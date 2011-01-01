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1 января 2011
Большой театр: Руслан и Людмила
, Дмитрий Черняков, Россия
Щелкунчик и крысиный король
, Андрей Кончаловский, Великобритания
Вне игры
, Иван Максимов, Россия
Бедуин
, Игорь Волошин, Россия
2 января 2011
День, когда земля замерзла (мини-сериал)
, Ник Копус, Великобритания / Новая Зеландия
5 января 2011
Турист
, Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, США
6 января 2011
Путешествия Гулливера
, Роб Леттерман, США
Отчаянная домохозяйка
, Франсуа Озон, Франция
7 января 2011
Немного за пятьдесят
, Томас Джонстон, США
12 января 2011
Выкрутасы
, Лео Габриадзе, Россия
13 января 2011
Прошлой ночью в Нью-Йорке
, Мэсси Таджедин, США
Механик
, Саймон Уэст, США
Тайна Келлс
, Томм Мур, Франция / Бельгия / Ирландия
Зона турбулентности
, Евгения Тирдатова, Россия
Заложник смерти
, Жиль Бурдо, Германия / Франция / Канада
Дилемма
, Рон Ховард, США
Доброе утро
, Роджер Мишелл, США
14 января 2011
Время ведьм
, Доминик Сена, США
17 января 2011
Выбор
, Маркус Грейвз, США
20 января 2011
Отверженная
, Ди Рис, США
Музыка продолжала играть
, Джим Колберг, США
Кроличья нора
, Джон Кэмерон Митчелл, США
Чрево
, Бенедек Флигауф, Германия / Франция / Венгрия
Борись за свои права
, США
Тихая застава
, Сергей Маховиков, Россия
Самый лучший фильм 3-ДЭ
, Кирилл Кузин, Россия
Сатисфакция
, Анна Матисон, Россия
21 января 2011
Супергерои
, Майк Барнетт, США
Колокольчик
, Эван Глодель, США
Тихий дом
, Крис Кентис, Лора Лау, США
На льду
, Эндрю МакЛин, США
22 января 2011
Терри
, Азазель Джейкобс, США
Мой придурочный брат
, Джесси Перец, США
Как сумасшедший
, Дрейк Доримус, США
23 января 2011
Женщина
, Лаки МакКи, США
Спокойной ночи, Луна
, Элджин Джеймс, США
Домашняя работа
, Гэвин Вьесен, США
Дрянные девчонки 2
, Мелани Мейрон, США
Небо и земля
, Вера Фармига, США
Родственнички
, Сэм Левинсон, США
24 января 2011
Бульвар спасения
, Джордж Рэтлифф, США
25 января 2011
Тонкий лед
, Джилл Шпрехер, США
Поцелуй сквозь стену
, Вартан Акопян, Россия
26 января 2011
Шапито-шоу: Уважение и сотрудничество
, Сергей Лобан, Россия
Обряд
, Микаэль Хофстрем, США
27 января 2011
Заверенная копия
, Аббас Киаростами, Франция / Италия / Иран
Бурлеск
, Стив Энтин, США
Карантин 2: Терминал
, Джон Пог, США
Старая крепость Пхеньян
, Ли Чон Ик, Южная Корея
Мужчина в поисках эротики
, Йорген Лет, Дания
Я плюю на ваши могилы
, Стивен Р. Монро, США
4 льва
, Кристофер Моррис, Великобритания
Крэйк
, Марина Казнина, Россия
Любовь и другие лекарства
, Эдвард Цвик, США
31 января 2011
Хлеб для птицы
, Александра Стреляная, Россия
1 февраля 2011
Крошка из Беверли-Хиллз 2
, Алекс Замм, США
3 февраля 2011
4.3.2.1
, Ноэль Кларк, Марк Дэвис, Великобритания
На крючке
, Наталья Углицких, Россия
Ты и я
, Роланд Жоффе, США / Россия
Зеленый Шершень
, Мишель Гондри, США
Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света
, Эккарт Фингберг, Кэй Дельвенталь, Германия
Санктум
, Алистер Грирсон, США
4 февраля 2011
Соседка
, Кристиан Е. Кристиансен, США
7 февраля 2011
Другие: трейнрайтинг в Берлине
, Бьорн Бирг, Германия
10 февраля 2011
Как знать...
