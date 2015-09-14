Месть от кутюр, 2015

Перед вами фильм «Месть от кутюр» с несравненной Кейт Уинслет («Титаник», «Волшебная страна») в главной роли. Картину сняла австралийка Джослин Мурхаус, обладательница «Пальмовой ветви» и автор таких лент, как «Лоскутное одеяло», «Доказательство» и «Тысяча акров». Сценарий она разработала совместно с П.Дж. Хоганом («Свадьба лучшего друга», «Питер Пэн», «Шопоголик») и Розали Хэм. В ленте «Месть от кутюр» снялись и другие, не менее выдающиеся, актёры: Лиам Хемсворт («Голодные игры», «День независимости: Возрождение»), Хьюго Уивинг («Матрица», «Властелин колец: Братство кольца») и Джуди Дэвис («Разбирая Гарри», «Римские приключения»).

Главная героиня картины «Месть от кутюр» сумела исполнить свою мечту и стать первоклассной портнихой. Однако её прошлое хранит печальную тайну, о которой знают лишь жители родного городишка Дагнатар. Она живёт с этим грузом вот уже 25 лет и однажды решает вернуться домой, чтобы узнать, кто же стал виновником того происшествия, в котором её обвинили. Её изгнали из города, но она возвращается, чтобы восстановить репутацию при помощи своего таланта, и узнать, кто же наслал на неё тогда столь ужасное проклятие.