Всевидящее око, 2015

Вооруженные силы Великобритании, США и Кении готовятся к секретной операции по захвату группы террористов в Найроби. Руководит ею полковник Кэтрин Пауэлл. Вскоре становится известно, что боевики собираются устроить теракт. План приходится поспешно менять - теперь речь идет не о задержании, а о ликвидации группировки. С помощью высокоточной ракеты военнослужащие собираются нанести удар по дому, в котором укрылись террористы. Однако под его окнами внезапно появляется маленькая девочка, которая продает хлеб. Властям нескольких стран предстоит принять непростое решение…
Война изменилась навсегда. Новые технологии дронов позволяют проникать в ранее недоступные места и предотвращать массовые террористические атаки. Но когда завершение операции становится таким же легким как нажатие одной кнопки, встает самый трудный вопрос. Погубит ли одно решение десятки мирных жителей или же спасет тысячи жизней?