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Джейсон Борн Джейсон Борн
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Jason Bourne

Джейсон Борн, 2016

2016 / США
7.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Легендарный герой Джейсон Борн всё никак не может расстаться с большим экраном. Напомним, что первая часть под названием «Идентификация Борна» от Дага Лаймана вызвала большой фурор. Далее эстафету перенял Пол Гринграсс, поставивший две следующие картины о Борне. Но и этого оказалось мало, поэтому в 2012 году вышла четвёртая часть, правда, без Мэтта Дэймона и с другим режиссёром. Одного имени полюбившегося героя в названии зрителям оказалось недостаточно, поэтому проект не оправдал ожиданий. И теперь Гринграсс и Дэймон снова сотрудничают вместе, представляя уже пятую по хронологии историю лучшего в мире агента.

Джейсон Борн успел пережить множество приключений, но ему так и не суждено уйти на покой и насладиться прелестями обычной жизни. В очередной раз герою против своей воли предстоит ввязаться в опасное дело, в котором он является центральным звеном. Поэтому он возвращается, а годы сделали его выносливее и сильнее, поэтому на этот раз врагам придётся очень несладко.

- У Мэтта Дэймона всего лишь 25 реплик в фильме «Джейсон Борн»

- Накануне выхода «Ультиматума Борна» в 2007 году Мэтт Дэймон заявил, что не собирается возвращаться к роли Джейсона Борна в четвёртом фильме, но спустя 7 лет согласился вновь сыграть своего персонажа

- Злодея в фильме мог сыграть Вигго Мортенсен, более всего известный по роли Арагорна во «Властелине колец». Роль в итоге досталась Венсану Касселю

- Фильм «Джейсон Борн» является сиквелом третьей картины «Ультиматум Борна», а с четвёртой, которая называлась «Эволюция Борна», он никак не связан

- Мэтт Дэймон также является одним из продюсеров фильма «Джейсон Борн», а сценарий написали люди, работавшие над предыдущими частями

Мир на грани катастрофы, а значит пришло время ему вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк – его имя знают повсюду. Элитный суперагент, лучший из лучших, даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его правилам. Он – Джейсон Борн.

7.2 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 1 сентября 2016
Премьера онлайн 21 сентября 2018
Премьера в мире 11 июля 2016
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пол Гринграсс
Пол Гринграсс
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Джулия Стайлс
Джулия Стайлс
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Все актеры и съемочная группа
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Джейсон Борн
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Под заголовком я, конечно, не самого Борна имею в виду - Мэтт Дэймон отлично сохранился, и дабы не смущать современных посетителей кинотеатров, его персонажа по документам омолодили аж на 8 лет, а соратницу Ники Парсон - на 4. К очередному цэрэушному начальнику в исполнении Томми Ли Джонса оба эпитета, в принципе, подходят, но его возраст особого значения не имеет: облаву на бывшего суперкиллера, безнадёжно страдающего амнезией и гуманизмом, всегда возглавлял харизматичный и безжалостный…
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Мария Мироненко 8 ноября 2016, 14:02
Так себе кино...
Слишком много спецэффектов, какая-то адски динамичная смена кадров...
Два плюса- любимый Дэймон и финал, от которого я ожидала чего-то иного.
Антон Морозов 20 ноября 2016, 15:25
Так себе фильм. Попытались выжать что-то на старой теме, но в итоге фигня какая-то получилась
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Продюсер «Джейсона Борна» планирует перезагрузку франшизы Разыскивается режиссер со свежим взглядом.
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27 мая 2020 09:04
Мэтт Дэймон не уверен в будущем франшизы о Джейсоне Борне Вышедший летом 2016 года «Джейсон Борн» должен был стать громким событием для фанатов «Борнианы» - впервые за много лет в франшизу вернулся Мэтт Дэймон. Однако даже камбэк Дэймона не помог фильму,
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7 марта 2017 15:48
Мэтт Дэймон может вернуться в «Борн 6»  «Джейсон Борн», ознаменовавший возвращение режиссера Пола Гринграсса и актера Мэтта Дэймона в «долгоиграющую» франшизу, не сумел побить каких-то рекордов в прокате,
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