Рудольф Нуреев. Остров его мечты, 2016

Фильм «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» является вторым в фильмографии Евгении Тирдатовой, которая также написала к нему сценарий и выступила в качестве одного из продюсеров. Картина снималась совместно Россией и Францией с участием зарубежных актёров и реальных людей, а её сюжет состоит как из игровых, так и из документальных вставок.
Лента «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» расскажет о том периоде жизни известного танцора и хореографа, который связан с Турцией. Восточные мотивы всегда играли большую роль в его творчестве и быте. Именно там он желал иметь свой остров, который стал бы для него домом. Много раз он приезжал туда, но так и не осуществил свою мечту. Спустя годы, съёмочная группа отправилась по его следам в Турцию, на тот самый остров Святого Николая, который, как оказалось, не предназначен для продажи.
- В картине «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» представлен уникальный архивный материал о жизни и творчестве Нуреева в 80-х годах. Туда вошли найденные в нью-йоркских архивах любительские съемки о путешествии Нуреева в Турцию, которые сделаны его друзьями. Эти фрагменты его жизни впервые представлены широкой публике
- Повествование в фильме идёт от лица близкой подруги Нуреева Ясемин Пипиринсиоглу, которая была продюсером его балета «Спящая красавица»
- До того как выйти в прокат, фильм был показан на многих фестивалях, в том числа на «Окне в Европу» в Выборге и на «Послании к человеку» в Санкт-Петербурге
- «Рудольф Нуреев. Остров его мечты» - это не первый фильм о Нурееве. Также существуют известные картины «Рудольф Нуреев. Контракт со смертью», «Рудольф Нуреев. Мятежный демон» и «Рудольф Нуреев. Танец к свободе»
Рудольф Нуреев в жизни и творчестве окружал себя восточной экзотикой. Мало кто знает, но именно в Турции он черпал вдохновение. Отсюда пошла его любовь к коврам, килимам, мозаике и многому другому. Здесь же он искал покой и свой идеальный остров.
Восточные мотивы можно с легкостью найти на его острове Галло Лунго в Италии. Главная вилла и башня напоминают покои турецкого султана, яркие и избыточные, как декорации к его последнему балету “Баядерка”. А его надгробие на русском кладбище в Сэн-Женевьев-де-Буа изображает восточный ковер-килим из мозаики.