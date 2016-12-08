Рудольф Нуреев. Остров его мечты, 2016

Фильм «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» является вторым в фильмографии Евгении Тирдатовой, которая также написала к нему сценарий и выступила в качестве одного из продюсеров. Картина снималась совместно Россией и Францией с участием зарубежных актёров и реальных людей, а её сюжет состоит как из игровых, так и из документальных вставок.

Лента «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» расскажет о том периоде жизни известного танцора и хореографа, который связан с Турцией. Восточные мотивы всегда играли большую роль в его творчестве и быте. Именно там он желал иметь свой остров, который стал бы для него домом. Много раз он приезжал туда, но так и не осуществил свою мечту. Спустя годы, съёмочная группа отправилась по его следам в Турцию, на тот самый остров Святого Николая, который, как оказалось, не предназначен для продажи.