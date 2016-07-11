Джейсон Борн, 2016

Легендарный герой Джейсон Борн всё никак не может расстаться с большим экраном. Напомним, что первая часть под названием «Идентификация Борна» от Дага Лаймана вызвала большой фурор. Далее эстафету перенял Пол Гринграсс, поставивший две следующие картины о Борне. Но и этого оказалось мало, поэтому в 2012 году вышла четвёртая часть, правда, без Мэтта Дэймона и с другим режиссёром. Одного имени полюбившегося героя в названии зрителям оказалось недостаточно, поэтому проект не оправдал ожиданий. И теперь Гринграсс и Дэймон снова сотрудничают вместе, представляя уже пятую по хронологии историю лучшего в мире агента.
Джейсон Борн успел пережить множество приключений, но ему так и не суждено уйти на покой и насладиться прелестями обычной жизни. В очередной раз герою против своей воли предстоит ввязаться в опасное дело, в котором он является центральным звеном. Поэтому он возвращается, а годы сделали его выносливее и сильнее, поэтому на этот раз врагам придётся очень несладко.
- У Мэтта Дэймона всего лишь 25 реплик в фильме «Джейсон Борн»
- Накануне выхода «Ультиматума Борна» в 2007 году Мэтт Дэймон заявил, что не собирается возвращаться к роли Джейсона Борна в четвёртом фильме, но спустя 7 лет согласился вновь сыграть своего персонажа
- Злодея в фильме мог сыграть Вигго Мортенсен, более всего известный по роли Арагорна во «Властелине колец». Роль в итоге досталась Венсану Касселю
- Фильм «Джейсон Борн» является сиквелом третьей картины «Ультиматум Борна», а с четвёртой, которая называлась «Эволюция Борна», он никак не связан
- Мэтт Дэймон также является одним из продюсеров фильма «Джейсон Борн», а сценарий написали люди, работавшие над предыдущими частями
Мир на грани катастрофы, а значит пришло время ему вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк – его имя знают повсюду. Элитный суперагент, лучший из лучших, даже в Лас-Вегасе игра пойдет по его правилам. Он – Джейсон Борн.
Слишком много спецэффектов, какая-то адски динамичная смена кадров...
Два плюса- любимый Дэймон и финал, от которого я ожидала чего-то иного.