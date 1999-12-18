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Тристан и Изольда
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Tristan und Isolde

Тристан и Изольда, 2016

2016 / США
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Четыре часа музыки, величественной и горячечной, раскаленной, неистовой, под стать любовной лихорадке, охватившей героев — Тристана, племянника корнуоллского короля Марка, и Изольду, ирландскую принцессу, предназначенную Марку в жены. Революционная опера Вагнера когда-то была признана неисполняемой и буквально свела с ума первого потенциального Тристана — Алоиза Андера. И сегодня совладать с этой мистической махиной о преступных и трагических любовниках могут только отважные. В Мет заглавную женскую партию исполняет великолепная шведка Нина Стемме (в прошлом сезоне мы видели её в «Электре»), возможно, главная Изольда наших дней. Героический тенор из Австралии Стюарт Скелтон станет Тристаном. Бас Рене Папе в роли Марка выходил на сцену Мет три сезона подряд (в предыдущей постановке, сменяет которую версия поляка Мариуша Трелиньского), а для наших соотечественников Екатерины Губановой (Брангена) и Евгения Никитина (Курвенал) это — дебют в Метрополитен.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 4 часа 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 июня 2016
Премьера в мире 18 декабря 1999
Возраст 16+
Режиссер
Мариуш Трелиньский
В ролях
Нина Стемме
Екатерина Губанова
Стюарт Скелтон
Евгений Никитин
Рене Папе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тристан и Изольда 1 постер
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