Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах

Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»

Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки