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Свет в океане Свет в океане
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The Light Between Oceans

Свет в океане, 2016

2016 / США / Новая Зеландия
7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Перед вами четвёртый фильм Дерека Сиенфрэнса, постановщика таких картин, как «Место под соснами» и «Валентинка». В главных ролях снялись Майкл Фассбендер («Люди Икс: Первый класс», «Стыд») и обладательница «Оскара» Алисия Викандер («Из машины», «Девушка из Дании»). Ещё одна значимая роль отошла бесподобной Рейчел Вайс («Молодость», «Лобстер», «Мумия»). А композитором картины стал Александр Депла, которого можно назвать одним из самых известных в наши дни.

Лента «Свет в океане» поведает трогательную историю супругов Тома и Изабель Шербурн. Они живут на острове, а Том является смотрителем маяка. Мужчина и женщина безумно любят друг друга, однако детей завести не могут. Однажды их терзаниям приходит конец, когда на берег выносит лодку, в которой находятся чудом уцелевший ребёнок и погибший родитель. Пара берёт на себя ответственность за заботу о девочке, но это оборачивается самыми тяжёлыми последствиями, ведь у малышки есть настоящая мама, которая больше всего на свете хочет её вернуть.

- Майкл Фассбендер и Алисия Викандер играют в фильме супругов, а в реальной жизни актёры встречаются на самом деле. Они объявили об этом как раз во время съёмок картины «Свет в океане»

- «Свет в океане» - это один из двух фильмов, выходящих в прокат в 2016 году, который снимался на редкой локации в Тасмании. Получить разрешение на съёмки на этой территории очень сложно

- Фильм является экранизацией романа М. Л. Стедман. Это первая книжная адаптация режиссёра Дерека Сиенфрэнса

- Главную роль мог сыграть Райан Гослинг, который снимался в двух предыдущих картинах режиссёра

- Роль Люси/Грейс исполнили в общей сложности 5 актрис, среди которых Карен Писториус, сыгравшая взрослую версию героини

Действие истории разворачивается на удалённом от большой суши австралийском острове после окончания Первой мировой войны. Смотритель маяка и его жена сталкиваются с моральной дилеммой, когда обнаруживают в причалившей к берегу лодке новорожденного ребенка и мёртвого мужчину. Пара решает воспитать ребенка как своего собственного, не представляя, насколько разрушительными будут последствия их выбора.

7.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 8 сентября 2016
Премьера онлайн 9 декабря 2016
Премьера в мире 2 сентября 2016
Возраст 12+
Прокатчик Arthouse
Режиссер
Дерек Сиенфрэнс
Дерек Сиенфрэнс
В ролях
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Эмили Барклай
Эмили Барклай
Карен Писториус
Карен Писториус
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Свет в океане 3 постера
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Валентин 6 сентября 2016, 19:42
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viewsonic 12 сентября 2016, 14:42
хрень какаято. главный герой пять лет растил приемную дочь чтобы ненадолго приехав на материк сдать ее полису расчувствовавшись изза горя… Читать дальше…
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саундтрек фильма Свет в океане
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