 2009
Монстры против пришельцев
, Роб Леттерман, Конрад Вернон, США
Ларго Винч: начало
, Жером Салль, Франция
Секретная жизнь пчел
, Джина Принс-Байтвуд, США
Дохлая кошка
, Яков Каждан, Россия
Чернильное сердце
, Иэн Софтли, Германия / США / Великобритания
Сорванцы из Тимпельбаха
, Николя Бери, Франция
Знамение
, Алекс Пройас, США
Олимпиус Инферно
, Игорь Волошин, Россия
Прямой контакт
, Дэнни Лернер, США / Германия
20 марта 2009
Похороните меня за плинтусом
, Сергей Снежкин, Россия
26 марта 2009
Рестлер
, Даррен Аронофски, США
Драконий жемчуг: Эволюция
, Джеймс Вонг, США
Молчание Лорны
, Люк Дарденн, Жан-Пьер Дарденн, Великобритания / Франция / Бельгия
Ничего личного
, Тони Гилрой, США
Ведьмина гора
, Энди Фикмен, США
27 марта 2009
Проклятый Юнайтед
, Том Хупер, Великобритания
1 апреля 2009
Заза
, Андрей Силкин, Россия
2 апреля 2009
Любовь и танцы
, Роберт Исков, США
Обещать - не значит жениться
, Кен Куопис, США
Легкое поведение
, Стефан Эллиотт, Великобритания / США
Генуя
, Майкл Уинтерботтом, Великобритания
Оно живое
, Джозеф Руснак, США
3 апреля 2009
Внезапно беременна
, Брайан Херцлингер, США
4 апреля 2009
Поп
, Владимир Хотиненко, Россия
5 апреля 2009
Не пытайтесь понять женщину
, Мария Соловцова, Россия
7 апреля 2009
Пятница. 12
, Владимир Зайкин, Россия
8 апреля 2009
Ханна Монтана: Кино
, Питер Челсом, США
Кумиры среди нас
, Майкл Ривоира, Ларс Ларсон, Петер Дж. Фогт, США
Форсаж 4
, Джастин Лин, США
9 апреля 2009
Гран Торино
, Клинт Иствуд, США
Нью-Йорк, Нью-Йорк
, Чарли Кауфман, США
Крошка из Беверли-Хиллз
, Раджа Госнелл, США
Океан
, Михаил Косырев-Нестеров, Россия / Куба
Мой кровавый Валентин 3D
, Патрик Люссье, США
Я хочу видеть
, Джоана Хаджитомас, Калил Джоридж, Франция / Ливан
10 апреля 2009
Дикая вишня
, Дэна Лустиг, США / Канада
15 апреля 2009
Ночной поезд
, Брайан Кинг, США
16 апреля 2009
Адреналин 2: Высокое напряжение
, Марк Невелдайн, Брайан Тейлор, США
12 раундов
, Ренни Харлин, США
Я всегда хотел быть гангстером
, Самюэль Беншетри, Франция
Девушка из Монако
, Анн Фонтен, Франция
Сделай шаг
, Даррен Грант, США
18 апреля 2009
Серые сады
, Майкл Сакси, США
19 апреля 2009
Случайная запись
, Бата Недич, Россия
21 апреля 2009
Iron Maiden: Рейс 666
, Сэм Данн, Скот МакФадьен, США
23 апреля 2009
Гай и Мэдлин на скамейке в парке
, Дэмьен Шазелл, США
Осторожно, дети!
