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Рудольф Нуреев. Остров его мечты Рудольф Нуреев. Остров его мечты
Киноафиша Фильмы Рудольф Нуреев. Остров его мечты
Rudolf Nureyev. Island of his dreams

Рудольф Нуреев. Остров его мечты, 2016

2016 / Турция / Россия
7.1 Оцените
11 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» является вторым в фильмографии Евгении Тирдатовой, которая также написала к нему сценарий и выступила в качестве одного из продюсеров. Картина снималась совместно Россией и Францией с участием зарубежных актёров и реальных людей, а её сюжет состоит как из игровых, так и из документальных вставок.

Лента «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» расскажет о том периоде жизни известного танцора и хореографа, который связан с Турцией. Восточные мотивы всегда играли большую роль в его творчестве и быте. Именно там он желал иметь свой остров, который стал бы для него домом. Много раз он приезжал туда, но так и не осуществил свою мечту. Спустя годы, съёмочная группа отправилась по его следам в Турцию, на тот самый остров Святого Николая, который, как оказалось, не предназначен для продажи.

 - В картине «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» представлен уникальный архивный материал о жизни и творчестве Нуреева в 80-х годах. Туда вошли найденные в нью-йоркских архивах любительские съемки о путешествии Нуреева в Турцию, которые сделаны его друзьями. Эти фрагменты его жизни впервые представлены широкой публике

- Повествование в фильме идёт от лица близкой подруги Нуреева Ясемин Пипиринсиоглу, которая была продюсером его балета «Спящая красавица»

- До того как выйти в прокат, фильм был показан на многих фестивалях, в том числа на «Окне в Европу» в Выборге и на «Послании к человеку» в Санкт-Петербурге 

- «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» - это не первый фильм о Нурееве. Также существуют известные картины «Рудольф Нуреев. Контракт со смертью», «Рудольф Нуреев. Мятежный демон» и «Рудольф Нуреев. Танец к свободе»

Рудольф Нуреев в жизни и творчестве окружал себя восточной экзотикой. Мало кто знает, но именно в Турции он черпал вдохновение. Отсюда пошла его любовь к коврам, килимам, мозаике и многому другому. Здесь же он искал покой и свой идеальный остров.
Восточные мотивы можно с легкостью найти на его острове Галло Лунго в Италии. Главная вилла и башня напоминают покои турецкого султана, яркие и избыточные, как декорации к его последнему балету “Баядерка”. А его надгробие на русском кладбище в Сэн-Женевьев-де-Буа изображает восточный ковер-килим из мозаики.

7.1 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 декабря 2016
Премьера в мире 8 декабря 2016
Возраст 16+
Прокатчик Reflexion Films
Режиссер
Евгения Тирдатова
Евгения Тирдатова
В ролях
Рудольф Нуреев
Рудольф Нуреев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Рудольф Нуреев. Остров его мечты 2 постера
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Рудольф Нуреев. Остров его мечты смотреть онлайн

Рудольф Нуреев. Остров его мечты
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Великого Рудольфа Нуреева можно было видеть на главных театральных сценах СССР, Европы, Англии и Турции, летящего в свете софитов и мировой славы. Но мало кто мог видеть, как артист балета выписывает легкие па на расписном ковре, неузнанный в тени турецкого базара. Такие сцены, часто сохраненные только в памяти, – сокровища его друзей, которые и стали основой для документального фильма Евгении Тирдатовой. Блеснув на фестивалях «Окно в Европу» и «Послании к…
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