, Джеймс Л Брукс, США
Мантикора 3D
, Владимир Китт, Россия
Черный лебедь
, Даррен Аронофски, США
Жизнь слишком длинна
, Дани Леви, Германия
Детки в порядке
, Лиза Холоденко, США
Орел Девятого легиона
, Кевин МакДональд, США
Телохранитель
, Уильям Монахэн, США / Великобритания
Железная хватка
, Итан Коэн, Джоэл Коэн, США
11 февраля 2011
Джастин Бибер: Никогда не говори никогда 3D
, Джон М. Чу, США
12 февраля 2011
Крик в небеса
, Виктория Махони, США
17 февраля 2011
Холостые выстрелы
, Ферзан Озпетек, Италия
Как выйти замуж за миллиардера
, Фил Трейлл, Великобритания
127 часов
, Дэнни Бойл, США / Великобритания
Гномео и Джульетта
, Келли Эсбери, США / Великобритания
Неизвестный
, Хауме Кольет-Серра, США
20 февраля 2011
Барби: Тайна феи
, Тодд Резник, США
22 февраля 2011
Slove - Прямо в сердце
, Юрий Стааль, Россия
Большие Мамочки. Сын как отец
, Джон Уайтселл, США
23 февраля 2011
Боец
, Дэвид О. Расселл, США
24 февраля 2011
Печальная баллада для трубы
, Алекс де ла Иглесиа, Франция / Испания
Я - Четвертый
, Ди Джей Карузо, США
Исчезновение на 7-ой улице
, Брэд Андерсон, США
Король говорит!
, Том Хупер, Великобритания / Австралия
Ловец душ
, Хава Эссуман, Том Тыквер, Германия / Кения
Паранормальное явление 3: Ночь в Токио
, Тошиказу Нагае, США / Япония
Вторжение: Битва за рай
, Стюарт Битти, США / Австралия
Бьютифул
, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Испания / Мексика
1 марта 2011
S.W.A.T.: Огненная буря
, Бенни Бум, США
2 марта 2011
Отвези меня домой
, Майкл Даус, США / Германия
Весенний снег
, Исао Юкисада, Япония
3 марта 2011
Сумасшедшая езда
, Патрик Люссье, США
Девять
, Роб Маршалл, США
Любовь-морковь 3
, Сергей Гинзбург, Россия
Больше чем секс
, Айвэн Райтман, США
Меняющие реальность
, Джордж Нолфи, США
4 марта 2011
Наш собственный Осло
, Рейнир Лингдал, Исландия / Норвегия / Великобритания
7 марта 2011
Девушка заходит в бар
, Себастьян Гутьеррес, США
9 марта 2011
Девять в списке мертвых
, Крис Шэдли, США
Любовь без правил
, Дмитрий Светозаров, Россия
10 марта 2011
Которого не было
, Рамиль Салахутдинов, Россия
Ларго Винч: Заговор в Бирме
, Жером Салль, Франция
Не отпускай меня
, Марк Романек, Великобритания
Кумарэ
, Викрам Ганди, США
600 кг золота
, Эрик Беснар, Франция
Ирландец
, Джонатан Хенсли, США
Тайна красной планеты 3D
, Саймон Уэллс, США
11 марта 2011
Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
, Джонатан Либесман, США
Джейн Эйр
, Кэри Фукунага, Великобритания
13 марта 2011
Естественный отбор
, Робби Пикеринг, США
15 марта 2011
Если дерево упадет
, Маршал Керри, Сэм Кульман, США / Великобритания
17 марта 2011
Как я дружил в социальной сети
, Генри Джуст, Эриель Шульман, США
Служебный роман. Наше время
, Сарик Андреасян, Россия
Дневник слабака 2: Правила Родрика
, Дэвид Бауэрс, США
Свалка
, Карен Харлей, Люси Уокер, Великобритания / Бразилия
Красная шапочка
, Кэтрин Хардвик, США
Ранго
, Гор Вербински, США
Скелеты Железного острова
, Габе Ибаньес, Испания
Области тьмы
, Нил Бергер, США
18 марта 2011
Восставший из ада: Откровение
, Виктор Гарсия, США
20 марта 2011
Плохой робот
, Рори Робинсон, США / Ирландия
24 марта 2011
Пол: Секретный материальчик
, Грег Моттола, Франция / Великобритания / США / Испания
Балбесы
, Юрген Лердам, Дания
Притворись моей женой
, Деннис Дуган, США
В субботу
, Александр Миндадзе, Германия / Россия / Украина / Беларусь
Железный рыцарь
, Джонатан Инглиш, США / Великобритания
Ключ Саламандры
, Александр Якимчук, Россия / США / Нидерланды
Кукарача
, Армен Адилханян, Россия
25 марта 2011
Там обитают драконы
, Роланд Жоффе, США / Аргентина
27 марта 2011
Одуванчик
