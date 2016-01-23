Все бессонные ночи, 2016

Фильм-сенсация фестиваля Sundance действует на стыке игрового и документального кино: все имена участников, «декорации», диалоги реальны. В центре сюжета — Кшиштоф и Михал, два друга-руммейта, молодые симпатяги из Варшавы, для которых жизнь — беспечная игра. Их дни и ночи наполняют бары, квартирники и опен-эйры, прогулки по улицам с закрытыми глазами и похмельные обнимашки с красавицами. До тех пор, пока один не влюбится в бывшую девушку другого. Курва-любовь не пощадит никого, три части треугольника разойдутся навсегда — и Кшиштоф, лишившись девушки и лучшего друга, обнаружит себя в водовороте случайных связей с привкусом белого порошка. Режиссер Михал Маршак, которого критики сходу окрестили новым Терренсом Маликом, мастерски фиксирует радость и растерянность современного поколения двадцатилетних от жизни, распадающейся на череду гедонистических эпизодов. Боль взросления и безудержность юности, наркотическая эйфория и тихое счастье простого взаимопонимания, танцы сутками напролет, купидоновы стрелы в сердце навылет — и все эти бессонные ночи.