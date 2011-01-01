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1 января 2011
Щелкунчик и крысиный король
, Андрей Кончаловский, Великобритания
Бедуин
, Игорь Волошин, Россия
2 января 2011
День, когда земля замерзла (мини-сериал)
, Ник Копус, Великобритания / Новая Зеландия
5 января 2011
Турист
, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, США
6 января 2011
Путешествия Гулливера
, Роб Леттерман, США
Отчаянная домохозяйка
, Франсуа Озон, Франция
7 января 2011
Немного за пятьдесят
, Томас Джонстон, США
12 января 2011
Выкрутасы
, Лео Габриадзе, Россия
13 января 2011
Дилемма
, Рон Ховард, США
Механик
, Саймон Уэст, США
Зона турбулентности
, Евгения Тирдатова, Россия
Доброе утро
, Роджер Мишелл, США
Заложник смерти
, Жиль Бурдо, Германия / Франция / Канада
Тайна Келлс
, Томм Мур, Франция / Бельгия / Ирландия
Прошлой ночью в Нью-Йорке
, Мэсси Таджедин, США
14 января 2011
Время ведьм
, Доминик Сена, США
17 января 2011
Выбор
, Маркус Грейвз, США
20 января 2011
Сатисфакция
, Анна Матисон, Россия
Кроличья нора
, Джон Кэмерон Митчелл, США
Музыка продолжала играть
, Джим Колберг, США
Борись за свои права
, США
Чрево
, Бенедек Флигауф, Германия / Франция / Венгрия
Самый лучший фильм 3-ДЭ
, Кирилл Кузин, Россия
Отверженная
, Ди Риис, США
Тихая застава
, Сергей Маховиков, Россия
21 января 2011
Супергерои
, Майк Барнетт, США
На льду
, Эндрю МакЛин, США
Тихий дом
, Крис Кентис, Лора Лау, США
Колокольчик
, Эван Глодель, США
22 января 2011
Как сумасшедший
, Дрейк Доримус, США
Мой придурочный брат
, Джесси Перец, США
Терри
, Азазель Джейкобс, США
23 января 2011
Родственнички
, Сэм Левинсон, США
Женщина
, Лаки МакКи, США
Небо и земля
, Вера Фармига, США
Спокойной ночи, Луна
, Эльгин Натан Джеймс, США
Домашняя работа
, Гэвин Вьесен, США
Дрянные девчонки 2
, Мелани Мейрон, США
24 января 2011
Бульвар спасения
, Джордж Рэтлифф, США
25 января 2011
Тонкий лед
, Джилл Шпрехер, США
Поцелуй сквозь стену
, Вартан Акопян, Россия
26 января 2011
Обряд
, Микаэль Хофстрем, США
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество
, Сергей Лобан, Россия
27 января 2011
Старая крепость Пхеньян
, Ли Джун-ик, Корея
Я плюю на ваши могилы
, Стивен Р. Монро, США
Любовь и другие лекарства
, Эдвард Цвик, США
Карантин 2: Терминал
, Джон Пог, США
Заверенная копия
, Аббас Киаростами, Франция / Италия / Иран
4 льва
, Кристофер Моррис, Великобритания
Бурлеск
, Стив Энтин, США
Крэйк
, Марина Казнина, Россия
Мужчина в поисках эротики
, Йорген Лет, Дания
31 января 2011
Хлеб для птицы
, Александра Стреляная, Россия
1 февраля 2011
Крошка из Беверли-Хиллз 2
, Алекс Замм, США
3 февраля 2011
На крючке
, Наталья Углицких, Россия
4.3.2.1
, Ноэль Кларк, Марк Дэвис, Великобритания
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света
, Эккарт Фингберг, Кэй Дельвенталь, Германия
Зеленый Шершень
, Мишель Гондри, США
Санктум
, Алистер Грирсон, США
Ты и я
, Роланд Жоффе, США / Россия
4 февраля 2011
Соседка
, Кристиан Е. Кристиансен, США
7 февраля 2011
Другие: трейнрайтинг в Берлине
, Бьорн Бирг, Германия
10 февраля 2011
Орел Девятого легиона
, Кевин МакДональд, США
Детки в порядке
, Лиза Холоденко, США
Мантикора 3D
, Владимир Китт, Россия
Жизнь слишком длинна
, Дани Леви, Германия
Телохранитель
, Уильям Монахэн, США / Великобритания
Как знать...
