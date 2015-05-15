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Сын Саула Сын Саула
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Saul fia / Son of Saul

Сын Саула, 2015

2015 / Венгрия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Фильм показывает два дня из жизни Саула Ауслендера, венгерского заключенного, работающего членом зондеркоманды в одном из крематориев Освенцима. Однажды Саул находит труп маленького мальчика, которого он принимает за своего сына. Чтобы правильно похоронить ребенка и отправить его на небеса, он пытается выполнить невозможное: сохранить тело и найди раввина, чтобы тот совершил над ним необходимые ритуалы. Хотя члена зондеркоманды нацисты могут ликвидировать в любой момент, Саул готов пойти на все для исполнения своей цели. 

  • Перед началом съемок режиссер Ласло Немеш и оператор Матьяш Эрдей выделили основные художественные принципы фильма: он не должен быть красивым, не должен использовать шокирующие сцены, а камера должна постоянно следовать за Саулом, не отрываясь от него ни на шаг. 
  • Фильм снят с необычным соотношением сторон 1,375: 1, что дало оператору возможность акцентировать внимание на главном герое, а также воссоздать атмосферу того времени: этот формат использовался в основном в 40-ых годах. 
  • На создание звукового оформления фильма ушло пять месяцев. На студии были записаны и приложены к оригинальной записи постановки человеческие голоса на восьми языках. Звукорежиссер Тамаш Зани описал звук в фильме «как своего рода акустический контрапункт намеренно ограниченному изображению».
  • Основным вдохновением для создателей фильма послужил великий военный фильм Элема Климова «Иди и смотри», также затрагивающий факты геноцида. 

Аушвиц, 1944 год. Саул Аусландер — еврейский пленный и член зондеркоманды. Его работа — сопровождать в недолгий путь узников, которые прибывают в лагерь беспрестанно. Потом — зачищать следы их присутствия и ждать новых. Среди тысяч людей, проходящих через газовую камеру, один выживает на считанные минуты. Саул узнает в нем своего сына и решает во что бы то ни стало похоронить тело по всем правилам. Теперь это его единственная цель в расплавленном, так непохожем на жизнь пекле лагеря смерти. Уберечь тело от топки, спрятать его, разыскать раввина, — задачи практически невыполнимые и безумные на фоне мясорубки, жернова которой Саулу приходится крутить самому, чтобы выжить. В лагере зреет восстание, Саул становится слишком уязвимым, но он думает только о сыне… которого, возможно, у него никогда не было.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 14 апреля 2016
Премьера онлайн 10 марта 2016
Премьера в мире 15 мая 2015
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Ласло Немеш
Ласло Немеш
В ролях
Шандор Жотер
Геза Рёриг
Геза Рёриг
Левенте Молнар
Левенте Молнар
Урс Рехн
Урс Рехн
Тодд Шармон
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
В центре внимания Из всех исторических событий, затронутых в кинематографе, пожалуй, одним из самых болезненных стал Холокост. И вряд ли в скором времени эта тема будет исчерпана, особенно, среди европейцев. Венгерский режиссёр Ласло Немеш, бывший ассистентом одного из самых известных своих соотечественников Белы Тарра, свой дебют решил посвятить всё тому же мучительному явлению прошлого века. И с первых же секунд вы поймёте, что фильм отличается от всего, что снималось прежде. Добавьте…
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