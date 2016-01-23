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All These Sleepless Nights / Wszystkie nieprzespane noce

Все бессонные ночи, 2016

2016 / Польша / Великобритания
6.6 Оцените
11 голосов
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Документальный фильм о двух прожигателях жизни из Варшавы.
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О фильме

Фильм-сенсация фестиваля Sundance действует на стыке игрового и документального кино: все имена участников, «декорации», диалоги реальны. В центре сюжета — Кшиштоф и Михал, два друга-руммейта, молодые симпатяги из Варшавы, для которых жизнь — беспечная игра. Их дни и ночи наполняют бары, квартирники и опен-эйры, прогулки по улицам с закрытыми глазами и похмельные обнимашки с красавицами. До тех пор, пока один не влюбится в бывшую девушку другого. Курва-любовь не пощадит никого, три части треугольника разойдутся навсегда — и Кшиштоф, лишившись девушки и лучшего друга, обнаружит себя в водовороте случайных связей с привкусом белого порошка. Режиссер Михал Маршак, которого критики сходу окрестили новым Терренсом Маликом, мастерски фиксирует радость и растерянность современного поколения двадцатилетних от жизни, распадающейся на череду гедонистических эпизодов. Боль взросления и безудержность юности, наркотическая эйфория и тихое счастье простого взаимопонимания, танцы сутками напролет, купидоновы стрелы в сердце навылет — и все эти бессонные ночи.

6.6 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 января 2016
Премьера в мире 23 января 2016
Возраст 16+
Режиссер
Михал Марчак
В ролях
Кшиштоф Багински
Михал Хуща
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Все бессонные ночи 2 постера
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