, Галина Кувивчак-Сахно, Россия
29 марта 2011
Свингующие девчонки
, Синобу Ягути, Япония
30 марта 2011
Колыбель
, Михаил Борьщевский, Россия
31 марта 2011
Стэп бай стэп
, Игорь Коробейников, Россия
Исходный код
, Дункан Джонс, США / Франция
Запрещенный прием
, Зак Снайдер, США
Счастье мое
, Сергей Лозница, Германия / Нидерланды / Украина
1 апреля 2011
Блэкторн
, Матео Хиль, США / Испания / Франция / Боливия
Астрал
, Джеймс Ван, США
3 апреля 2011
Обстоятельство
, Мэриам Кешаварц, США / Франция / Иран
6 апреля 2011
Притворись моим мужем
, Роб Хедден, США
7 апреля 2011
Тайный знак
, Мэрилин Агрело, США
Рио
, Карлос Салдана, США
Криминальная фишка от Генри
, Малькольм Венвилль, США
Пирамммида
, Эльдар Салаватов, Россия
Случайная связь
, Ольга Столповская, Россия
Вкус ночи
, Деннис Ганзель, Германия
Люди, у которых две родины
, Христос Н.Каракасис, Греция
Звуки шума
, Ула Симонссон, Йоханнес Шерне Нильссон, Франция / Швеция
8 апреля 2011
Серфер души
, Шон МакНамара, США
Артур. Идеальный миллионер
, Джейсон Уайнер, США
10 апреля 2011
Криминальные обстоятельства
, Владимир Карабанов, Россия
Проводник
, Хсу Гарсиа, США
11 апреля 2011
Путь домой
, Питер Уир, США
14 апреля 2011
Крик 4
, Уэс Крэйвен, США
Революция, я люблю тебя!
, Мариана Ченильо, Патрисия Ригген, Фернандо Эймбке, Гаэль Гарсия Берналь, Амат Эскаланте, Диего Луна, Карлос Рейгадас, Родриго Пла, Родриго Гарсиа, Херардо Наранхо, Мексика
Линкольн для адвоката
, Брэд Фурман, США
Таможня дает добро
, Дэни Бун, Франция
Землетрясение
, Фэн Сяоган, Китай
Убить Боно
, Ник Хэмм, США
15 апреля 2011
Свадьба по обмену
, Дмитрий Грачев, Россия
Венеция
, Ян Якуб Кольский, Польша
Атлант расправил плечи. Часть 1
, Пол Йоханссон, США
21 апреля 2011
Затаившиеся 3D
, Джэк Фрост, Антуан Томас, Канада / Италия
Шантрапа
, Отар Иоселиани, Франция / Грузия
Убежище
, Бьёрн Стейн, Монс Морлинд, США
Прокол
, Адам Кассен, Марк Кассен, США
Безбрачная неделя
, Бобби Фаррелли, Питер Фаррелли, США
Воды слонам!
, Френсис Лоуренс, США
Американские жиголо
, К. Эшер Левин, США
22 апреля 2011
Сезон что надо
, Ник Огуст-Перна, Крис Дэпкинс, Карло Мирабелла-Дэйвис, США / Чехия / Ирландия
Большая счастливая семья Мэдеи
, Тайлер Перри, США
23 апреля 2011
Гавайские каникулы
, Гари Ридстром, США
26 апреля 2011
Путь мести
, Дэмиан Ли, США / Канада
Только не сейчас
, Валерий Пендраковский, Юрий Рогозин, Россия / Польша
Расплата
, Джейсон Хьюит, США
28 апреля 2011
Неприятности с блаженством
, Майкл Ноулз, США
Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни
, Апитчатпон Вирасетакул, Германия / Франция / Великобритания / Испания / Таиланд
Гоп-стоп
, Павел Бардин, Россия
Тор
, Кеннет Брана, США
Женщина и мужчины
, Клод Лелуш, Франция
Форсаж 5
, Джастин Лин, США
Месть
, Сюзанна Бир, Дания / Швеция
29 апреля 2011
Выпускной
, Джо Нуссбаум, США
Сокамерники
, Джесси Баже, США
Вот я какой
, Майкл Павоне, США
2 мая 2011
Бладрейн 3
, Уве Болл, Германия / США / Канада
3 мая 2011
Голливуд для начинающих
, Мэтт Берман, Кевин П. Фарли, США
5 мая 2011
Утомленные солнцем 2: Цитадель
, Никита Михалков, Россия / Германия / Франция
Ханна. Совершенное оружие
, Джо Райт, США / Великобритания / Германия
Смелый большой Панда 3D
, Грег Манваринг, Германия / Китай
Жених напрокат
, Люк Гринфилд, США
Парень с Марса
, Сергей Осипьян, Россия
6 мая 2011
Испытание свадьбой
, Салим Акил, США
Цена страсти
, Мэтью Чэпмен, США
7 мая 2011
Пастырь 3D
, Скотт Чарльз Стюарт, США
12 мая 2011
Тридцать седьмой роман
, Григор Гярдушян, Россия
Любовь из прошлого
, Ильдар Исламгулов, Россия
Я тоже тебя люблю
, Даина Рейд, Австрия
Все, что ты хочешь!
