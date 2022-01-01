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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Архив 1951
Архив премьер 1951 года
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1 января 1951
Лесные путешественники
, Мстислав Пащенко, СССР
14 марта 1951
Высокая горка
, Владимир Полковников, Леонид Амальрик, СССР
Друзья-товарищи
, Виктор Громов, СССР
6 апреля 1951
Фрёкен Юлия
, Альф Шёберг, Швеция
6 июня 1951
Летняя игра
, Ингмар Бергман, Швеция
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