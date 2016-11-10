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Любовь без правил Любовь без правил
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Любовь без правил, 2016

2016 / Россия
4.2 Оцените
13 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм "Любовь без правил" является новым проектом известного телевизионного и авторского режиссёра Дмитрия Астрахана. В его картине приняли участие такие актёры, как Виктор Васильев (Comedy Club, "8 первых свиданий"), Анна Горшкова ("Бедная Настя", "Дом с лилями"), Анна Назарова ("Дублёр", "Страна чудес"), Олег Васильков ("Севастополь") и другие.

Сюжет картины "Любовь без правил" развернётся в российском городе Зареченске. Мэр Сергей Николаевич сделал интересное наблюдение - женщины в поселении терроризируют мужей и не исполняют супружеский долг. Тогда к нему приходит слегка безумное, но, как ему кажется, удачное решение. Он открывает на берегу реки "Оздоровительный центр", куда набирает персонал, состоящий из молодых и пышущих красотой медсестёр. Мужчины, не думая, отправляются туда за поиском утех, но их жёны не дремлют и наблюдают за всем, готовясь нанести удар.

- Дмитрий Астрахан является также известным театральным режиссёром - он поставил более пятидесяти спектаклей и руководил Театром комедии им. Акимова

- С Олегом Даниловым, который написал сценарий к картине "Любовь без правил", Астрахан сотрудничает уже более 30 лет

- "Любовь без правил" - это первая народная комедия Дмитрия Астрахана

В городе Зареченске жены часто отказывали мужьям. Когда же проблема накрыла и мэра города, Сергей Николаевич не стал терпеть и начал действовать. С родственником жены, местным олигархом, они решают перепрофилировать построенный на противоположном берегу реки санаторий в «Оздоровительный центр». Для чего бизнесмен приглашает  из столицы специально обученный «медицинский персонал». И вот уже на другую сторону реки пришвартовывается  катер с симпатичными, молодыми и очень профессиональными «медсестрами» и «санитарками». Вооружившись биноклями зареченские жены придирчиво рассматривают конкуренток. А что-же мужья? Надев парадные костюмы и галстуки они садятся в лодки и через несколько минут оказываются на другом берегу, среди молодых, красивых, покладистых и совсем не стервозных девушек. Другие правила или наоборот, любовь без правил?

4.2 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 10 ноября 2016
Премьера в мире 10 ноября 2016
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Анна Горшкова
Анна Горшкова
Анна Назарова
Анна Назарова
Олег Васильков
Олег Васильков
Ирина Погодина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовь без правил 1 постер
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Любовь без правил смотреть онлайн

Любовь без правил
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за 1 рубль
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«Потому что давать мужикам надо, а не выпендриваться»  – так коротко можно выразить идею фильма «Любовь без правил», которую прямыми и косвенными способами пытается донести до зрительниц режиссер. Взяв на себя роль «учителя по семейному счастью», Дмитрий Астрахан снял целый тренинг для замужних женщин, из серии «как сохранить любовь и согласие».  А показывает он брачные механизмы на примере абстрактного, полувымышленного городка у…
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Константин Поздняков 11 января 2020, 09:10
Самим архивом пользуюсь уже много лет. Просматриваем потихоньку кинопрокат года эдак с двухтысячного, и кажется, и жаль, что много комментариев… Читать дальше…
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13 голосов
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