Всевидящее око, 2015

Вооруженные силы Великобритании, США и Кении готовятся к секретной операции по захвату группы террористов в Найроби. Руководит ею полковник Кэтрин Пауэлл. Вскоре становится известно, что боевики собираются устроить теракт. План приходится поспешно менять - теперь речь идет не о задержании, а о ликвидации группировки. С помощью высокоточной ракеты военнослужащие собираются нанести удар по дому, в котором укрылись террористы. Однако под его окнами внезапно появляется маленькая девочка, которая продает хлеб. Властям нескольких стран предстоит принять непростое решение…