, Станислав Лебедев, Россия
Одержимость
, Стив Шилл, США
Только спокойствие
, Майкл Полиш, США
Ахиллес и черепаха
, Такеши Китано, Япония
24 апреля 2009
Обличитель
, Майкл Куэста, США / Великобритания
Как я заблудился
, Джо Леонард, США
Музыка для революции
, Билл Гуттентаг, Дэн Стурман, США / Франция / Великобритания
Солист
, Джо Райт, США / Великобритания / Франция
Дон МакКей
, Джейк Голдбергер, США
25 апреля 2009
Бухта
, Луи Сахойос, США
Ambleton Delight
, Дэниел Паркс, Великобритания
26 апреля 2009
В искушении
, Патрик Койл, США
Хороший парень
, Хулио ДеПьетро, США
28 апреля 2009
Люди Икс: Начало. Росомаха
, Гэвин Худ, США / Новая Зеландия / Австралия
30 апреля 2009
Незваные
, Чарльз Гард, Томас Гард, США
Коралина в стране кошмаров
, Генри Селик, США
Рок-волна
, Ричард Кертис, Великобритания / Германия / Франция
Прекрасная смоковница
, Кристоф Оноре, Франция
Человек, который любит
, Мария Соле Тоньяцци, Италия
Токио!
, Леос Каракс, Пон Чжун-хо, Франция / Япония
Харви Милк
, Гас Ван Сент, США
6 мая 2009
Что-то грядет...
, Джонатан Глэтце, США
7 мая 2009
Операция "Мертвый снег"
, Томми Виркола, Норвегия
Горячие новости
, Андерс Банке, Россия / Швеция
Пока ее не было
, Сьюзен Монтфорд, Германия / Канада / США
Обреченные на войну
, Ольга Жулина, Россия
По ту сторону кровати
, Паскаль Пузадо, Франция
Звездный путь
, Джей Джей Абрамс, США
Киллер
, Джон Мэдден, США
8 мая 2009
Доставка завтра авиапочтой
, Бенни Бум, США
12 мая 2009
С. Дарко
, Крис Фишер, США
Проклятие 3
, Тоби Уилкинс, США
13 мая 2009
Кармел
, Лоуренс Рёк, США
14 мая 2009
Ангелы и демоны
, Рон Ховард, США
Битва за планету Терра 3D
, Аристоменис Тсирбас, США
Типа крутой охранник
, Джоди Хилл, США
15 мая 2009
Другой смех
, Андрей Ким, Россия
16 мая 2009
Штурмуя Вудсток
, Энг Ли, США
17 мая 2009
Меж двух огней
, Джордж Галло, США
19 мая 2009
Последний дом слева
, Дэннис Илиадис, США
21 мая 2009
Дзифт
, Явор Гырдев, Болгария
Бесчестье
, Стивен Джейкобс, Австралия / ЮАР
Ночь в музее 2
, Шон Леви, США
23 мая 2009
Бумажное сердце
, Николас Йасеновец, США
26 мая 2009
Трибьют-концерт Лучано Паваротти: Изумительный вечер в Petra
, Италия
28 мая 2009
Крабат. Ученик колдуна
, Марко Кройцпайнтнер, Германия
Вверх
, Пит Доктер, Боб Питерсон, США
100 футов
, Эрик Ред, США
Папе снова 17
, Бёрр Стирс, США
French Film: Другие сцены сексуального характера
, Джеки Удни, Великобритания
29 мая 2009
Лицом к лицу с Али
, Пит МакКормак, США / Канада
3 июня 2009
Терминатор: да придет спаситель
, МакДжи, США / Германия / Великобритания
4 июня 2009
Призраки в Коннектикуте
, Питер Корнуэлл, США
Три обезьяны
, Нури Бильге Джейлан, Турция / Франция
Медовый месяц Камиллы
, Грегори МакКензи, Великобритания
Рики
, Франсуа Озон, Франция / Италия
5 июня 2009
В пути
, Сэм Мендес, США / Великобритания
Удивительный мир
, Джошуа Голдин, США
6 июня 2009
Пестрые сумерки
, Дмитрий Коробкин, Россия
Багровый цвет снегопада
, Владимир Мотыль, Россия
Человек у окна
, Дмитрий Месхиев, Россия
Дом Солнца
, Гарик Сукачев, Россия
