Танцовщица, 2016

Фильм «Танцовщица» является дебютом француженки Стефани Ди Гиусто. Она же выступила и в качестве сценариста вместе с двумя другими дебютантками. Одним из продюсеров картины стала Ален Аттал, которая принимала участие в работе над лентами «Мой король» и «Любовь на кончиках пальцев». Главную роль в «Танцовщице» исполнила актриса Стефани Соколински («Всё сначала», «Нелюбимые»). Также в фильме снялся известный французский актёр Гаспар Ульель («Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль – это я»).

Каптина «Танцовщица» является биографией вошедшей в историю девушки, известной под псевдонимом Лои Фуллер. Когда-то давно её звали Мария Луиза, и она приехала в Нью-Йорк, чтобы стать великой актрисой и исполнить мечту. Во время одного из выступлений она случайно стала основательницей стиля модерн в танце. С тех пор она начала его совершенствовать, привлекая к себе всё больше внимания. Однако всё усложнилось с появлением на небосклоне ещё одной танцовщицы, также вошедшей в историю, Айседоры Дункан.