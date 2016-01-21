Гордость и предубеждение и зомби, 2015

Роман «Гордость и предубеждение и зомби», написанный Сетом Гремом-Смитом в лучших традициях жанра мэшап, вышел в 2009 году и снискал огромную популярность у публики. Книга настолько полюбилась читателям, что в том же 2009 было заявлено о подготовке к экранизации. Но с того самого момента вокруг проекта постоянно что-то не ладилось, и многие уже поставили на нём крест. Однако в итоге к работе приступил Бёрр Стирс, для которого лента стала девятой в фильмографии. Множество актрис рассматривались на главную роль после отказа Натали Портман, и в итоге почётное право воплотить на экране образ Элизабет Беннет легло на плечи активно набирающей популярность Лили Джеймс.

Примечательно, что от бессмертного произведения Джейн Остин осталась значительная часть текста, которая и легла в основу сценария. История примерно та же: пятеро девиц Беннет живут спокойно в своём коттедже до тех пор, пока в округе не объявляется состоятельный мистер Бингли и его приятель мистер Дарси. Но только если в оригинале покой девушек был нарушен исключительно приездом молодых людей, то на этот раз суматоху в размеренную жизнь англичан ещё до их рождения внёс опасный вирус, который превратил население в зомби. Вместо музыки, шитья и рисования девочек с детства обучали искусству ведения боя. Началась кровавая и жестокая война, победят в которой только сильнейшие. Но среди этого хаоса найдётся место и для настоящей любви.