Надоеда, 2015

Марли недавно потеряла мужа и приняла решение посвящать как можно больше времени Лори, своей дочке. Девушка переживает сложный период в жизни, почти не выходит из комнаты и не хочет общаться с людьми. Через ее подружек главная героиня узнает, что у Лори возникла проблемная ситуация с бывшим парнем. Марли всеми силами стремится помочь, но дочери быстро надоедают навязчивые попытки влезть в ее жизнь, и девушка старается отдалиться. Вскоре она уезжает в Нью-Йорк, сославшись на работу. Растерянная вдова, которая хотела сделать, как лучше, остается в Лос-Анджелесе совершенно одна.