, Джеймс Л Брукс, США
Черный лебедь
, Даррен Аронофски, США
Железная хватка
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, США
11 февраля 2011
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
, Джон М. Чу, США
12 февраля 2011
Крик в небеса
, Виктория Махони, США
17 февраля 2011
Холостые выстрелы
, Ферзан Озпетек, Италия
Как выйти замуж за миллиардера
, Фил Трейлл, Великобритания
Неизвестный
, Хауме Кольет-Серра, США
Гномео и Джульетта
, Келли Эсбери, США / Великобритания
127 часов
, Дэнни Бойл, США / Великобритания
20 февраля 2011
Барби: Тайна феи
, Тодд Резник, США
22 февраля 2011
Большие Мамочки. Сын как отец
, Джон Уайтселл, США
Slove - Прямо в сердце
, Юрий Стааль, Россия
23 февраля 2011
Боец
, Дэвид О. Расселл, США
24 февраля 2011
Я - Четвертый
, Ди Джей Карузо, США
Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
, Тошиказу Нагае, США / Япония
Печальная баллада для трубы
, Алекс де ла Иглесиа, Франция / Испания
Бьютифул
, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Испания / Мексика
Исчезновение на 7-ой улице
, Брэд Андерсон, США
Ловец душ
, Хава Эссуман, Том Тыквер, Германия / Кения
Вторжение: Битва за рай
, Стюарт Битти, США / Австралия
Король говорит!
, Том Хупер, Великобритания / Австралия
1 марта 2011
S.W.A.T.: Огненная буря
, Бенни Бум, США
2 марта 2011
Весенний снег
, Исао Юкисада, Япония
Отвези меня домой
, Майкл Даус, США / Германия
3 марта 2011
Девять
, Роб Маршалл, США
Сумасшедшая езда
, Патрик Люссье, США
Меняющие реальность
, Джордж Нолфи, США
Любовь-морковь 3
, Сергей Гинзбург, Россия
Больше чем секс
, Айвэн Райтман, США
4 марта 2011
Наш собственный Осло
, Рейнир Лингдал, Исландия / Норвегия / Великобритания
7 марта 2011
Девушка заходит в бар
, Себастьян Гутьеррес, США
9 марта 2011
Любовь без правил
, Дмитрий Светозаров, Россия
Девять в списке мертвых
, Крис Шэдли, США
10 марта 2011
Не отпускай меня
, Марк Романек, Великобритания
Кумарэ
, Викрам Ганди, США
Которого не было
, Рамиль Салахутдинов, Россия
600 кг золота
, Эрик Беснар, Франция
Ирландец
, Джонатан Хенсли, США
Тайна красной планеты 3D
, Саймон Уэллс, США
Ларго Винч: Заговор в Бирме
, Жером Салль, Франция
11 марта 2011
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
, Джонатан Либесман, США
Джейн Эйр
, Кэри Фукунага, Великобритания
13 марта 2011
Естественный отбор
, Робби Пикеринг, США
15 марта 2011
Если дерево упадет
, Маршалл Керри, Сэм Куллман, США / Великобритания
17 марта 2011
Свалка
, Люси Уокер, Карен Харлей, Великобритания / Бразилия
Как я дружил в социальной сети
, Генри Джуст, Эриель Шульман, США
Области тьмы
, Нил Бергер, США
Ранго
, Гор Вербински, США
Скелеты Железного острова
, Гейб Ибаньес, Испания
Красная шапочка
, Кэтрин Хардвик, США
Дневник слабака 2: Правила Родрика
, Дэвид Бауэрс, США
Служебный роман. Наше время
, Сарик Андреасян, Россия
18 марта 2011
Восставший из ада: Откровение
, Виктор Гарсия, США
20 марта 2011
Плохой робот
, Рори Робинсон, США / Ирландия
24 марта 2011
Пол: Секретный материальчик
, Грег Моттола, Франция / Великобритания / США / Испания
Ключ Саламандры
, Александр Якимчук, Россия / США / Нидерланды
В субботу
, Александр Миндадзе, Германия / Россия / Украина / Беларусь
Кукарача
, Армен Адилханян, Россия
Притворись моей женой
, Деннис Дуган, США
Железный рыцарь
, Джонатан Инглиш, США / Великобритания
Балбесы
, Юрген Лердам, Дания
25 марта 2011
Там обитают драконы
, Роланд Жоффе, США / Аргентина
27 марта 2011
Одуванчик
, Галина Кувивчак-Сахно, Россия
29 марта 2011
Свингующие девчонки
