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Танцовщица Танцовщица
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La danseuse

Танцовщица, 2016

2016 / Франция / Бельгия
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Фильм «Танцовщица» является дебютом француженки Стефани Ди Гиусто. Она же выступила и в качестве сценариста вместе с двумя другими дебютантками. Одним из продюсеров картины стала Ален Аттал, которая принимала участие в работе над лентами «Мой король» и «Любовь на кончиках пальцев». Главную роль в «Танцовщице» исполнила актриса Стефани Соколински («Всё сначала», «Нелюбимые»). Также в фильме снялся известный французский актёр Гаспар Ульель («Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль – это я»).

Каптина «Танцовщица» является биографией вошедшей в историю девушки, известной под псевдонимом Лои Фуллер. Когда-то давно её звали Мария Луиза, и она приехала в Нью-Йорк, чтобы стать великой актрисой и исполнить мечту. Во время одного из выступлений она случайно стала основательницей стиля модерн в танце. С тех пор она начала его совершенствовать, привлекая к себе всё больше внимания. Однако всё усложнилось с появлением на небосклоне ещё одной танцовщицы, также вошедшей в историю, Айседоры Дункан.

- Фильм «Танцовщица» был представлен на Каннском кинофестивале и получил там сразу 3 номинации

- Роль Айседоры Дункан изначально должна была исполнять Эль Фаннинг, фильм с участием которой также был показан в Каннах в 2016 году

- «Танцовщица» является одним из трёх фильмах, которые выходят на экраны в 2016 году с участием Лили-Роуз Депп. До этого она играла лишь эпизодическую роль в картине «Бивень» 2014 года

Нью-Йорк, 1887 год молодая Мария-Луиза мечтает покорить Америку — стать великой актрисой. Во время выступления на сцене она путается в своем платье, но чудом избегает падения, продолжая кружиться в изящной ткани. Шокированные зрители становятся свидетелями исторического момента — так зародился модерн.

Мария-Луиза стала Лои Фуллер — электрической феей, иконой, пылающим символом поколения. Новая муза братьев Люмьер и Тулуз-Лотрека теперь еще и звезда известного в Париже кабаре, а её танец бабочки покажут в Гранд Опера. Но слава — это не все. Случайная встреча Лои Фуллер с юной Айседорой Дункан ставит под угрозу ее непростую любовь с покровителем и саму суть изобретенного ею нового направления искусства.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 3 ноября 2016
Премьера в мире 13 мая 2016
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Стефани Ди Гиусто
Стефани Ди Гиусто
В ролях
Стефани Соколински
Стефани Соколински
Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
Мелани Тьерри
Мелани Тьерри
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп
Франсуа Дамиенс
Франсуа Дамиенс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Танцовщица 3 постера
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Грязь, навоз и укрощение буйных бычков – так начинается история самой известной танцовщицы рубежа 19-го и 20-ых веков Лои Фуллер. Грубоватая, с мальчишеским лицом и хриплым голосом героиня мечтает стать актрисой,  сбежав с этой целью в Нью-Йорк.  Плюнув на бруклинские дороги, она начинает свое восхождение на золотую гору. Так, во время исполнения одной из посредственных ролей, Мария-Луиза вынуждена импровизировать. В страхе потерять свою слишком широкую юбку, она старается…
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