, Ачеро Маньяс, Испания
Служанка
, Им Санг Су, Южная Корея
13 мая 2011
Сердце воина
, Майкл Ф. Сирс, США
Сделай это!
, Кармен Марун, США
16 мая 2011
Год белого слона
, Юрий Грымов, Россия
17 мая 2011
Белый слон
, Прачья Пинкаю, США
18 мая 2011
Пираты Карибского моря: На странных берегах
, Роб Маршалл, США
19 мая 2011
Еще один год
, Майк Ли, Великобритания
Суперменеджер, или Мотыга судьбы
, Богдан Дробязко, Россия
20 мая 2011
Эпоха героев
, Эдриан Виториа, Великобритания
БАгИ
, Андрей Богатырев, Россия
Охотник
, Бакур Бакурадзе, Россия
22 мая 2011
Достоевский
, Владимир Хотиненко, Россия
23 мая 2011
Без сожаления
, Жак Траби, Кот-д’Ивуар
25 мая 2011
Кунг-Фу Панда 2
, Дженнифер Ю, США
Целое семейство
, Терри Гиллиам, Италия / США
26 мая 2011
Храбрые перцем
, Дэвид Гордон Грин, США
Брандо без купюр
, Дэмиан Чапа, США
27 мая 2011
Баки Ларсон: Рожденный быть звездой
, Том Брейди, США
1 июня 2011
Goold's Gold
, Райан Севей, США
2 июня 2011
Люди Икс: Первый класс
, Мэттью Вон, США
Лопе де Вега: Соблазнитель и распутник
, Андруша Ваддингтон, Бразилия / Испания
Игра без правил
, Даг Лайман, США
Знаки смерти
, Софи Дерасп, Канада
Жизнь за один день
, Кевин МакДональд, США
Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок
, Тодд Филлипс, США
4 июня 2011
Джуди Муди и веселое лето
, Джон Шульц, США
7 июня 2011
Лев Иудейского Царства
, Дерек Брум, Роджер Хоукинс, США
9 июня 2011
Бунт ушастых
, Тим Хилл, США
Любовь втроем
, Том Тыквер, Германия
8 с половиной долларов
, Григорий Константинопольский, Россия
All inclusive или Всё включено
, Эдуард Радзюкевич, Россия
Любовь. Инструкция по применению
, Джованни Веронези, Италия
Древо жизни
, Терренс Малик, США
10 июня 2011
Город танца
, Билли Вудрафф, США
11 июня 2011
Золушка
, Жоан Фонт, Великобритания
16 июня 2011
Супер 8
, Джей Джей Абрамс, США
Последний полет
, Карим Дриди, Франция
Берни
, Ричард Линклейтер, США
Зеленый Фонарь
, Мартин Кэмпбелл, США
Палата
, Джон Карпентер, США
Семья Никки
, Матей Минач, Словакия / Чехия / Великобритания / Израиль / Камбоджа / США
Добыча
, Патрик Сиверсен, США
Племя
, Джордж Иль, США
17 июня 2011
Секс по обмену
, Джонатан Ньюман, США / Великобритания
18 июня 2011
Лучшие друзья и ребенок
, Кэт Койро, США / Канада
Страница 8
, Дэвид Хэа, Великобритания
20 июня 2011
Разрушенная башня
, Джеймс Франко, США
21 июня 2011
Спрятаться негде
, Карл Линдберг, США
23 июня 2011
Жизнь не может быть скучной!