, Синобу Ягути, Япония
30 марта 2011
Колыбель
, Алексей Смирнов, Михаил Борьщевский, Россия
31 марта 2011
Запрещенный прием
, Зак Снайдер, США
Стэп бай стэп
, Игорь Коробейников, Россия
Исходный код
, Дункан Джонс, США / Франция
Счастье мое
, Сергей Лозница, Германия / Нидерланды / Украина
1 апреля 2011
Астрал
, Джеймс Ван, США
Блэкторн
, Матео Хиль, США / Испания / Франция / Боливия
3 апреля 2011
Обстоятельство
, Мэриам Кешаварц, США / Франция / Иран
6 апреля 2011
Притворись моим мужем
, Роб Хедден, США
7 апреля 2011
Звуки шума
, Ула Симонссон, Юханнес Шарне Нильссон, Франция / Швеция
Пирамммида
, Эльдар Салаватов, Россия
Рио
, Карлос Салдана, США
Вкус ночи
, Деннис Ганзель, Германия
Тайный знак
, Мэрилин Агрело, США
Люди, у которых две родины
, Христос Н.Каракасис, Греция
Случайная связь
, Ольга Столповская, Россия
Криминальная фишка от Генри
, Малькольм Венвилль, США
8 апреля 2011
Серфер души
, Шон МакНамара, США
Артур. Идеальный миллионер
, Джейсон Уайнер, США
10 апреля 2011
Криминальные обстоятельства
, Владимир Карабанов, Россия
Проводник
, Джейсу Гарсия, США
11 апреля 2011
Путь домой
, Питер Уир, США
14 апреля 2011
Землетрясение
, Фэн Сяоган, Китай
Крик 4
, Уэс Крэйвен, США
Линкольн для адвоката
, Брэд Фурман, США
Революция, я люблю тебя!
, Мариана Ченильо, Патрисия Ригген, Фернандо Эймбке, Гаэль Гарсия Берналь, Амат Эскаланте, Диего Луна, Карлос Рейгадас, Герардо Нараньо, Родриго Пла, Родриго Гарсиа, Мексика
Убить Боно
, Ник Хэмм, США
Таможня дает добро
, Дэни Бун, Франция
15 апреля 2011
Венеция
, Ян Якуб Кольский, Польша
Атлант расправил плечи. Часть 1
, Пол Йоханссон, США
Свадьба по обмену
, Дмитрий Грачев, Россия
21 апреля 2011
Воды слонам!
, Френсис Лоуренс, США
Шантрапа
, Отар Иоселиани, Франция / Грузия
Безбрачная неделя
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США
Убежище
, Манс Марлинд, Бьорн Штейн, США
Затаившиеся 3D
, Джэк Фрост, Антуан Томас, Канада / Италия
Прокол
, Адам Кассен, Марк Кассен, США
Американские жиголо
, К. Эшер Левин, США
22 апреля 2011
Сезон что надо
, Ник Огуст-Перна, Крис Дэпкинс, Карло Мирабелла-Дэйвис, США / Чехия / Ирландия
Большая счастливая семья Мэдеи
, Тайлер Перри, США
23 апреля 2011
Гавайские каникулы
, Гари Ридстром, США
26 апреля 2011
Только не сейчас
, Валерий Пендраковский, Юрий Рогозин, Россия / Польша
Путь мести
, Дэмиан Ли, США / Канада
Расплата
, Джейсон Хьюит, США
28 апреля 2011
Гоп-стоп
, Павел Бардин, Россия
Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни
, Апитчатпон Вирасетакул, Германия / Франция / Великобритания / Испания / Таиланд
Тор
, Кеннет Брана, США
Женщина и мужчины
, Клод Лелуш, Франция
Месть
, Сюзанна Бир, Дания / Швеция
Неприятности с блаженством
, Майкл Ноулз, США
Форсаж 5
, Джастин Лин, США
29 апреля 2011
Вот я какой
, Майкл Павоне, США
Сокамерники
, Джесси Баже, США
Выпускной
, Джо Нуссбаум, США
2 мая 2011
Бладрейн 3
, Уве Болл, Германия / США / Канада
3 мая 2011
Голливуд для начинающих
, Мэтт Берман, Кевин П. Фарли, США
5 мая 2011
Смелый большой Панда 3D
, Грег Манваринг, Германия / Китай
Парень с Марса
, Сергей Осипьян, Россия
Утомленные солнцем 2: Цитадель
, Никита Михалков, Россия / Германия / Франция
Ханна. Совершенное оружие
, Джо Райт, США / Великобритания / Германия
Жених напрокат
, Люк Гринфилд, США
6 мая 2011
Цена страсти
, Мэтью Чэпмен, США
Испытание свадьбой
, Салим Акил, США
7 мая 2011
Пастырь 3D
, Скотт Чарльз Стюарт, США
12 мая 2011
Тридцать седьмой роман
, Григор Гярдушян, Россия
Служанка
, Им Санг Су, Корея
Все, что ты хочешь!
