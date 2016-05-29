В 1983-м году 19-летний выпускник Нью-Йоркской киношколы Говард Брукнер снял документальный фильм об Уильяме Берроузе. Спустя 30 лет по следам легендарной работы отправляется его племянник Аарон. Он встречается с матерью Говарда и Джимом Джармушем, писавшем на «Берроузе» звук, бывшим французским министром культуры Фредериком Миттераном и поэтом Джоном Джорно, кинорежиссером Томом Ди Чилло и театральным гением Робертом Уилсоном, ставшим героем второго фильма Брукнера-старшего. И отправляется Аарон в свой творческий поиск не столько для того, чтобы узнать о любимом дяде что-то новое. Его цель — воскресить Говарда Эрика Брукнера, скончавшегося от СПИДа в 1989 году, хотя бы на время интервью, хотя бы на те 96 минут, что длится фильм. Аарон Брукнер гостит на Beat Film Festival не в первый раз — он привозил в Москву реставрированную версию «Берроуза», теперь фестиваль представляет его самостоятельную работу. В финале фильма Аарон находит старое домашнее видео, на котором он, еще совсем малыш, празднует с родителями и Говардом Новый год — в последний раз. «Это — одно из самых теплых воспоминаний», — признается Аарон. Так лучше всего определить и жанр его фильма: теплые воспоминания.