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Месть от кутюр Месть от кутюр
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Месть от кутюр, 2015

2015 / Австралия
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами фильм «Месть от кутюр» с несравненной Кейт Уинслет («Титаник», «Волшебная страна») в главной роли. Картину сняла австралийка Джослин Мурхаус, обладательница «Пальмовой ветви» и автор таких лент, как «Лоскутное одеяло», «Доказательство» и «Тысяча акров». Сценарий она разработала совместно с П.Дж. Хоганом («Свадьба лучшего друга», «Питер Пэн», «Шопоголик») и Розали Хэм. В ленте «Месть от кутюр» снялись и другие, не менее выдающиеся, актёры: Лиам Хемсворт («Голодные игры», «День независимости: Возрождение»), Хьюго Уивинг («Матрица», «Властелин колец: Братство кольца») и Джуди Дэвис («Разбирая Гарри», «Римские приключения»).

Главная героиня картины «Месть от кутюр» сумела исполнить свою мечту и стать первоклассной портнихой. Однако её прошлое хранит печальную тайну, о которой знают лишь жители родного городишка Дагнатар. Она живёт с этим грузом вот уже 25 лет и однажды решает вернуться домой, чтобы узнать, кто же стал виновником того происшествия, в котором её обвинили. Её изгнали из города, но она возвращается, чтобы восстановить репутацию при помощи своего таланта, и узнать, кто же наслал на неё тогда столь ужасное проклятие.

- «Месть от кутюр» является первым фильмом Джослин Мурхаус за последние 18 лет

- Фильм получил семь номинаций на премию Австралийской академии кинематографа и телевидения и победил в пяти из них. Три из них достались актёрам, а пятую присудили по итогам зрительского голосвания

- Фильм снят по мотивам одноимённого романа Розали Хэм, которая начала разрабатывать к нему сценарий ещё в 2000 году

- Премьера картины состоялась в 2015 году в Торонто, после чего она вышла в австралийский и мировой прокат. По состоянию на май 2016 она окупила бюджет в два раза. Сюда не входят сборы в России и США, так как в этих странах назначена самая поздняя дата релиза

Австралия, 1951 год. Портниха Тилли Даннэдж возвращается в родной захолустный городок Дангатар, откуда её четверть века назад сослали ещё школьницей, обвинив в гибели одноклассника, сына городской шишки. Жители городка настроены настороженно, но постепенно Тилли начинает завоёвывать их доверие и внимание экстравагантными и яркими нарядами, которые она шьёт.

Тилли, впрочем, приехала не с целью помириться с жителями родного города. Ей нужно выяснить, что же именно произошло в тот роковой день 25 лет назад – событий которого она не помнит, но уверена, что с тех самых пор на ней лежит проклятие. 

7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 4 августа 2016
Премьера онлайн 11 июня 2021
Премьера в мире 14 сентября 2015
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Джослин Мурхаус
Джослин Мурхаус
В ролях
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Сара Снук
Сара Снук
Хьюго Уивинг
Хьюго Уивинг
Кэролайн Гудолл
Кэролайн Гудолл
Все актеры и съемочная группа
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Месть от кутюр
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Наша рецензия
На экранах – фильм Джослин Мурхаус «Месть от кутюр» – крепкая драма с Кейт Уинслет в главной роли. Собственно, подобный факт уже заставляет присмотреться к картине повнимательнее. Однако не только имя актрисы этому причина – разберемся, что же в ней такого необычного. Кадр из фильма «Месть от кутюр» В самом деле, сколько фильмов снимается или будет снято о моде? Высокой моде? Людях, для которых мода – работа, смысл жизни? На ум приходит,…
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katushka7677 19 августа 2016, 10:50
Фильм очень понравился, интригующий, хорошая игра актеров, много юмора.Советую посмотреть.
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