, Ачеро Маньяс, Испания
Я тоже тебя люблю
, Даина Рейд, Австрия
Любовь из прошлого
, Ильдар Исламгулов, Россия
13 мая 2011
Сделай это!
, Кармен Марун, США
Сердце воина
, Майкл Ф. Сирс, США
16 мая 2011
Год белого слона
, Юрий Грымов, Россия
17 мая 2011
Белый слон
, Прачья Пинкаю, США
18 мая 2011
Пираты Карибского моря: На странных берегах
, Роб Маршалл, США
19 мая 2011
Суперменеджер, или Мотыга судьбы
, Богдан Дробязко, Россия
Еще один год
, Майк Ли, Великобритания
20 мая 2011
Эпоха героев
, Эдриан Виториа, Великобритания
БАгИ
, Андрей Богатырев, Россия
Охотник
, Бакур Бакурадзе, Россия
22 мая 2011
Достоевский
, Владимир Хотиненко, Россия
23 мая 2011
Без сожаления
, Жак Траби, Кот-д’Ивуар
25 мая 2011
Кунг-Фу Панда 2
, Дженнифер Ю, США
Целое семейство
, Терри Гиллиам, Италия / США
26 мая 2011
Брандо без купюр
, Дэмиан Чапа, США
Храбрые перцем
, Дэвид Гордон Грин, США
27 мая 2011
Баки Ларсон: Рожденный быть звездой
, Том Брейди, США
1 июня 2011
Goold's Gold
, Райан Севей, США
2 июня 2011
Игра без правил
, Даг Лайман, США
Жизнь за один день
, Кевин МакДональд, США
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник
, Андруша Ваддингтон, Бразилия / Испания
Люди Икс: Первый класс
, Мэттью Вон, США
Знаки смерти
, Софи Дерасп, Канада
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
, Тодд Филлипс, США
4 июня 2011
Джуди Муди и веселое лето
, Джон Шульц, США
7 июня 2011
Лев Иудейского Царства
, Дерек Брум, Роджер Хоукинс, США
9 июня 2011
Древо жизни
, Терренс Малик, США
Бунт ушастых
, Тим Хилл, США
All inclusive или Всё включено
, Эдуард Радзюкевич, Россия
Любовь. Инструкция по применению
, Джованни Веронези, Италия
Любовь втроем
, Том Тыквер, Германия
8 с половиной долларов
, Григорий Константинопольский, Россия
10 июня 2011
Город танца
, Билли Вудрафф, США
11 июня 2011
Золушка
, Жоан Фонт, Великобритания
16 июня 2011
Добыча
, Патрик Сиверсен, США
Племя
, Джордж Иль, США
Последний полет
, Карим Дриди, Франция
Зеленый Фонарь
, Мартин Кэмпбелл, США
Супер 8
, Джей Джей Абрамс, США
Семья Никки
, Матей Минач, Словакия / Чехия / Великобритания / Израиль / Камбоджа / США
Палата
, Джон Карпентер, США
Берни
, Ричард Линклейтер, США
17 июня 2011
Секс по обмену
, Джонатан Ньюман, США / Великобритания
18 июня 2011
Лучшие друзья и ребенок
, Кэт Койро, США / Канада
Страница 8
, Дэвид Хэа, Великобритания
20 июня 2011
Разрушенная башня
, Джеймс Франко, США
21 июня 2011
Спрятаться негде
, Карл Линдберг, США
23 июня 2011
Четырежды
, Микеланджело Фраммартино, Германия / Италия / Швейцария
Девичник в Вегасе
, Пол Фиг, США
Без компромиссов
, Эллиотт Лестер, Великобритания
Тачки 2
, Брэд Льюис, Джон Лассетер, США
Громозека
, Владимир Котт, Россия
Жизнь не может быть скучной!