, Зоя Ахтар, Индия
Без компромиссов
, Эллиотт Лестер, Великобритания
Четырежды
, Микеланджело Фраммартино, Германия / Италия / Швейцария
Тачки 2
, Брэд Льюис, Джон Лассетер, США
Громозека
, Владимир Котт, Россия
Шелуха
, Бретт Симмонс, США
Руки-ноги за любовь
, Джон Лэндис, Великобритания
Девичник в Вегасе
, Пол Фиг, США
24 июня 2011
Быть или не быть
, Алексей Петрухин, Россия
Из головы
, Джордж Гриффит, США
Дневники зомби-2: Мир мертвых
, Майкл Бартлетт, Кевин Гейтс, Великобритания
25 июня 2011
На подъеме
, Анна Буфорд, США
28 июня 2011
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
, Майкл Бэй, США
Волны
, Альберто Мораис, Испания
29 июня 2011
Нет мужчин – нет проблем
, Габриела Тальявини, США
Сердца бумеранг
, Николай Хомерики, Россия
30 июня 2011
Плодородная почва
, Адам Гираш, США
Варенье из Сакуры
, Юлия Ауг, Россия
Мишень
, Александр Зельдович, Россия
Монте-Карло
, Томас Безука, США
7 июля 2011
Секс и Дзен 3D: Экстремальный экстаз
, Кристофер Сунь Лэп Ки, Гонконг
Меланхолия
, Ларс фон Триер, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
Пингвины мистера Поппера
, Марк Уотерс, США
Близнецы-убийцы
, Антонио Негрет, США
Жребий
, Доминик Джеймс, Италия / Канада
Prada и чувства
, Анхель Грация, США
Очень плохая училка
, Джейк Кэздан, США
8 июля 2011
Сорвиголовы
, Викас Бал, Нитеш Тивари, Индия
11 июля 2011
Пол Гудман изменил мою жизнь
, Джонатан Ли, США
13 июля 2011
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
, Дэвид Йейтс, США / Великобритания
14 июля 2011
Расплата
, Джон Мэдден, США
Кого хочу я больше
, Сильвио Сольдини, Италия / Швейцария
Я видел дьявола
, Ким Чи Ун, Южная Корея
Задание
, Алекс Оруэлл, США
15 июля 2011
Счастливчик
, Джил Кэйтс мл., США
Печорин
, Роман Хрущ, Россия
16 июля 2011
Театр абсурда
, Дуглас Бак, Бадди Джовинаццо, Дэвид Грегори, Карим Хуссэйн, Джерами Кастен, Том Савини, Ричард Стэнли, США / Канада / Франция
18 июля 2011
Побег
, Карл Тиббетс, Великобритания
Ноно
, Роммель Толентино, Филиппины
19 июля 2011
Плетеное дерево
, Робин Харди, Великобритания
Дом восходящего солнца
, Брайан А Миллер, США
20 июля 2011
Гастролер
, Майкл Куэста, США
Линия фронта
, Чан Хун, Южная Корея
21 июля 2011
Мой парень из зоопарка
, Фрэнк Корачи, США
Последний мамонт Франции
, Бенуа Делепин, Гюстав Керверн, Франция
Пеликан
, Оливье Орле, Франция
Ларри Краун
, Том Хэнкс, США
Буря
, Джули Тэймор, США
2199: Космическая Одиссея
, Такаси Ямадзаки, Япония
Кошмар за стеной
, Паскаль Сид, Жюльен Лякомб, Франция
Вой Банши
, Стивен С. Миллер, США
Мисс Никто
, Тим Кокс, США
22 июля 2011
В ад и обратно
, Данфунг Деннис, США / Великобритания / Афганистан
Автоэротика
, Джо Сванберг, Адам Вингард, США
13 раунд
, Булат Юсупов, Россия
28 июля 2011
Любовь с риском для жизни
, Николас Куш, Франция
Облава
, Розлин Бош, Германия / Франция / Венгрия
Пина: Танец страсти 3D
, Вим Вендерс, Германия / Франция / Великобритания
Первый мститель
, Джо Джонстон, США
Секс по дружбе
, Уилл Глак, США
Будь что будет
, Вуди Аллен, США / Франция
51
, Джейсон Коннери, США
4 августа 2011
Американский грайндхаус
, Элайджа Дреннер, США
Восстание планеты обезьян
, Руперт Уайатт, США
Лучшая жизнь
, Крис Вайц, США
Красная Шапка против зла
, Майкл Д’Иса-Хоган, США
Все хорошо, что хорошо кончается
, Джон Дав, Великобритания
Несносные боссы
, Сет Гордон, США
Неуловимый Люк
, Джеймс Ют, Франция / Аргентина
Глаз ребенка
, Оксид Пан, Дэнни Пан, Гонконг
Далеко по-соседству
, Сэм Гарбарски, Германия / Франция / Бельгия / Люксембург
6 августа 2011
Лузеры в прямом эфире 3D
, Кевин Танчароэн, США
9 августа 2011
Не впускай его
, Келли Смит, Великобритания
11 августа 2011
Страшно красив
, Даниел Барнз, США
Бобёр
, Джоди Фостер, США
Двойник дьявола
, Ли Тамахори, Нидерланды / Бельгия
Ковбои против пришельцев
, Джон Фавро, США
Осатаневшая
, Чхоль Со Чан, Южная Корея
Смурфики
, Раджа Госнелл, США / Бельгия
13 августа 2011
Три дня с придурком
, Алексей Козлов, Россия
18 августа 2011
Один день
, Лоне Шерфиг, Великобритания
Захват
, Мигель Анхель Вивас, Испания
Кузены
, Даниэль Санчес Аревало, Испания
Конан-Варвар
, Маркус Ниспел, США
Под ветвями боярышника
, Чжан Имоу, Китай
Фламенко, фламенко
, Карлос Саура, Испания
Дети шпионов в 4D
, Роберт Родригес, США
За тобой
, Татьяна Ивашкина, Россия
21 августа 2011
Два билета в Венецию
, Анна Кельчевская, Россия
Родина или смерть
, Виталий Манский, Россия
25 августа 2011
Спящая красавица
, Джулия Ли, Австралия
Легко ли быть молодым?
