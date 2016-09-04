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Неделимые, 2016

2016 / Италия
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15 голосов
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О фильме

Сестры Дэйзи и Виола поют на местечковых фестивалях, свадьбах и крестинах. Их жизнь могла бы быть жизнью простых юных неаполитанок, но… они сиамские близнецы, и вся семья живет за счет этого. Отец, мать и дядя эксплуатируют девочек, считая их особенность уродством, на котором можно неплохо заработать. Однажды сестры узнают, что есть возможность провести операцию, отделиться друг от друга и обрести свободу, но вся семья восстает против этого, боясь потерять источник дохода. Это пронзительная история о свободе и настоящей любви и фильм-триумфатор 73-го Венецианского кинофестиваля, обладатель итальянского «Золотого Глобуса», девяти премий «Давид ди Донателло», восьми «Серебряных лент», призер и номинант 90 итальянских и международных кинофестивалей.

5.9 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 сентября 2016
Премьера в мире 4 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Эдоардо Де Анджелис
В ролях
Антония Труппо
Антония Труппо
Тони Лаудадио
Пеппе Сервилло
Гаэтано Бруно
Гаэтано Бруно
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неделимые 2 постера
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