, Зоя Ахтар, Индия
Руки-ноги за любовь
, Джон Лэндис, Великобритания
Шелуха
, Бретт Симмонс, США
24 июня 2011
Быть или не быть
, Алексей Петрухин, Россия
Из головы
, Джордж Гриффит, США
Дневники зомби-2: Мир мертвых
, Майкл Бартлетт, Кевин Гейтс, Великобритания
25 июня 2011
На подъеме
, Анна Буфорд, США
28 июня 2011
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
, Майкл Бэй, США
Волны
, Альберто Мораис, Испания
29 июня 2011
Сердца бумеранг
, Николай Хомерики, Россия
Нет мужчин – нет проблем
, Габриела Тальявини, США
30 июня 2011
Мишень
, Александр Зельдович, Россия
Плодородная почва
, Адам Гираш, США
Варенье из Сакуры
, Юлия Ауг, Россия
Монте-Карло
, Томас Безука, США
7 июля 2011
Пингвины мистера Поппера
, Марк Уотерс, США
Жребий
, Доминик Джеймс, Италия / Канада
Prada и чувства
, Анхель Грация, США
Меланхолия
, Ларс фон Триер, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
Очень плохая училка
, Джейк Кэздан, США
Секс и Дзен 3D: Экстремальный экстаз
, Кристофер Сунь Лэп Ки, Гонконг
Близнецы-убийцы
, Антонио Негрет, США
8 июля 2011
Сорвиголовы
, Викас Бал, Нитеш Тивари, Индия
11 июля 2011
Пол Гудман изменил мою жизнь
, Джонатан Ли, США
13 июля 2011
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
, Дэвид Йейтс, США / Великобритания
14 июля 2011
Я видел дьявола
, Ким Джи-ун, Корея
Задание
, Алекс Оруэлл, США
Кого хочу я больше
, Сильвио Сольдини, Италия / Швейцария
Расплата
, Джон Мэдден, США
15 июля 2011
Печорин
, Роман Хрущ, Россия
Счастливчик
, Джил Кэйтс мл., США
16 июля 2011
Театр абсурда
, Дуглас Бак, Бадди Джовинаццо, Дэвид Грегори, Карим Хуссэйн, Джерами Кастен, Том Савини, Ричард Стэнли, США / Канада / Франция
18 июля 2011
Побег
, Карл Тиббетс, Великобритания
Ноно
, Роммель Толентино, Филиппины
19 июля 2011
Плетеное дерево
, Робин Харди, Великобритания
Дом восходящего солнца
, Брайан А Миллер, США
20 июля 2011
Линия фронта
, Чан Хун, Корея
Гастролер
, Майкл Куэста, США
21 июля 2011
Пеликан
, Оливье Орле, Франция
Мой парень из зоопарка
, Фрэнк Корачи, США
2199: Космическая Одиссея
, Такаси Ямадзаки, Япония
Буря
, Джули Тэймор, США
Мисс Никто
, Тим Кокс, США
Ларри Краун
, Том Хэнкс, США
Кошмар за стеной
, Жюльен Лякомб, Паскаль Сид, Франция
Вой Банши
, Стивен С. Миллер, США
Последний мамонт Франции
, Гюстав де Керверн, Бенуа Делепин, Франция
22 июля 2011
13 раунд
, Булат Юсупов, Россия
В ад и обратно
, Данфунг Деннис, США / Великобритания / Афганистан
Автоэротика
, Джо Сванберг, Адам Вингард, США
28 июля 2011
Любовь с риском для жизни
, Николас Куш, Франция
Будь что будет
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Первый мститель
, Джо Джонстон, США
51
, Джейсон Коннери, США
Секс по дружбе
, Уилл Глак, США
Пина: Танец страсти 3D
, Вим Вендерс, Германия / Франция / Великобритания
Облава
, Розлин Бош, Германия / Франция / Венгрия
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Лучшая жизнь
, Крис Вайц, США
Далеко по-соседству
, Сэм Гарбарски, Германия / Франция / Бельгия / Люксембург
Красная Шапка против зла
, Майкл Д’Иса-Хоган, США
Неуловимый Люк
, Джеймс Ют, Франция / Аргентина
Глаз ребенка
, Оксид Пан, Дэнни Пан, Гонконг
Восстание планеты обезьян
, Руперт Уайатт, США
Все хорошо, что хорошо кончается
, Джон Дав, Великобритания
Несносные боссы
, Сет Гордон, США
Американский грайндхаус
, Элайджа Дреннер, США
6 августа 2011
Лузеры в прямом эфире 3D
, Кевин Танчароэн, США
9 августа 2011
Не впускай его
, Келли Смит, Великобритания
11 августа 2011
Смурфики
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Осатаневшая
, Чхоль Со Чан, Корея
Страшно красив
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Ковбои против пришельцев
, Джон Фавро, США
Двойник дьявола
, Ли Тамахори, Нидерланды / Бельгия
Бобёр
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13 августа 2011
Три дня с придурком
, Алексей Козлов, Россия
18 августа 2011
Фламенко, фламенко
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Один день
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Захват
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За тобой