Иванов
, Вадим Дубровицкий, Россия
Путь
, Владимир Пасичник, Россия
Третье желание
, Сергей Великоредчанин, Валерий Шевченко, Россия
Фонограмма страсти
, Николай Лебедев, Россия
Кромовъ
, Андрей Разенков, Россия
10 июня 2009
Бибинур
, Юрий Фетинг, Россия
11 июня 2009
Человек, который знал все
, Владимир Мирзоев, Россия
Мальчишник в Вегасе
, Тодд Филлипс, США
Человек, который всё знал
, Джон Хиндмэн, США
Затерянный мир
, Брэд Силберлинг, США
12 июня 2009
Представь себе
, Кэри Киркпатрик, США
13 июня 2009
Слово Божье
, Роберт Сэйцик, США
Шестеро из дурдома
, Ранья Аджами, США
14 июня 2009
Течет река Волга
, Алексей Мурадов, Россия
15 июня 2009
Бумажный человек
, Киран Малруни, Мишель Малруни, США
18 июня 2009
Эльза и Фред
, Маркос Карневале, Испания / Аргентина
Предложение
, Энн Флетчер, США
Тайна Мунакра
, Габор Чупо, Венгрия / Великобритания / Франция
Шесть жен Генри Лефэя
, Говард Гулд, США
Большая игра
, Кевин МакДональд, США
Пятое измерение
, Пол МакГиган, США
Съемки в Палермо
, Вим Вендерс, Германия / Франция / Италия
Вальс с Баширом
, Ари Фольман, Израиль / Германия / Франция
19 июня 2009
Ирен во времени
, Генри Джэглом, США
21 июня 2009
Трансформеры: Месть падших
, Майкл Бэй, США
Событие
, Андрей Эшпай, Россия
Мелодия для шарманки
, Кира Муратова, Россия / Украина
Граница
, Арутюн Хачатрян, Нидерланды / Армения
Разжалованный
, Владимир Тумаев, Россия
22 июня 2009
Петя по дороге в Царствие Небесное
, Николай Досталь, Россия
23 июня 2009
Ле Донк и Скор-се-зе
, Шэйн Медоуз, Великобритания
25 июня 2009
Состав
, Флориан Гааг, Германия / Польша
Одна война
, Вера Глаголева, Россия
Барабанщик
, Кеннет Би, Германия / Гонконг / Тайвань
26 июня 2009
Невестка
, Ермек Турсунов, Казахстан
Мой ангел-хранитель
, Ник Кассаветис, США
29 июня 2009
Медея
, Наталья Кузнецова, Россия
30 июня 2009
Любовь.RU
, Марина Сулейманова, Россия
1 июля 2009
Антихрист
, Ларс фон Триер, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
2 июля 2009
Ледниковый период 3: Эра динозавров
, Карлос Салдана, США
Заноза
, Тоби Уилкинс, США
4 июля 2009
Нижняя Каледония
, Юлия Колесник, Россия
5 июля 2009
Рафаилъ Пироне
, Ярослав Добронравов, Россия / Великобритания / США
8 июля 2009
Кислород
, Иван Вырыпаев, Россия
9 июля 2009
Затащи меня в ад
, Сэм Рэйми, США
Ушедшие
, Йохиро Такита, Япония
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона
, Алекс Гибни, США
Временно беременна
, Лара Шапиро, США
Разомкнутые объятия
, Педро Альмодовар, Испания
Бой без правил
, Дито Монтиель, США
10 июля 2009
Ночь с Бет Купер
, Крис Коламбус, США
14 июля 2009
Страх
, Энтони ДиБлейси, Великобритания
16 июля 2009
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
, Дэвид Йейтс, Великобритания / США
Фальшивка
, Джоэль Бергвалл, Саймон Сандквист, США
Секс драйв
, Шон Андерс, США
18 июля 2009
Опасная гастроль
, Дольф Лундгрен, США
19 июля 2009
Вызов
, Адам Салки, США
23 июля 2009
Бруно
, Ларри Чарльз, США
Чудища морей 3D
, Шон МакЛеод Филлипс, США
Джонни Д
, Майкл Манн, США
Париж! Париж!
