Свет в океане, 2016

Перед вами четвёртый фильм Дерека Сиенфрэнса, постановщика таких картин, как «Место под соснами» и «Валентинка». В главных ролях снялись Майкл Фассбендер («Люди Икс: Первый класс», «Стыд») и обладательница «Оскара» Алисия Викандер («Из машины», «Девушка из Дании»). Ещё одна значимая роль отошла бесподобной Рейчел Вайс («Молодость», «Лобстер», «Мумия»). А композитором картины стал Александр Депла, которого можно назвать одним из самых известных в наши дни.

Лента «Свет в океане» поведает трогательную историю супругов Тома и Изабель Шербурн. Они живут на острове, а Том является смотрителем маяка. Мужчина и женщина безумно любят друг друга, однако детей завести не могут. Однажды их терзаниям приходит конец, когда на берег выносит лодку, в которой находятся чудом уцелевший ребёнок и погибший родитель. Пара берёт на себя ответственность за заботу о девочке, но это оборачивается самыми тяжёлыми последствиями, ведь у малышки есть настоящая мама, которая больше всего на свете хочет её вернуть.