Любовь без правил, 2016

Фильм "Любовь без правил" является новым проектом известного телевизионного и авторского режиссёра Дмитрия Астрахана. В его картине приняли участие такие актёры, как Виктор Васильев (Comedy Club, "8 первых свиданий"), Анна Горшкова ("Бедная Настя", "Дом с лилями"), Анна Назарова ("Дублёр", "Страна чудес"), Олег Васильков ("Севастополь") и другие.
Сюжет картины "Любовь без правил" развернётся в российском городе Зареченске. Мэр Сергей Николаевич сделал интересное наблюдение - женщины в поселении терроризируют мужей и не исполняют супружеский долг. Тогда к нему приходит слегка безумное, но, как ему кажется, удачное решение. Он открывает на берегу реки "Оздоровительный центр", куда набирает персонал, состоящий из молодых и пышущих красотой медсестёр. Мужчины, не думая, отправляются туда за поиском утех, но их жёны не дремлют и наблюдают за всем, готовясь нанести удар.
- Дмитрий Астрахан является также известным театральным режиссёром - он поставил более пятидесяти спектаклей и руководил Театром комедии им. Акимова
- С Олегом Даниловым, который написал сценарий к картине "Любовь без правил", Астрахан сотрудничает уже более 30 лет
- "Любовь без правил" - это первая народная комедия Дмитрия Астрахана
В городе Зареченске жены часто отказывали мужьям. Когда же проблема накрыла и мэра города, Сергей Николаевич не стал терпеть и начал действовать. С родственником жены, местным олигархом, они решают перепрофилировать построенный на противоположном берегу реки санаторий в «Оздоровительный центр». Для чего бизнесмен приглашает из столицы специально обученный «медицинский персонал». И вот уже на другую сторону реки пришвартовывается катер с симпатичными, молодыми и очень профессиональными «медсестрами» и «санитарками». Вооружившись биноклями зареченские жены придирчиво рассматривают конкуренток. А что-же мужья? Надев парадные костюмы и галстуки они садятся в лодки и через несколько минут оказываются на другом берегу, среди молодых, красивых, покладистых и совсем не стервозных девушек. Другие правила или наоборот, любовь без правил?