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Гордость и предубеждение и зомби Гордость и предубеждение и зомби
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Гордость и предубеждение и зомби, 2015

2015 / США
6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Роман «Гордость и предубеждение и зомби», написанный Сетом Гремом-Смитом в лучших традициях жанра мэшап, вышел в 2009 году и снискал огромную популярность у публики. Книга настолько полюбилась читателям, что в том же 2009 было заявлено о подготовке к экранизации. Но с того самого момента вокруг проекта постоянно что-то не ладилось, и многие уже поставили на нём крест. Однако в итоге к работе приступил Бёрр Стирс, для которого лента стала девятой в фильмографии. Множество актрис рассматривались на главную роль после отказа Натали Портман, и в итоге почётное право воплотить на экране образ Элизабет Беннет легло на плечи активно набирающей популярность Лили Джеймс.

Примечательно, что от бессмертного произведения Джейн Остин осталась значительная часть текста, которая и легла в основу сценария. История примерно та же: пятеро девиц Беннет живут спокойно в своём коттедже до тех пор, пока в округе не объявляется состоятельный мистер Бингли и его приятель мистер Дарси. Но только если в оригинале покой девушек был нарушен исключительно приездом молодых людей, то на этот раз суматоху в размеренную жизнь англичан ещё до их рождения внёс опасный вирус, который превратил население в зомби. Вместо музыки, шитья и рисования девочек с детства обучали искусству ведения боя. Началась кровавая и жестокая война, победят в которой только сильнейшие. Но среди этого хаоса найдётся место и для настоящей любви.

- Экранизация одноименного романа Сета Грэма-Смита;

- В разное время на роль Элизабет Беннет пробовались Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Энн Хэтэуэй, Эмма Стоун, Миа Васиковска, Руни Мара, Мила Кунис и Блейк Лайвли. В конечном итоге она досталась Лили Джеймс;

- Режиссерское кресло должен был занять Дэвид О. Рассел;

- Чарльз Дэнс и Лина Хиди уже снимались вместе в сериале «Игра престолов»;

- Во время съемок Мэтт Смит ухаживал за своей партнершей по фильму Лили Джеймс;

Классический роман Джейн Остин, пересказанный в жанре зомби-апокалипсиса.

Элизабет Беннет и ее сестры вынуждены противостоять заполонившим Англию ходячим мертвецам, а мистер Дарси выступает наставником девиц, обучающим их основам выживания.

6.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 18 февраля 2016
Премьера онлайн 16 марта 2017
Премьера в мире 21 января 2016
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Бёрр Стирс
Бёрр Стирс
В ролях
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Джек Хьюстон
Джек Хьюстон
Лина Хиди
Лина Хиди
Сэм Райли
Сэм Райли
Гермиона Корфилд
Гермиона Корфилд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гордость и предубеждение и зомби 13 постеров
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Гордость и предубеждение и зомби
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Ночь живых гордецов Когда известные классики писали свои лучшие произведения, они и помыслить не могли, что через сотни лет их творения неизбежно будут интерпретированы десятки, а то и больше, раз. Это касается как бесконечных экранизаций, так и тотального переделывания или даже попыток продолжения законченных сюжетных линий другими авторами. Та же самая участь постигла и культовую английскую писательницу Джейн Остин, с культовым романом которой экспериментировали всеми возможными способами.…
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