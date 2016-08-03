Девять жизней, 2016

Как можно не любить котиков? Ответ на этот вопрос вам даст известный по сериалу «Карточный домик» Кевин Спейси, ведь он оказался заперт в теле самого настоящего кота! Сюжет фильма «Девять жизней» расскажет о Томе Бренде, который всю свою жизнь посвятил работе, а вот на семью времени совсем не осталось. Но тут дочурка просит его об ушастом питомце в подарок на день рождения. И тот момент, когда главный герой переступил порог зоомагазина, оказался самым странным в его жизни. Всё его тело обросло шерстью, а ещё у него вырос хвост и острые когти. И теперь у отца есть неделя, чтобы доказать свою любовь к дочери и снова стать человеком.

Фильм «Девять жизней» снял режиссёр Барри Зонненфельд, известный по картинам «Люди в чёрном» и «Семейка Адамс». В роли главного кота года предстанет обладатель «Оскара» Кевин Спейси. Также в ленте снялись Дженнифер Гарнер («Электра», «Из 13 в 30») и Кристофер Уокен («Сонная лощина», «Гнев»).