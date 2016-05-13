Танцовщица, 2016

Фильм «Танцовщица» является дебютом француженки Стефани Ди Гиусто. Она же выступила и в качестве сценариста вместе с двумя другими дебютантками. Одним из продюсеров картины стала Ален Аттал, которая принимала участие в работе над лентами «Мой король» и «Любовь на кончиках пальцев». Главную роль в «Танцовщице» исполнила актриса Стефани Соколински («Всё сначала», «Нелюбимые»). Также в фильме снялся известный французский актёр Гаспар Ульель («Ганнибал: Восхождение», «Сен-Лоран. Стиль – это я»).
Каптина «Танцовщица» является биографией вошедшей в историю девушки, известной под псевдонимом Лои Фуллер. Когда-то давно её звали Мария Луиза, и она приехала в Нью-Йорк, чтобы стать великой актрисой и исполнить мечту. Во время одного из выступлений она случайно стала основательницей стиля модерн в танце. С тех пор она начала его совершенствовать, привлекая к себе всё больше внимания. Однако всё усложнилось с появлением на небосклоне ещё одной танцовщицы, также вошедшей в историю, Айседоры Дункан.
- Фильм «Танцовщица» был представлен на Каннском кинофестивале и получил там сразу 3 номинации
- Роль Айседоры Дункан изначально должна была исполнять Эль Фаннинг, фильм с участием которой также был показан в Каннах в 2016 году
- «Танцовщица» является одним из трёх фильмах, которые выходят на экраны в 2016 году с участием Лили-Роуз Депп. До этого она играла лишь эпизодическую роль в картине «Бивень» 2014 года
Нью-Йорк, 1887 год молодая Мария-Луиза мечтает покорить Америку — стать великой актрисой. Во время выступления на сцене она путается в своем платье, но чудом избегает падения, продолжая кружиться в изящной ткани. Шокированные зрители становятся свидетелями исторического момента — так зародился модерн.
Мария-Луиза стала Лои Фуллер — электрической феей, иконой, пылающим символом поколения. Новая муза братьев Люмьер и Тулуз-Лотрека теперь еще и звезда известного в Париже кабаре, а её танец бабочки покажут в Гранд Опера. Но слава — это не все. Случайная встреча Лои Фуллер с юной Айседорой Дункан ставит под угрозу ее непростую любовь с покровителем и саму суть изобретенного ею нового направления искусства.