, Кристоф Барратье, Франция / Чехия / Германия
Шопо-коп
, Стив Карр, США
Брак по-исландски
, Валдис Оскарсдоттир, Исландия
Сити Айленд
, Рэймонд Де Фелитта, США
Отдамся в хорошие руки
, Наталья Новик, Россия
25 июля 2009
Отправь их в ад, Мэлоун
, Рассел Малкэй, США
28 июля 2009
Зеленый Фонарь: Первый полет
, Лорен Монтгомери, США
29 июля 2009
Одно сегодня
, Тихомиров Сергей, Россия
30 июля 2009
Призраки бывших подружек
, Марк Уотерс, США
Девять с половиной свиданий
, Тамаш Шаш, Венгрия
Приколисты
, Джадд Апатоу, США
Пришельцы на чердаке
, Джон Шульц, США
31 июля 2009
Микки: И снова под Рождество
, Пегги Холмс, Мэтью О’Коллаган, США
5 августа 2009
Мужчина в доме
, Александр Зеленков, Россия
6 августа 2009
Любовники
, Джеймс Грэй, США
LOL (ржунимагу)
, Лиза Азуэлос, Франция
Бэндслэм
, Тодд Графф, США
Запретная любовь
, Джон Мэйбери, Великобритания
Запутались в любви
, Леандер Хаусманн, Германия
Большое путешествие вглубь океанов 3D
, Жан-Жак Мантелло, Великобритания
Бросок Кобры
, Стивен Соммерс, США
7 августа 2009
Камень желаний
, Роберт Родригес, США / ОАЭ
13 августа 2009
9.99 долларов
, Татья Розенталь, Израиль / Австралия
Последний герой: Двадцать лет спустя
, Алексей Учитель, Россия
Люблю тебя, чувак
, Джон Гамбург, США
После выпуска
, Вики Дженсон, США
Район №9
, Нил Бломкамп, США
ЛОпуХИ. Эпизод первый
, Сарик Андреасян, Россия
Тропа смерти 2: Искупление
, Анатолий Сергеев, Россия
Бабник
, Дэвид Маккензи, США
14 августа 2009
Продавец
, Нил Бреннан, США
19 августа 2009
Турнир
, Скотт Манн, Великобритания
20 августа 2009
Бесславные ублюдки
, Квентин Тарантино, Элай Рот, Германия / США
На девятом небе
, Андреас Дрезен, Германия
Провокатор
, Шэрон Магуайр, Великобритания
Миссия Дарвина
, Хойт Йетман, США
Битва у Красной скалы
, Джон Ву, Китай
М+Ж
, Александр Черных, Россия
21 августа 2009
Знакомство с Марком
, Тодд Луисо, США
24 августа 2009
Не забывай меня
, Тайлер Оливер, США
25 августа 2009
Каникулы строгого режима
, Игорь Зайцев, Россия
27 августа 2009
Напротив по коридору
, Алекс Меркин, США
Люди добрые
, Алексей Карелин, Россия
Гора самоцветов 4
, Россия
Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться
, Леандер Хаусманн, Германия
28 августа 2009
Хэллоуин 2
, Роб Зомби, США
Открытая дорога назад
, Майкл Мередит, США
29 августа 2009
Ой, вэй! Мой сын гей!!