, Григорий Шугаев, Россия
Липучка
, Роб Минкофф, США
Нереальная история: Армия смерти
, Александр Соколюк, Россия
Неудовлетворенное сексуальное напряжение
, Мигель Анхель Ламата, Испания
Пункт назначения 5
, Стивен Куэйл, США
Похороненная 2
, Роберт Холл, США
Ловушка
, Антти Йокинен, США / Великобритания
Роковая Лара
, Карло Вердоне, Италия
Медвежонок Винни и его друзья
, Стивен Дж. Андерсон, Дон Холл, США
26 августа 2011
Истец дьявола
, Тимоти А Чей, США
Семейное дерево
, Виви Фридман, США
1 сентября 2011
Самый худший фильм
, Дэвид Мерфи, США
Sarah Palin: You Betcha!
, Ник Брумфилд, Джоан Черчилль, США / Канада
Хочу как ты
, Дэвид Добкин, США
Анонимные романтики
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Аполлон 18
, Гонсало Лопес-Гальего, США / Россия
Челюсти 3D
, Дэвид Р. Эллис, США
Без мужчин
, Резо Гигинеишвили, Алиса Хмельницкая, Россия
Книга тундры: Повесть о Вуквукае – маленьком камне
, Алексей Вахрушев, Россия
Гора самоцветов 6
, Елена Чернова, Россия
Субмарина
, Ричард Айоади, США / Великобритания
2 сентября 2011
Таинственный Альберт Ноббс
, Родриго Гарсиа, Великобритания / Ирландия
3 сентября 2011
Сэл Минео: Биография
, Джеймс Франко, США
4 сентября 2011
Саломея Уайльда
, Аль Пачино, США
Арифметика подлости
, Алексей Лисовец, Россия / Украина
5 сентября 2011
Молчание Пелешяна
, Пьетро Марчелло, Италия / Россия
Плохая мамочка
, Фамке Янссен, США
6 сентября 2011
Террорист
, Мэттью Гордон, США
8 сентября 2011
Коломбиана
, Оливье Мегатон, США / Франция
Беременный
, Сарик Андреасян, Россия
Два дня
, Авдотья Смирнова, Россия
Соблазнитель
, Тиль Швайгер, Германия
9 сентября 2011
Воин
, Гэвин О'Коннор, США
Мальчик, который был царем
, Андрей Паунов, Болгария / Германия
10 сентября 2011
Бастион
, Орен Муверман, США
Девушки в опасности
, Уит Стиллман, США
Провинциалка
, Дерик Мартини, США
11 сентября 2011
Сестра твоей сестры
, Линн Шелтон, США
Глубокое синее море
, Теренс Дэвис, США / Великобритания
Женщина из Пятого округа
, Павел Павликовский, Франция / Великобритания
Проповедник с пулеметом
, Марк Форстер, США
12 сентября 2011
Пожиратели
, Хуан Карлос Фреснадильо, США / Великобритания / Испания
Жизнь прекрасна
, Джонатан Левин, США
13 сентября 2011
Мир, любовь и недопонимание
, Брюс Бересфорд, США
14 сентября 2011
Джефф, живущий дома
, Джей Дюпласс, Марк Дюпласс, США
15 сентября 2011
Ариэтти из страны лилипутов
, Хиромаса Ёнэбаяси, Япония
Я не знаю, как она делает это
, Дуглас МакГрат, США
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
, Лиюн Сунь, Китай
Кровавый выстрел
, Дитрих Джонстон, США
Один слуга, два господина
, Николас Хайтнер, Великобритания
Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка
, Оливер Паркер, США
Калачи
, Нурбек Эген, Россия
Кунг-фу Кролик
, Cан Ли Джан, США
Хороший мальчик
, Шоун Ку, США
Мельница и крест
, Лех Маевски, Швеция / Польша
Земля вампиров
, Джим Микл, США
16 сентября 2011
Прекрасное завтра
, Сергей Соколинский, Россия
Лица в толпе
, Жюльен Манья, США / Канада / Франция
20 сентября 2011
Борис Годунов
, Владимир Мирзоев, Россия
Ответы ни к чему
, Мэттью Льютуайлер, США
21 сентября 2011
Черная мамба
, Роберт Родригес, США
22 сентября 2011
Погоня
, Джон Синглтон, США
Кожа, в которой я живу
, Педро Альмодовар, Испания
Виски с молоком
, Александр Михайлов, Россия / Польша
Ночь страха
, Крэйг Гиллеспи, США
Ужасный Генри
, Ник Мур, Великобритания
Эта дурацкая любовь
, Гленн Фикарра, Джон Рекуа, США
Профессионал
, Гэри МакКендри, США / Австралия
Каденции
, Иван Савельев, Россия
23 сентября 2011
Ложь
, Джошуа Леонард, США
24 сентября 2011
Элис
, Джей Ли, США
29 сентября 2011
Дом грез
, Джим Шеридан, США
Тысяча поцелуев
, Дэна Лустиг, США / Великобритания
Любимчики
, Алекс Коллс, Испания
Предел риска
, Джей Си Чендор, США
Спунер
, Дрейк Доримус, США
Сколько у тебя?
