Тристан и Изольда, 2016

Четыре часа музыки, величественной и горячечной, раскаленной, неистовой, под стать любовной лихорадке, охватившей героев — Тристана, племянника корнуоллского короля Марка, и Изольду, ирландскую принцессу, предназначенную Марку в жены. Революционная опера Вагнера когда-то была признана неисполняемой и буквально свела с ума первого потенциального Тристана — Алоиза Андера. И сегодня совладать с этой мистической махиной о преступных и трагических любовниках могут только отважные. В Мет заглавную женскую партию исполняет великолепная шведка Нина Стемме (в прошлом сезоне мы видели её в «Электре»), возможно, главная Изольда наших дней. Героический тенор из Австралии Стюарт Скелтон станет Тристаном. Бас Рене Папе в роли Марка выходил на сцену Мет три сезона подряд (в предыдущей постановке, сменяет которую версия поляка Мариуша Трелиньского), а для наших соотечественников Екатерины Губановой (Брангена) и Евгения Никитина (Курвенал) это — дебют в Метрополитен.