, Евгений Афинеевский, США
30 августа 2009
Ночь демонов
, Адам Гираш, США
Человеческая многоножка
, Том Сикс, Великобритания / Нидерланды
1 сентября 2009
Заблудившийся
, Акан Сатаев, Казахстан
3 сентября 2009
13-й район: Ультиматум
, Патрик Алессандрен, Франция
Палата №6
, Карен Шахназаров, Александр Горновский, Россия
MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
, Алис Винокур, Йоан Глоаген, Гийом Мартинез, Фредерик Мерму, Албан Менш, Виолен Белле, Алексис Мале, Франция
Идеальный побег
, Дэвид Туи, США
Звонок ангелу
, Рудольфо Гузман, Эктор Родригез, Андрес Монтиель, Мексика
Крыша
, Борис Грачевский, Россия
Опасные пассажиры поезда 123
, Тони Скотт, США
Приготовьтесь, будет громко
, Дэвис Гуггенхайм, США
Дело №39
, Кристиан Альварт, США / Канада
Феи: Потерянное сокровище
, Клэй Холл, США
4 сентября 2009
Вальгалла: Сага о викинге
, Николас Виндинг Рефн, Дания / Великобритания
Все о Стиве
, Фил Трейлл, США
Экстракт
, Майк Джадж, США
5 сентября 2009
Цветок в пустыне
, Шерри Хорман, Германия / Великобритания / Австрия
6 сентября 2009
Мой сын, мой сын, что же ты наделал
, Вернер Херцог, Германия / США
7 сентября 2009
Информатор
, Стивен Содерберг, США
9 сентября 2009
Геймер
, Марк Невелдайн, Брайан Тейлор, США
Девять
, Шэйн Эккер, США
Сынок
, Лариса Садилова, Россия
Спасение мертвецов
, Джордж А. Ромеро, США
Голая правда
, Роберт Лукетич, США
Пункт назначения 4
, Дэвид Р. Эллис, США
10 сентября 2009
Сказка про темноту
, Николай Хомерики, Россия
Интимные приключения
, Жан-Клод Бриссо, Франция
Происхождение
, Джон Эмиел, Великобритания
Ночь бойца
, Сергей Гинзбург, Душан Глигоров, Россия
11 сентября 2009
Щедрость Перье
, Йен Фитцгиббон, Великобритания / Ирландия
Трещины
, Джордан Скотт, Великобритания / Ирландия
Мои собственные ошибки
, Тайлер Перри, США
Доброе сердце
, Дагюр Каури, Германия / США / Дания / Франция / Исландия
Бунтующая юность
, Мигель Артета, США
12 сентября 2009
Исчезновение Элис Крид
, Дж. Блэйксон, Великобритания
Гарри Браун
, Дэниел Барбер, Великобритания
Двигайся ниже
, Аарон Шнайдер, США
Странный мир Эль Супербисто
, Роб Зомби, США
14 сентября 2009
Душа, проснись!
, Дзюндзи Сакамото, Япония
Ундина
, Нил Джордан, Ирландия / США
Травка
, Тим Блейк Нельсон, США
1939
, Стивен Полякофф, Великобритания
Обратная сторона правды
, Рики Джервэйс, Мэттью Робинсон, США
15 сентября 2009
Я
, Игорь Волошин, Россия
16 сентября 2009
Уличные мечты
, Крис Замосайник, США
Кролик и бык
, Пол Кинг, Великобритания
17 сентября 2009
В любви все средства хороши
, США
Сумасшедшая помощь
, Борис Хлебников, Россия
Эхо
, Ям Ларанас, США
Круто сваренные
, Джон Ву, Гонконг
Невеста любой ценой
, Дмитрий Грачев, Россия
Луна 2112
, Дункан Джонс, Великобритания
Прыжок Афалины
, Эльдор Уразбаев, Россия / Казахстан
18 сентября 2009
Кровавый ручей
, Джоэл Шумахер, США
21 сентября 2009
Ваша остановка, мадам!
, Сергей Комаров, Россия
24 сентября 2009
Любовь случается
, Брэндон Кэмп, США
Правдивая история Кота в сапогах
, Жером Дешам, Паскаль Эрольд, Франция
Непрощенные
, Клим Шипенко, Россия
Обстоятельства
, Павел Руминов, Россия
Господа Бронко
, Джаред Хесс, США
Белая мгла
, Доминик Сена, США / Канада / Франция / Турция
Мясник
, Вольфганг Мурнбергер, Австрия
Луиза-Мишель
, Гюстав Керверн, Бенуа Делепин, Франция
Суррогаты
, Джонатан Мостоу, США
25 сентября 2009
Шрам Сербии
, Брент Хафф, США
Я надеюсь, что в аду тоже есть пиво
, Боб Госс, США
26 сентября 2009
Альма
, Родриго Блаас, США
Отторжение
, Владимир Лерт, Россия / Украина
27 сентября 2009
Так поступают все женщины
, Клаус Гут, США
29 сентября 2009
Хайтэк в подполье
, Стивен Т. Маинг, Китай / США
1 октября 2009
Возвращение в Брайдсхед
, Джулиан Джаррольд, Великобритания
Тайны любви
, Анастасия Попова, Россия
Мэлис в стране чудес
, Саймон Феллоуз, Великобритания
Нянька по вызову
, Барт Фрейндлих, США
Начало времен
, Харольд Рэмис, США
Граница рассвета
, Филипп Гаррель, Франция
История игрушек 2
, Джон Лассетер, США
Универсальный солдат: Возрождение
, Джон Хайамс, США
Лучшее время года
, Светлана Проскурина, Россия
Двойная пропажа
, Валерий Лонской, Россия
Ласковый май
, Владимир Виноградов, Россия
Волчок
, Василий Сигарев, Россия
О, счастливчик!
