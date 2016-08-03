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Девять жизней Девять жизней
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Nine Lives

Девять жизней, 2016

2016 / Франция
6.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Как можно не любить котиков? Ответ на этот вопрос вам даст известный по сериалу «Карточный домик» Кевин Спейси, ведь он оказался заперт в теле самого настоящего кота! Сюжет фильма «Девять жизней» расскажет о Томе Бренде, который всю свою жизнь посвятил работе, а вот на семью времени совсем не осталось. Но тут дочурка просит его об ушастом питомце в подарок на день рождения. И тот момент, когда главный герой переступил порог зоомагазина, оказался самым странным в его жизни. Всё его тело обросло шерстью, а ещё у него вырос хвост и острые когти. И теперь у отца есть неделя, чтобы доказать свою любовь к дочери и снова стать человеком.

Фильм «Девять жизней» снял режиссёр Барри Зонненфельд, известный по картинам «Люди в чёрном» и «Семейка Адамс». В роли главного кота года предстанет обладатель «Оскара» Кевин Спейси. Также в ленте снялись Дженнифер Гарнер («Электра», «Из 13 в 30») и Кристофер Уокен («Сонная лощина», «Гнев»). 

- Фильм «Девять жизней» является продуктом совместного производства Франции и Китая

- Музыку к картине сочинили композиторы российского происхождения Евгений и Саша Гальперины, которые участсвуют как в отечественных, так и зарубежных проектах. Наиболее известной их совместной работой является лента «Малавита»

- Фильм «Девять жизней» выходит в прокат под руководством компании EuropaCorp, выпустившей серию «Перевозчик» и трилогию «Заложница»

 

Том Бренд – миллиардер-трудоголик с чудинкой. Он с головой погружен в работу и немного выпал из семейной жизни — даже подарок дочери он покупает в последний момент. Ребекка мечтает о настоящем коте, и как бы Том ни презирал животных, он отправляется в зоомагазин, где выбирает самого роскошного кота по кличке Мистер Пушистые Штаны. В спешке на праздник дочери Том попадает в аварию, а очнувшись, обнаруживает себя в теле этого самого кота. Пока Том-человек отсыпается в больнице, Том-Пушистые Штаны вынужден на собственной шкуре испытать все прелести кошачьей жизни и вернуть любовь семьи, чтобы не остаться навсегда в роли питомца. Благо, жена и дочь принимают кота как родного. Но как заставить их разглядеть в Мистере Пушистые Штаны раскаявшегося отца семейства?

6.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 сентября 2016
Премьера онлайн 17 января 2022
Премьера в мире 3 августа 2016
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Барри Зонненфельд
Барри Зонненфельд
В ролях
Робби Амелл
Робби Амелл
Кевин Спейси
Кевин Спейси
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Тедди Сирс
Тедди Сирс
Все актеры и съемочная группа
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Девять жизней
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В прокат выходит комедия «Девять жизней» от Барри Зонненфельда, пик карьеры которого пришёлся на 90-е. Тогда Барри выпустил две части «Семейки Адамс», первых «Людей в чёрном» и ленту «Достать коротышку». Последние годы режиссёр переключился на телевидение, кстати, именно он ответственен за будущую телевизионную версию «Лемони Сникета: 33 несчастья». Ну а пока сериал ещё в разработке, Зонненфельд вовсю развлекается и ностальгирует по…
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Мария Мироненко 10 октября 2017, 18:17
Этот фильм покорил мое сердце 😻 Всем кошатникам и не кошатникам рекомендую!
Очень добрый фильм, со смыслом, подойдет и взрослым, и детям. Взрослым… Читать дальше…
Юра Смайл 14 сентября 2016, 10:14
Самый лучший фильм за последнее время. Не Тайная жизнь домашних
животных, не какой другой из проката этого года не доставил мне такого приятного… Читать дальше…
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31 августа 2016 11:49
Показ фильма «Девять жизней» на ВДНХ В один из последних дней лета, 30 августа, в кинотеатре-лектории ВДНХ пройдёт показ семейного фильма «Девять жизней» от режиссёра трилогии «Люди в чёрном» и культовой комедии
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25 августа 2016 15:41
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