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Постер фильма Холодный мир Hot Sugar
6.6
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6.6

Холодный мир Hot Sugar

, 2015
Hot Sugar's Cold World
США, Франция / мюзикл, документальный / 18+
Постер фильма Холодный мир Hot Sugar
6.6

О фильме

Ник — молодой нью-йоркский музыкант, герой поколения миллениалов, которые знакомятся через tumblr и расстаются посредством твиттера; микро-артист, получивший признание благодаря микро-блогам. Вооружившись микрофоном, Ник проникает в спортивный зал школы, чтобы записать в нем звук рвущихся фейерверков, спускается в парижские катакомбы, чтобы записать как стучат друг об друга кости и черепа давно умерших людей, записывает звук шелестящих купюр под водой — и тем самым (не)вольно цитирует «Nevermind».

В ролях

Фрэнк Эндрюс
Psychic
Дэнни Браун
Self
Шелби Феро
Self
Джим Джармуш
Джим Джармуш
Self
Nick Koenig
Self
Мартин Старр
Мартин Старр
Self
Heems
Self
Рэйчел Трахтенберг
Self
Neil deGrasse Tyson
Self
Victor Vazquez
Self
Режиссер Адам Бала Лоу
Сценарист Адам Бала Лоу, Hunter Stephenson
Композитор Nick Koenig
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 13 марта 2015
Дата выхода
27 марта 2016 Россия 16+
27 марта 2016 Казахстан
13 марта 2015 США
27 марта 2016 Украина
Производство Rough House Pictures
Другие названия
Hot Sugar's Cold World, Hot Sugar i jego zimny świat, Холодный мир Hot Sugar

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.6 IMDb

Отзывы о фильме

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