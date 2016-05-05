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72 часа, 2016

2016 / Россия
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Режиссёр Кира Ангелина успела добиться большого успеха на российском телевидении. Она снимала такие сериалы, как «Гюльчатай. Ради любви», «Дочки-матери» и «Однажды будет любовь». Полнометражный дебют состоялся для неё в 2009 году с фильмом «Командировка». Совместно со сценаристом Ануш Варданян она выпускает новую ленту «72 часа». Главные роли в ней исполнили как известные, так и не очень актёры. Здесь сыграли Анатолий Гущин («Есенин»), Лиза Арзамасова из сериала «Папины дочки», Алексей Шевченков («Тайга»), а также Ирина Розанова («Интердевочка», «Облако-рай»).

Действие фильма разворачивается в провинциальном городке Ставрово в первые годы Великой Отечественной войны. Линия фронта продвигается все дальше вглубь СССР, и город оказывается захвачен немецкими оккупантами. Солдаты давно покинули это место, и единственным очагом сопротивления остается крохотная подпольная организация, состоящая из совсем зеленых молодых людей, большинству из которых нет и двадцати. Однако и в таких условиях находится место для предательства, любви и настоящего мужества… 

  • Идея фильма родилась у создателей после рассказа губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Она основана на реальных событиях, происходивших в годы войны в городке Людиново. Жители города собрали 300 тысяч рублей на сценарий для фильма, и именно там состоялся первый показ картины.
  • Изначально продюсер фильма Николай Расторгуев собирался снимать по мотивам истории документальное кино, но позже понял, что она требует яркой эмоциональной окраски. К тому же в городе почти не осталось локаций, в которых происходило действие, поэтому даже итоговый игровой фильм снимался в другом месте.
  • Фильм специально решен в минималистичном стиле: там нет погонь, взрывов и перестрелок. Причиной для этого послужило решение создателей адресовать фильм молодежи: после просмотра юное поколение должно было понять, что настоящий героизм это не только ведение боевых действий, но и просто верность Родине.

В самом начале Великой Отечественной войны крохотный городок Ставрово оказывается в эпицентре большой истории. Его расположение, близость линии фронта, железная дорога, перекресток нескольких дорог привели в город крупный гарнизон немцев. Но в городе действует подполье, состоящее, в основном, из вчерашних школьников. Это история противостояния двух молодых людей, двух жизненных позиций — комсомольца Алексея и предателя Дмитрия. Оба молоды, оба читали одни и те же книжки в детстве, учились в одной школе, любили одну девушку. Но первый, не задумываясь, отдал жизнь за то, что считал священным — за Родину, а второй самозабвенно мучил и убивал своих же соотечественников, соседей, знакомых, бывших одноклассников.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 5 мая 2016
Премьера в мире 5 мая 2016
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Кира Ангелина
Кира Ангелина
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Митя Лабуш
Митя Лабуш
Анатолий Гущин
Анатолий Гущин
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 72 часа 2 постера
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Наша рецензия
Мы хотим, чтобы это не повторялось В прокат выходят «72 часа» Киры Ангелиной — военная драма, но сюжет расскажет не о войне, а о людях внутри нее. Начало Великой Отечественной войны. В маленьком оккупированном городке вблизи фронта действует партизанская бригада из молодых ребят, учившихся в одной школе. Однако в подполье ушли не все – сын священника Дмитрий сознательно переходит на сторону немцев и изощренно мстит своим бывшим одноклассникам, учителям и в…
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alex 8 мая 2016, 14:07
спокойный такой фильм. всё ясно и понятно с самого начала.
молодёжи должно понравиться, им страшно будет.
а кто постарше типа меня, те ещё разок… Читать дальше…
Андрей Белый 9 мая 2016, 22:24
вот именно что всё понятно с самого начала кто предатель, даже никакой загадки в фильме нет, просто растянут фильм
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