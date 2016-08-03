Девять жизней, 2016

Как можно не любить котиков? Ответ на этот вопрос вам даст известный по сериалу «Карточный домик» Кевин Спейси, ведь он оказался заперт в теле самого настоящего кота! Сюжет фильма «Девять жизней» расскажет о Томе Бренде, который всю свою жизнь посвятил работе, а вот на семью времени совсем не осталось. Но тут дочурка просит его об ушастом питомце в подарок на день рождения. И тот момент, когда главный герой переступил порог зоомагазина, оказался самым странным в его жизни. Всё его тело обросло шерстью, а ещё у него вырос хвост и острые когти. И теперь у отца есть неделя, чтобы доказать свою любовь к дочери и снова стать человеком.
Фильм «Девять жизней» снял режиссёр Барри Зонненфельд, известный по картинам «Люди в чёрном» и «Семейка Адамс». В роли главного кота года предстанет обладатель «Оскара» Кевин Спейси. Также в ленте снялись Дженнифер Гарнер («Электра», «Из 13 в 30») и Кристофер Уокен («Сонная лощина», «Гнев»).
- Фильм «Девять жизней» является продуктом совместного производства Франции и Китая
- Музыку к картине сочинили композиторы российского происхождения Евгений и Саша Гальперины, которые участсвуют как в отечественных, так и зарубежных проектах. Наиболее известной их совместной работой является лента «Малавита»
- Фильм «Девять жизней» выходит в прокат под руководством компании EuropaCorp, выпустившей серию «Перевозчик» и трилогию «Заложница»
Том Бренд – миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он с головой погружен в работу и немного выпал из семейной жизни — даже подарок дочери он покупает в последний момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, и как бы Том ни презирал животных, он отправляется в зоомагазин, где выбирает самого роскошного кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. В спешке на праздник дочери Том попадает в аварию, а очнувшись, обнаруживает себя в теле этого самого кота. Пока Том-человек отсыпается в больнице, Том-Пушистые Штаны вынужден на собственной шкуре испытать все прелести кошачьей жизни и вернуть любовь семьи, чтобы не остаться навсегда в роли питомца. Благо, жена и дочь принимают кота как родного. Но как заставить их разглядеть в Мистере Пушистые Штаны раскаявшегося отца семейства?
Очень добрый фильм, со смыслом, подойдет и взрослым, и детям. Взрослым… Читать дальше…
животных, не какой другой из проката этого года не доставил мне такого приятного… Читать дальше…