, Эдуард Парри, Россия / Украина
Без ансамбля
, Дэмиен Уэйнс, США
Тело Дженнифер
, Карин Кусама, США
История игрушек
, Джон Лассетер, США
3 октября 2009
Фанаты
, Кайл Ньюман, США
5 октября 2009
Дедлайн
, Алексей Алякин, Россия
8 октября 2009
Вся жизнь впереди
, Паоло Вирдзи, Италия
Дитя тьмы
, Хауме Кольет-Серра, США
Пророк
, Жак Одиар, Франция / Италия
Коко до Шанель
, Анн Фонтен, Франция
Приключения Геркулеса в 3D
, Мохамед Хашогги, США
Обед нагишом
, Дэвид Кроненберг, Канада / Великобритания
Агент 117: Миссия в Рио
, Мишель Хазанавичус, Франция
Последний урок
, Жан-Поль Лильенфелд, Франция / Бельгия
Добро пожаловать в Зомбилэнд
, Рубен Флейшер, США
Ксения. История любви
, Валерий Фокин, Россия
Запрещенная реальность
, Константин Максимов, Россия
9 октября 2009
Искушение святого Тыну
, Вейко Ыунпуу, Финляндия / Швеция / Эстония / Франция
Чудо
, Александр Прошкин, Россия
10 октября 2009
Короткие интервью с отвратительными мужчинами
, Джон Красински, США
Дора-хейта
, Кон Итикава, Япония
Пламя
, Кон Итикава, Япония
Робинзонка
, Владимир Штерянов, Роман Доронин, Россия
Мальчик в коробке
, Андерс Андерсон, США
11 октября 2009
Мелкий снег
, Кон Итикава, Япония
13 октября 2009
Там, где живут чудовища
, Спайк Джонс, США
14 октября 2009
Бесподобный мистер Фокс
, Уэс Андерсон, США
15 октября 2009
Травиата
, Хуго де Ана, Италия
Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту
, Нора Эфрон, США
Долгая и грустная сага о братьях-самоубийцах
, Арран Браунли, Корран Браунли, Великобритания
Жена путешественника во времени
, Роберт Швентке, США
Первый отряд
, Ёсихару Асино, Япония / Россия / Канада
Формула любви для узников брака
, Питер Биллингсли, США
Частная жизнь Пиппы Ли
, Ребекка Миллер, США
Пандорум
, Кристиан Альварт, США / Германия
Какраки
, Илья Демичев, Россия
Весельчаки
, Феликс Михайлов, Россия
16 октября 2009
Принцесса Каюлани
, Марк Форби, США / Великобритания
Отчим
, Нельсон МакКормик, США
Служители
, Фрэнк Рейс, США
Улыбка Будды
, Баир Дышенов, Россия
17 октября 2009
Майти Макс
, Тим Чэмберс, Энтони Гаргано, США
Венецианский жених. Хлопоты Энтони Кларка, антиквара
, Александр Киселев, Андрей Бильжо, Марина Дроздова, Россия
18 октября 2009
По следу Феникса
, Андрей Селиванов, Россия
19 октября 2009
Козел
, Георги Дюлгеров, Болгария
Святые из Бундока 2: День всех святых
, Трой Даффи, США
22 октября 2009
500 дней лета
, Марк Уэбб, США
Предел контроля
, Джим Джармуш, США / Испания / Япония
История одного вампира
, Пол Вайц, США
Девушка по вызову
, Стивен Содерберг, США
Не оглядывайся
, Марина де Ван, Франция
Давнее свидание
, Джоан Карр-Виггин, Великобритания / Канада / Мальта
Голубка
, Сергей Ольденбург-Свинцов, Россия
Хатико: самый верный друг
, Лассе Халльстрем, США
Астробой
