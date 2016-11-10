Любовь без правил, 2016

Фильм "Любовь без правил" является новым проектом известного телевизионного и авторского режиссёра Дмитрия Астрахана. В его картине приняли участие такие актёры, как Виктор Васильев (Comedy Club, "8 первых свиданий"), Анна Горшкова ("Бедная Настя", "Дом с лилями"), Анна Назарова ("Дублёр", "Страна чудес"), Олег Васильков ("Севастополь") и другие.

Сюжет картины "Любовь без правил" развернётся в российском городе Зареченске. Мэр Сергей Николаевич сделал интересное наблюдение - женщины в поселении терроризируют мужей и не исполняют супружеский долг. Тогда к нему приходит слегка безумное, но, как ему кажется, удачное решение. Он открывает на берегу реки "Оздоровительный центр", куда набирает персонал, состоящий из молодых и пышущих красотой медсестёр. Мужчины, не думая, отправляются туда за поиском утех, но их жёны не дремлют и наблюдают за всем, готовясь нанести удар.