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Конан-Варвар
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Родина или смерть
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Два билета в Венецию
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25 августа 2011
Липучка
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Легко ли быть молодым?
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Неудовлетворенное сексуальное напряжение
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Медвежонок Винни и его друзья
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Истец дьявола
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Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне
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, Родриго Гарсиа, Великобритания / Ирландия
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Сэл Минео: Биография
, Джеймс Франко, США
4 сентября 2011
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, Аль Пачино, США
Арифметика подлости
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Молчание Пелешяна
, Пьетро Марчелло, Италия / Россия
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, Россия
Два дня
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Соблазнитель
, Тиль Швайгер, Германия
9 сентября 2011
Воин
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Мальчик, который был царем
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10 сентября 2011
Бастион
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Провинциалка
, Дерик Мартини, США
Девушки в опасности
, Уит Стиллман, США
11 сентября 2011
Глубокое синее море
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Женщина из Пятого округа
, Павел Павликовский, Франция / Великобритания
Проповедник с пулеметом
, Марк Форстер, США
Сестра твоей сестры
, Линн Шелтон, США
12 сентября 2011
Пожиратели
, Хуан Карлос Фреснадильо, США / Великобритания / Испания
Жизнь прекрасна
, Джонатан Левин, США
13 сентября 2011
Мир, любовь и недопонимание
, Брюс Бересфорд, США
14 сентября 2011
Джефф, живущий дома
, Джей Дюпласс, Марк Дюпласс, США
15 сентября 2011
Я не знаю, как она делает это
, Дуглас МакГрат, США
Калачи
, Нурбек Эген, Россия
Кровавый выстрел
, Дитрих Джонстон, США
Один слуга, два господина
, Николас Хайтнер, Великобритания
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
, Лиюн Сунь, Китай
Хороший мальчик
, Шоун Ку, США
Кунг-фу Кролик
, Cан Ли Джан, США
Земля вампиров
, Джим Микл, США
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
, Оливер Паркер, США
Ариэтти из страны лилипутов
, Хиромаса Ёнэбаяси, Япония
Мельница и крест
, Лех Маевски, Швеция / Польша
16 сентября 2011
Лица в толпе
, Жюльен Манья, США / Канада / Франция
Прекрасное завтра
, Сергей Соколинский, Россия
20 сентября 2011
Ответы ни к чему
, Мэттью Льютуайлер, США
Борис Годунов
, Владимир Мирзоев, Россия
21 сентября 2011
Черная мамба
, Роберт Родригес, США
22 сентября 2011
Ночь страха
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Погоня
, Джон Синглтон, США
Профессионал
, Гэри МакКендри, США / Австралия
Каденции
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Виски с молоком
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Кожа, в которой я живу
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Эта дурацкая любовь
, Гленн Фикарра, Джон Рекуа, США
Ужасный Генри
, Ник Мур, Великобритания
23 сентября 2011
Ложь
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24 сентября 2011
Элис
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29 сентября 2011
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Любимчики
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Амадор
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Пузатая формула
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Дальнобой без тормозов
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Спунер
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, Пипилотти Рист, Швейцария / Австрия
Тысяча поцелуев
, Дэна Лустиг, США / Великобритания
Сколько у тебя?