, Марк Майлод, США
Елена
, Андрей Звягинцев, Россия
Амадор
, Фернандо Леон Де Араноа, Испания
Пузатая формула
, Элисон Рейд, Канада
Дальнобой без тормозов
, Джон Айвэй, Великобритания
Дай мне руку
, Паскаль Винсент, Германия / Франция
Пепперминта: Мятная штучка
, Пипилотти Рист, Швейцария / Австрия
Успеть за 30 минут
, Рубен Флейшер, США
30 сентября 2011
Дорога к свободе
, Брендан Мориарти, США / Камбоджа
В поисках Джо
, США
Маргарет
, Кеннет Лонерган, США
1 октября 2011
Квест
, Сергей Подзолков, Россия
2 октября 2011
Черный пруд
, Том Кингсли, Уилл Шарп, Великобритания
Женщина, не стоящая внимания
, Брюс Бересфорд, США
Бесприданница
, Андрес Пуустусмаа, Россия
3 октября 2011
Три метра над уровнем неба
, Фернандо Гонзалез Молина, Испания
Последняя игра в куклы
, Георгий Негашев, Россия
6 октября 2011
Полночь в Париже
, Вуди Аллен, США
Барби: Академия принцесс
, Изекиль Нортон, США
Свободные
, Крэйг Брюэр, США
13 убийц
, Такаси Миике, Япония / Великобритания
Черные небеса
, Жиль Маршан, Франция / Бельгия
По волчьим законам
, Дэвид Мишо, Австралия
Вдребезги
, Роман Каримов, Россия
Совсем не бабник
, Мигель Артета, США
Живая сталь
, Шон Леви, США
Всем нужна Кэт
, Джон Стокуэлл, США
История дельфина
, Чарльз Мартин Смит, США
Мой папа Барышников
, Дмитрий Поволоцкий, Марк Другой, Россия
Главное - не бояться!
, Николь Кассель, США
Прирожденный гонщик
, Алекс Ранаривело, США
Лукреция Борджиа 3D
, Майк Фиггис, США
7 октября 2011
Коммуналка
, Максим Бриус, Россия
Мимесис. Ночь живых мертвецов
, Дуглас Шульц, США
Преподобный
, Нил Джонс, Великобритания
8 октября 2011
Бутылка в море
, Тьерри Бинисти, Франция / Израиль / Канада
10 октября 2011
Смертельные игры
, Джона Луп, США
Пять
, Дженнифер Энистон, Пэтти Дженкинс, Деми Мур, Алишиа Кис, Пенелопа Сфирис, США
11 октября 2011
Музыкальная одиссея в Петербурге: Рене Флеминг и Дмитрий Хворостовский
, Брайан Лардж, Россия
12 октября 2011
Презумпция согласия
, Фархот Абдуллаев, Россия
13 октября 2011
Не сдавайся
, Гас Ван Сент, США
Бабло
, Константин Буслов, Россия
Подстава
, Майк Гантер, США
Мушкетеры
, Пол У. С. Андерсон, Германия
Не бойся темноты
, Трой Никси, США / Австралия
Другая Земля
, Майк Кэхилл, США
Заражение
, Стивен Содерберг, США
По версии Барни
, Ричард Дж. Льюис, Канада / Италия
Ромовый дневник
, Брюс Робинсон, США
14 октября 2011
96 минут
, Айми Лэгос, США
Инкубус
, Гленн Чиано, США
Большой год
, Дэвид Фрэнкел, США
15 октября 2011
Груз
, Ян Визинберг, США
17 октября 2011
Округ Мэдисон
, Эрик Инглэнд, США
18 октября 2011
Рейдер
, Всеволод Аравин, Россия
20 октября 2011
Опасный квартал
, Дито Монтиель, США
Красный штат
, Кевин Смит, США
Паранормальное явление 3
, Генри Джуст, Эриель Шульман, США
Человек, который изменил все
, Беннет Миллер, США
Морская бригада
, Го Аун Хое, Малайзия
Нечто
, Маттейс ван-Хэйнинген мл, США
То лето страсти
, Филипп Гаррель, Франция
Дом ветра
, Вячеслав Златопольский, Россия
21 октября 2011
Братство по крови
, Майкл Павоне, США
День отца
, Адам Брукс, Джереми Гиллеспи, Мэттью Кеннеди, Конор Суини, США / Канада
22 октября 2011
Гроб
, Кипп Трайббл, Дерик Уинго, США
25 октября 2011
То, что надо
, Марк Эванс, Великобритания
Поворот не туда 4: Кровавое начало
, Деклан О’Брайэн, США / Германия
