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Ник — молодой нью-йоркский музыкант, герой поколения миллениалов, которые знакомятся через tumblr и расстаются посредством твиттера; микро-артист, получивший признание благодаря микро-блогам. Вооружившись микрофоном, Ник проникает в спортивный зал школы, чтобы записать в нем звук рвущихся фейерверков, спускается в парижские катакомбы, чтобы записать как стучат друг об друга кости и черепа давно умерших людей, записывает звук шелестящих купюр под водой — и тем самым (не)вольно цитирует «Nevermind».
|27 марта 2016
|Россия
|16+
|27 марта 2016
|Казахстан
|13 марта 2015
|США
|27 марта 2016
|Украина