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Успеть за 30 минут
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30 сентября 2011
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Маргарет
, Кеннет Лонерган, США
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Квест
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2 октября 2011
Черный пруд
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Бесприданница
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Женщина, не стоящая внимания
, Брюс Бересфорд, США
3 октября 2011
Последняя игра в куклы
, Георгий Негашев, Россия
Три метра над уровнем неба
, Фернандо Гонзалез Молина, Испания
6 октября 2011
Прирожденный гонщик
, Алекс Ранаривело, США
Полночь в Париже
, Вуди Аллен, США
Главное - не бояться!
, Николь Кассель, США
История дельфина
, Чарльз Мартин Смит, США
Барби: Академия принцесс
, Изекиль Нортон, США
13 убийц
, Такаси Миике, Япония / Великобритания
Черные небеса
, Жиль Маршан, Франция / Бельгия
Мой папа Барышников
, Дмитрий Поволоцкий, Марк Другой, Россия
Лукреция Борджиа 3D
, Майк Фиггис, США
Живая сталь
, Шон Леви, США
Свободные
, Крэйг Брюэр, США
Вдребезги
, Роман Каримов, Россия
По волчьим законам
, Дэвид Мишо, Австралия
Совсем не бабник
, Мигель Артета, США
Всем нужна Кэт
, Джон Стокуэлл, США
7 октября 2011
Мимесис. Ночь живых мертвецов
, Дуглас Шульц, США
Коммуналка
, Максим Бриус, Россия
Преподобный
, Нил Джонс, Великобритания
8 октября 2011
Бутылка в море
, Тьерри Бинисти, Франция / Израиль / Канада
10 октября 2011
Пять
, Дженнифер Энистон, Пэтти Дженкинс, Деми Мур, Алишиа Кис, Пенелопа Сфирис, США
Смертельные игры
, Джона Луп, США
11 октября 2011
Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский
, Брайан Лардж, Россия
12 октября 2011
Презумпция согласия
, Фархот Абдуллаев, Россия
13 октября 2011
По версии Барни
, Ричард Дж. Льюис, Канада / Италия
Заражение
, Стивен Содерберг, США
Не сдавайся
, Гас Ван Сент, США
Другая Земля
, Майк Кэхилл, США
Не бойся темноты
, Трой Никси, США / Австралия
Бабло
, Константин Буслов, Россия
Ромовый дневник
, Брюс Робинсон, США
Мушкетеры
, Пол У. С. Андерсон, Германия
Подстава
, Майк Гантер, США
14 октября 2011
96 минут
, Айми Лэгос, США
Инкубус
, Гленн Чиано, США
Большой год
, Дэвид Фрэнкел, США
15 октября 2011
Груз
, Ян Визинберг, США
17 октября 2011
Округ Мэдисон
, Эрик Инглэнд, США
18 октября 2011
Рейдер
, Всеволод Аравин, Россия
20 октября 2011
Паранормальное явление 3
, Генри Джуст, Эриель Шульман, США
То лето страсти
, Филипп Гаррель, Франция
Красный штат
, Кевин Смит, США
Опасный квартал
, Дито Монтиель, США
Морская бригада
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Дом ветра
, Вячеслав Златопольский, Россия
Человек, который изменил все
, Беннет Миллер, США
Нечто
, Маттейс ван-Хэйнинген мл, США
21 октября 2011
День отца
, Адам Брукс, Джереми Гиллеспи, Мэттью Кеннеди, Конор Суини, США / Канада
Братство по крови
, Майкл Павоне, США
22 октября 2011
Гроб
, Кипп Триббле, Дерик Винго, США
25 октября 2011
Поворот не туда 4: Кровавое начало
, Деклан О’Брайэн, США / Германия
То, что надо
, Марк Эванс, Великобритания
26 октября 2011
Дилан Дог: Хроники вампиров
, Кевин Манро, США
27 октября 2011
Кот в сапогах
, Крис Миллер, США
Жила-была одна баба
, Андрей Смирнов, Россия
Старая добрая оргия
, Алекс Грегори, Питер Хайк, США
Время
, Эндрю Никкол, США
Властелин танца 3D
, Маркус Винер, Великобритания
28 октября 2011
Двойной агент
, Майкл Брандт, США
2 ноября 2011
Однажды эта боль принесет тебе пользу
, Роберто Фаэнца, Италия / США
3 ноября 2011
Огни притона
, Александр Гордон, Россия
Реальная сказка
, Андрей Мармонтов, Россия
Чико и Рита
, Хавьер Марискаль, Тоно Эррандо, Фернандо Труэба, Испания / Великобритания
Драйв
, Николас Виндинг Рефн, США
Гениальный папа