26 октября 2011
Дилан Дог: Хроники вампиров
, Кевин Манро, США
27 октября 2011
Время
, Эндрю Никкол, США
Властелин танца 3D
, Маркус Винер, Великобритания
Жила-была одна баба
, Андрей Смирнов, Россия
Старая добрая оргия
, Алекс Грегори, Питер Хайк, США
Кот в сапогах
, Крис Миллер, США
28 октября 2011
Двойной агент
, Майкл Брандт, США
2 ноября 2011
Однажды эта боль принесет тебе пользу
, Роберто Фаэнца, Италия / США
3 ноября 2011
Гениальный папа
, Трент Купер, США
Реальная сказка
, Андрей Мармонтов, Россия
Дом
, Олег Погодин, Россия
Третья звезда
, Хэти Долтон, Великобритания
Отряд особого назначения
, Стефан Рибожад, Франция
Огни притона
, Александр Гордон, Россия
Приключения Тинтина: Тайна единорога
, Стивен Спилберг, США / Новая Зеландия / Бельгия
Драйв
, Николас Виндинг Рефн, США
Чико и Рита
, Хавьер Марискаль, Тоно Эррандо, Фернандо Труэба, Испания / Великобритания
4 ноября 2011
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
, Тодд Штраус-Шульсон, США
Новобрачные
, Эдвард Бернс, США
Экскурсантка
, Аудрюс Юзенас, Литва / Россия
9 ноября 2011
Изнутри
, Д.В. Браун, США
Косяки
, Майкл Корренте, США
10 ноября 2011
Молодость Уитни Браун
, Петер Скилман Одиорне, США
Соломенные псы
, Род Лури, США
Сибирь. Монамур
, Россия
Бездельники
, Андрей Зайцев, Россия
Я объявляю войну
, Валери Донзелли, Франция
Портрет в сумерках
, Ангелина Никонова, Россия
Маркиз
, Доминик Фарруджия, Франция
Будущее
, Миранда Джулай, Германия / США
Война богов: Бессмертные
, Тарсем Сингх, США
11 ноября 2011
11 11 11
, Даррен Линн Боусман, США / Испания
Эймс: Архитектор и художник
, Билл Джерси, США
Споры
, Максим Дьячук, Россия
16 ноября 2011
Вой. Перерождение
, Джо Нимзики, США
17 ноября 2011
Бой с тенью 3: Последний раунд
, Алексей Сидоров, Россия
Без истерики!
, Таня Уэкслер, Германия / Франция / Великобритания
Аноним
, Роланд Эммерих, Германия / Великобритания
Ловцы забытых голосов
, Макото Синкай, Япония
Чужие на районе
, Джо Корниш, Великобритания
19 ноября 2011
Поцелуй Путина
, Лизе Бирк Перерсен, Россия / Дания
21 ноября 2011
Гамлет: XXI век
, Юрий Кара, Россия
22 ноября 2011
Захват
, Джон Бонито, США
24 ноября 2011
Ангел
, Дмитрий Федоров, Россия
Золотая рыбка в городе N
, Степан Пучинян, Россия
Развод Надера и Симин
, Асгар Фархади, Иран
Упражнения в прекрасном
, Виктор Шамиров, Россия
Последняя любовь на Земле
, Дэвид Маккензи, Германия / Великобритания
Нарушители
, Уэйн Крамер, США
Крылатые монстры
, Мэттью Диас, Великобритания
Поля
, Эми Канаан Манн, США
Как украсть небоскреб
, Бретт Рэтнер, США
1 декабря 2011
Переростки
, Бен Палмер, Великобритания
Делай ноги 2
, Джордж Миллер, Австралия
Грибы 3D
, Маркус Вельтер, Швейцария / Австрия
Высоцкий. Спасибо, что живой
, Петр Буслов, Россия
Ронал-варвар 3D
, Крестен Вестбьерг Андерсен, Торбьорн Кристофферсен, Филип Эйнштейн Липски, Дания
2016: конец ночи
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Ходорковский
, Кирилл Туши, Германия
Однажды в Ирландии
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Останки
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8 декабря 2011
Вуазен
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12 декабря 2011
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