, Дэвид Бауэрс, Гонконг / США / Япония
Ниндзя
, Айзек Флорентайн, США
Платье
, Алекс ван Вармердам, Нидерланды
Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
, Кристофер Миллер, Фил Лорд, США
24 октября 2009
Учитель на замену
, Майк Миллион, США
Последний день лета
, Влад Юдин, США
Невидимая стена
, Синтия Битт, Германия
Век глупцов
, Франни Армстронг, Великобритания
27 октября 2009
Мертвый эфир
, Корбин Бернсен, США
29 октября 2009
Книга мастеров
, Вадим Соколовский, Россия
Смех сквозь слезы
, Джастин Молотников, Великобритания
Я убил свою маму
, Ксавье Долан, Канада
Майкл Джексон: Вот и все
, Кенни Ортега, США
Мир, я люблю тебя
, Томас Вошиц, Австрия / Люксембург / Сербия
Нью-Йорк, я люблю тебя
, Аллен Хьюз, Мира Наир, Бретт Рэтнер, Андрей Звягинцев, Натали Портман, Шекхар Капур, Иван Атталь, США / Франция
Пила 6
, Кевин Гротерт, США / Канада / Великобритания / Австралия
Укрощение строптивых
, Игорь Каленов, Россия
30 октября 2009
Как соблазнять труднодоступных женщин
, Ричард Темчен, США
31 октября 2009
Могилы
, Брайан Пулидо, США
3 ноября 2009
Всё путём
, Кирк Джонс, США / Италия
4 ноября 2009
Законопослушный гражданин
, Ф. Гэри Грей, США
Царь
, Павел Лунгин, Россия
Крик в общаге
, Стюарт Хендлер, США
Ясновидящая
, Илья Хотиненко, Россия
Паранормальное явление
, Орен Пели, США
5 ноября 2009
Вооруженное сопротивление
, Ефим Резников, Россия
Спасение жизни
, Брайан Баф, США
Утро
, Сергей Ткачев, Россия
Миннесота
, Андрей Прошкин, Россия
Десять заповедей
, Билл Бойс, Джон Стронак, США
Полночный поцелуй
, Алекс Холдридж, США
Отголоски прошлого
, Пол Мориссон, Великобритания
Вороны: Продолжение
, Такаси Миике, Япония
6 ноября 2009
Летающие ножницы
, Джона Тьюлис, США
Джек и бобовый стебель
, Гэри Джей Танниклифф, США
10 ноября 2009
Американская девственница
, Клер Килнер, США
12 ноября 2009
Роскошная жизнь
, Дерик Мартини, США
Всегда: Закаты на третьей улице 2
, Такаси Ямадзаки, Япония
Окись
, Тимоти Лин Буи, США
2012
, Роланд Эммерих, США / Канада
Однажды в Версале
, Брюно Подалидес, Франция
Карта звуков Токио
, Изабель Койшет, Испания
Золотая молодежь
, Стивен Фрай, Великобритания
13 ноября 2009
Собака в коляске мотоцикла
, Кититаро Нэгиси, Япония
14 ноября 2009
Летние дни с каппой
, Кэйити Хара, Япония
Воспоминания о будущем
, Юкихико Цуцуми, Япония
15 ноября 2009
Всегда: Закаты на Третьей улице
, Такаси Ямадзаки, Япония
17 ноября 2009
Невидимая сторона
, Джон Ли Хэнкок, США
18 ноября 2009
Трансильмания
, Дэвид Хилленбранд, Скотт Хилленбранд, США
19 ноября 2009
Планета №51
, Хорхе Бланко, Испания / Великобритания
Посылка
, Ричард Келли, США
Короткое замыкание
, Кирилл Серебренников, Петр Буслов, Иван Вырыпаев, Алексей Герман-младший, Борис Хлебников, Россия
Рождественская история
, Роберт Земекис, США
