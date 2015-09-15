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The Meddler

Надоеда, 2015

2015 / США
6.3 Оцените
13 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Марли недавно потеряла мужа и приняла решение посвящать как можно больше времени Лори, своей дочке. Девушка переживает сложный период в жизни, почти не выходит из комнаты и не хочет общаться с людьми. Через ее подружек главная героиня узнает, что у Лори возникла проблемная ситуация с бывшим парнем. Марли всеми силами стремится помочь, но дочери быстро надоедают навязчивые попытки влезть в ее жизнь, и девушка старается отдалиться. Вскоре она уезжает в Нью-Йорк, сославшись на работу. Растерянная вдова, которая хотела сделать, как лучше, остается в Лос-Анджелесе совершенно одна.

  • Дом, где Марли пытается налаживать контакт с дочкой – локация из фильма «Кошмар на улице Вязов».
  • В каждой сцене, когда главная героиня едет за рулем, она слушает песни Бейонсе.
  • Сьюзен Сарандон, исполнившая главную роль – лауреат премии «Оскар» и других наград.
  • Персонаж Сарандон упоминает, что она Весы по знаку зодиака – как и актриса в действительности.
  • Люси Панч и Кейси Уилсон во время работы над фильмом были беременны, и это вписали в сценарий.
  • Марли упоминает поездку в Атлантик-Сити. Актриса, исполнившая ее роль, снималась в одноименном фильме в 1980 году и была номинирована на «Оскар» за эту работу.

Пожилая вдова из Нью-Йорка следует за своей дочерью в Лос-Анджелес в надежде начать новую жизнь после смерти мужа.

6.3 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 23 сентября 2016
Премьера в мире 15 сентября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Лорин Скафария
Лорин Скафария
В ролях
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Джеррод Кармайкл
Джеррод Кармайкл
Сесили Стронг
Сесили Стронг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Надоеда 2 постера
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Надоеда
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Кадры из фильма Все кадры
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