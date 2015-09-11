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Всевидящее око Всевидящее око
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Eye in the Sky

Всевидящее око, 2015

2015 / Великобритания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вооруженные силы Великобритании, США и Кении готовятся к секретной операции по захвату группы террористов в Найроби. Руководит ею полковник Кэтрин Пауэлл. Вскоре становится известно, что боевики собираются устроить теракт. План приходится поспешно менять - теперь речь идет не о задержании, а о ликвидации группировки. С помощью высокоточной ракеты военнослужащие собираются нанести удар по дому, в котором укрылись террористы. Однако под его окнами внезапно появляется маленькая девочка, которая продает хлеб. Властям нескольких стран предстоит принять непростое решение…

  • Роль генерала Фрэнка Бенсона - последняя роль Алана Рикмана. 
  • В первоначальном варианте сценария полковник Пауэлл был мужчиной. Однако в итоге персонаж сделали женским, и роль блестяще исполнила Хелен Миррен.
  • Роль министра иностранных дел Великобритании Джеймса Виллета должен был исполнить Колин Ферт. В результате роль досталась Йэну Глену, однако Ферт принял участие в проекте в качестве продюсера. 
  • Дрона-”жук” “Ринго” получил свое название в честь одного из участников легендарной британской группы The Beatles. 
  • Персонаж Аарона Пола Стив Уоттерс родом из Айдахо - так же, как и сам актер. 

Война изменилась навсегда. Новые технологии дронов позволяют проникать в ранее недоступные места и предотвращать массовые террористические атаки. Но когда завершение операции становится таким же легким как нажатие одной кнопки, встает самый трудный вопрос. Погубит ли одно решение десятки мирных жителей или же спасет тысячи жизней?

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в России 30 июня 2016
Премьера онлайн 30 июня 2016
Премьера в мире 11 сентября 2015
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Гэвин Худ
Гэвин Худ
В ролях
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Аарон Пол
Аарон Пол
Алан Рикман
Алан Рикман
Баркхад Абди
Баркхад Абди
Джереми Нортэм
Джереми Нортэм
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всевидящее око 3 постера
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Всевидящее око
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саундтрек фильма Всевидящее око
Кадры из фильма Все кадры
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