Последние дни Эммы Бланк
, Алекс ван Вармердам, Нидерланды
Любить по-французски
, Изабель Мерго, Франция
Серафина из Санлиса
, Мартен Прово, Франция / Бельгия
25 ноября 2009
Грета
, Нэнси Бардауилл, США
26 ноября 2009
Джек и Джилл: любовь на чемоданах
, Дженнифер Деволдер, Канада / Франция
Последний шанс Харви
, Джоэл Хопкинс, США
Клиентка французского жиголо
, Жозиан Баласко, Франция
Плохой лейтенант
, Вернер Херцог, США
Скоро весна
, Вера Сторожева, Россия
Носители
, Алекс Пастор, Давид Пастор, США
На игре
, Павел Санаев, Россия
29 ноября 2009
Парк культуры и отдыха
, Грег Моттола, США
1 декабря 2009
Сны?
, Владимир Ракша, Россия
2 декабря 2009
Точка разлома
, Джефф Челентано, США
3 декабря 2009
Государыня и разбойник
, Екатерина Толдонова, Россия
Переходный возраст
, Оливер Ирвинг, Великобритания
George Michael: Live in London
, Великобритания
Пикап: Съем без правил
, Феликс Герчиков, Россия
Ниндзя-убийца
, Джеймс МакТиг, США
Так себе каникулы
, Уолт Бекер, США
Мэри и Макс
, Адам Эллиот, Австралия
Антикиллер Д.К.: Любовь без памяти
, Эльдар Салаватов, Россия
Сцены из жизни богемы
, Константин Селиверстов, Россия
Улыбка Бога, или чисто одесская история
, Владимир Алеников, Россия
Молодая Виктория
, Жан-Марк Валле, Великобритания / США
Артур и месть Урдалака
, Люк Бессон, Франция
4 декабря 2009
Инкассатор
, Нимрод Антал, США
6 декабря 2009
Сумасшедшее сердце
, Скотт Купер, США
10 декабря 2009
Отражение
, Шон Эллис, Франция / Великобритания
Американские свингеры
, Джон Харт, Мэттью Кауфман, США
Психоаналитик
, Джонас Пейт, США
Маленькие разбойники
, Арманд Звирбулис, Латвия / Австрия
Иммигранты
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Слава
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Будь со мной
, Мария Максимова, Россия
Кошечка
, Григорий Константинопольский, Россия
Безумный спецназ
, Грант Хеслов, США
Наша Маша и волшебный орех
, Егор Кончаловский, Россия
Бубен, барабан
, Алексей Мизгирев, Россия
12 декабря 2009
Мужчина в моей голове
, Алексей Пиманов, Россия
Черта
, Алексей Козырев, Россия
13 декабря 2009
Вегас: правдивая история
, Амир Надери, США
15 декабря 2009
Гардемарины 3
, Светлана Дружинина, Россия / Германия
17 декабря 2009
Реванш
, Гёц Шпильманн, Австрия
Аватар
, Джеймс Кэмерон, США
Колыбельные
, Андреас Штрук, Германия
18 декабря 2009
Проклятая
, Луисо Бердейо, США
19 декабря 2009
Пинквилль
, Стивен Гарбс, США
22 декабря 2009
Поцелуи падших ангелов
, Максим Свешников, Вадим Свешников, Россия
24 декабря 2009
Новые приключения Аленушки и Еремы
, Георгий Гитис, Россия
Возвращение домой
, Томас Винтерберг, Швеция / Дания
Информаторы
, Грегор Джордан, США / Германия
Элвин и бурундуки 2
, Бетти Томас, США
Маскарад
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