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Постер фильма Дядя Говард
6.9
Киноафиша Фильмы Дядя Говард
6.9

Дядя Говард

, 2016
Uncle Howard
Великобритания, США / документальный / 18+
Постер фильма Дядя Говард
6.9

О фильме

В 1983-м году 19-летний выпускник Нью-Йоркской киношколы Говард Брукнер снял документальный фильм об Уильяме Берроузе. Спустя 30 лет по следам легендарной работы отправляется его племянник Аарон. Он встречается с матерью Говарда и Джимом Джармушем, писавшем на «Берроузе» звук, бывшим французским министром культуры Фредериком Миттераном и поэтом Джоном Джорно, кинорежиссером Томом Ди Чилло и театральным гением Робертом Уилсоном, ставшим героем второго фильма Брукнера-старшего. И отправляется Аарон в свой творческий поиск не столько для того, чтобы узнать о любимом дяде что-то новое. Его цель — воскресить Говарда Эрика Брукнера, скончавшегося от СПИДа в 1989 году, хотя бы на время интервью, хотя бы на те 96 минут, что длится фильм. Аарон Брукнер гостит на Beat Film Festival не в первый раз — он привозил в Москву реставрированную версию «Берроуза», теперь фестиваль представляет его самостоятельную работу. В финале фильма Аарон находит старое домашнее видео, на котором он, еще совсем малыш, празднует с родителями и Говардом Новый год — в последний раз. «Это — одно из самых теплых воспоминаний», — признается Аарон. Так лучше всего определить и жанр его фильма: теплые воспоминания.

В ролях

Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Мадонна
Мадонна
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Рэнди Куэйд
Рэнди Куэйд
Рональд Рейган
Джим Джармуш
Джим Джармуш
Self
Филип Гласс
Филип Гласс
Аарон Брукнер
Self
Джон Джорно
Self
Том Ди Чилло
Self
Elaine Brookner
Self
Джеймс Грауэрхольц
Self
Режиссер Аарон Брукнер
Сценарист Аарон Брукнер
Композитор Shervin Hejazi, Йозеф ван Виссем, Koichi Yamanoha
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 18 ноября 2016
Премьера в мире 29 мая 2016
Дата выхода
29 мая 2016 Россия 16+
10 марта 2017 Испания
29 мая 2016 Казахстан
29 мая 2016 Украина
Другие названия
Uncle Howard, Smash the Control Machine, Wujek Howard, Ο θείος Χάουαρντ, Andy Warhol e lo Zio Howard

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов

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