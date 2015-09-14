Месть от кутюр, 2015

Перед вами фильм «Месть от кутюр» с несравненной Кейт Уинслет («Титаник», «Волшебная страна») в главной роли. Картину сняла австралийка Джослин Мурхаус, обладательница «Пальмовой ветви» и автор таких лент, как «Лоскутное одеяло», «Доказательство» и «Тысяча акров». Сценарий она разработала совместно с П.Дж. Хоганом («Свадьба лучшего друга», «Питер Пэн», «Шопоголик») и Розали Хэм. В ленте «Месть от кутюр» снялись и другие, не менее выдающиеся, актёры: Лиам Хемсворт («Голодные игры», «День независимости: Возрождение»), Хьюго Уивинг («Матрица», «Властелин колец: Братство кольца») и Джуди Дэвис («Разбирая Гарри», «Римские приключения»).
Главная героиня картины «Месть от кутюр» сумела исполнить свою мечту и стать первоклассной портнихой. Однако её прошлое хранит печальную тайну, о которой знают лишь жители родного городишка Дагнатар. Она живёт с этим грузом вот уже 25 лет и однажды решает вернуться домой, чтобы узнать, кто же стал виновником того происшествия, в котором её обвинили. Её изгнали из города, но она возвращается, чтобы восстановить репутацию при помощи своего таланта, и узнать, кто же наслал на неё тогда столь ужасное проклятие.
- «Месть от кутюр» является первым фильмом Джослин Мурхаус за последние 18 лет
- Фильм получил семь номинаций на премию Австралийской академии кинематографа и телевидения и победил в пяти из них. Три из них достались актёрам, а пятую присудили по итогам зрительского голосвания
- Фильм снят по мотивам одноимённого романа Розали Хэм, которая начала разрабатывать к нему сценарий ещё в 2000 году
- Премьера картины состоялась в 2015 году в Торонто, после чего она вышла в австралийский и мировой прокат. По состоянию на май 2016 она окупила бюджет в два раза. Сюда не входят сборы в России и США, так как в этих странах назначена самая поздняя дата релиза
Австралия, 1951 год. Портниха Тилли Даннэдж возвращается в родной захолустный городок Дангатар, откуда её четверть века назад сослали ещё школьницей, обвинив в гибели одноклассника, сына городской шишки. Жители городка настроены настороженно, но постепенно Тилли начинает завоёвывать их доверие и внимание экстравагантными и яркими нарядами, которые она шьёт.
Тилли, впрочем, приехала не с целью помириться с жителями родного города. Ей нужно выяснить, что же именно произошло в тот роковой день 25 лет назад – событий которого она не помнит, но уверена, что с тех самых пор на ней лежит проклятие.