, Трент Купер, США
Приключения Тинтина: Тайна единорога
, Стивен Спилберг, США / Новая Зеландия / Бельгия
Отряд особого назначения
, Стефан Рибожад, Франция
Дом
, Олег Погодин, Россия
Третья звезда
, Хэти Долтон, Великобритания
4 ноября 2011
Новобрачные
, Эдвард Бернс, США
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
, Тодд Штраус-Шульсон, США
Экскурсантка
, Аудрюс Юзенас, Литва / Россия
9 ноября 2011
Изнутри
, Д.В. Браун, США
Косяки
, Майкл Корренте, США
10 ноября 2011
Маркиз
, Доминик Фарруджия, Франция
Портрет в сумерках
, Ангелина Никонова, Россия
Я объявляю войну
, Валери Донзелли, Франция
Сибирь. Монамур
, Россия
Война богов: Бессмертные
, Тарсем Сингх, США
Будущее
, Миранда Джулай, Германия / США
Бездельники
, Андрей Зайцев, Россия
The Greening of Whitney Brown
, Петер Скилман Одиорне, США
Соломенные псы
, Род Лури, США
11 ноября 2011
Эймс: Архитектор и художник
, Джейсон Кон, Билл Джерси, США
Споры
, Максим Дьячук, Россия
11 11 11
, Даррен Линн Боусман, США / Испания
16 ноября 2011
Вой. Перерождение
, Джо Нимзики, США
17 ноября 2011
Бой с тенью 3: Последний раунд
, Алексей Сидоров, Россия
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1
, Билл Кондон, США
Без истерики!
, Таня Уэкслер, Германия / Франция / Великобритания
Аноним
, Роланд Эммерих, Германия / Великобритания
Чужие на районе
, Джо Корниш, Великобритания
Ловцы забытых голосов
, Макото Синкай, Япония
19 ноября 2011
Поцелуй Путина
, Лизе Бирк Перерсен, Россия / Дания
21 ноября 2011
Гамлет: XXI век
, Юрий Кара, Россия
22 ноября 2011
Захват
, Джон Бонито, США
24 ноября 2011
Нарушители
, Уэйн Крамер, США
Крылатые монстры
, Мэттью Диас, Великобритания
Золотая рыбка в городе N
, Степан Пучинян, Россия
Поля
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Ангел
, Дмитрий Федоров, Россия
Последняя любовь на Земле
, Дэвид Маккензи, Германия / Великобритания
Упражнения в прекрасном
, Виктор Шамиров, Россия
Как украсть небоскреб
, Бретт Рэтнер, США
Развод Надера и Симин
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1 декабря 2011
Высоцкий. Спасибо, что живой
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Ходорковский
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Делай ноги 2
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Однажды в Ирландии
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Ронал-варвар 3D
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11 декабря 2011
Семь верст до небес
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Потерянное Рождество
, Джон Хэй, Великобритания
12 декабря 2011
Шапито-шоу: Любовь и дружба
, Сергей Лобан, Россия
15 декабря 2011
Ёлки 2
, Дмитрий Киселев, Россия
Пещера забытых снов 3D
, Вернер Херцог, Эрик Нильсон, Андреа Андерсон, Джудит Турман, Молли Томпсон, США
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Смешарики. Начало
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Дед Мороз всегда звонит… трижды!
, Константин Статский, Россия
Без названия
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Хостел. Часть 3
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Фантом
, Крис Горак, США
24 декабря 2011
Рождество с большой буквы
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25 декабря 2011
Питер Гэбриэл и New Blood Orchestra в 3D
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Дочурка Груффало
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Жутко громко и запредельно близко
, Стивен Долдри, США
29 декабря 2011
О чем еще говорят мужчины
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Шерлок Холмс: Игра теней
, Гай Ричи, США
Экстрамен
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Монстр в Париже
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Старинные часы
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