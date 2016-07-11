Джейсон Борн, 2016

Легендарный герой Джейсон Борн всё никак не может расстаться с большим экраном. Напомним, что первая часть под названием «Идентификация Борна» от Дага Лаймана вызвала большой фурор. Далее эстафету перенял Пол Гринграсс, поставивший две следующие картины о Борне. Но и этого оказалось мало, поэтому в 2012 году вышла четвёртая часть, правда, без Мэтта Дэймона и с другим режиссёром. Одного имени полюбившегося героя в названии зрителям оказалось недостаточно, поэтому проект не оправдал ожиданий. И теперь Гринграсс и Дэймон снова сотрудничают вместе, представляя уже пятую по хронологии историю лучшего в мире агента.

Джейсон Борн успел пережить множество приключений, но ему так и не суждено уйти на покой и насладиться прелестями обычной жизни. В очередной раз герою против своей воли предстоит ввязаться в опасное дело, в котором он является центральным звеном. Поэтому он возвращается, а годы сделали его выносливее и сильнее, поэтому на этот раз врагам придётся очень несладко.