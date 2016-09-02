Свет в океане, 2016

Перед вами четвёртый фильм Дерека Сиенфрэнса, постановщика таких картин, как «Место под соснами» и «Валентинка». В главных ролях снялись Майкл Фассбендер («Люди Икс: Первый класс», «Стыд») и обладательница «Оскара» Алисия Викандер («Из машины», «Девушка из Дании»). Ещё одна значимая роль отошла бесподобной Рейчел Вайс («Молодость», «Лобстер», «Мумия»). А композитором картины стал Александр Депла, которого можно назвать одним из самых известных в наши дни.
Лента «Свет в океане» поведает трогательную историю супругов Тома и Изабель Шербурн. Они живут на острове, а Том является смотрителем маяка. Мужчина и женщина безумно любят друг друга, однако детей завести не могут. Однажды их терзаниям приходит конец, когда на берег выносит лодку, в которой находятся чудом уцелевший ребёнок и погибший родитель. Пара берёт на себя ответственность за заботу о девочке, но это оборачивается самыми тяжёлыми последствиями, ведь у малышки есть настоящая мама, которая больше всего на свете хочет её вернуть.
- Майкл Фассбендер и Алисия Викандер играют в фильме супругов, а в реальной жизни актёры встречаются на самом деле. Они объявили об этом как раз во время съёмок картины «Свет в океане»
- «Свет в океане» - это один из двух фильмов, выходящих в прокат в 2016 году, который снимался на редкой локации в Тасмании. Получить разрешение на съёмки на этой территории очень сложно
- Фильм является экранизацией романа М. Л. Стедман. Это первая книжная адаптация режиссёра Дерека Сиенфрэнса
- Главную роль мог сыграть Райан Гослинг, который снимался в двух предыдущих картинах режиссёра
- Роль Люси/Грейс исполнили в общей сложности 5 актрис, среди которых Карен Писториус, сыгравшая взрослую версию героини
Действие истории разворачивается на удалённом от большой суши австралийском острове после окончания Первой мировой войны. Смотритель маяка и его жена сталкиваются с моральной дилеммой, когда обнаруживают в причалившей к берегу лодке новорожденного ребенка и мёртвого мужчину. Пара решает воспитать ребенка как своего собственного, не представляя, насколько разрушительными будут последствия их выбора.
Пронзительный фильм о любви и отношениях двух людей.
И в самом деле, на этом можно вполне заканчивать впечатление от этой… Читать дальше…