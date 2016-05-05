72 часа, 2016

Режиссёр Кира Ангелина успела добиться большого успеха на российском телевидении. Она снимала такие сериалы, как «Гюльчатай. Ради любви», «Дочки-матери» и «Однажды будет любовь». Полнометражный дебют состоялся для неё в 2009 году с фильмом «Командировка». Совместно со сценаристом Ануш Варданян она выпускает новую ленту «72 часа». Главные роли в ней исполнили как известные, так и не очень актёры. Здесь сыграли Анатолий Гущин («Есенин»), Лиза Арзамасова из сериала «Папины дочки», Алексей Шевченков («Тайга»), а также Ирина Розанова («Интердевочка», «Облако-рай»).
Действие фильма разворачивается в провинциальном городке Ставрово в первые годы Великой Отечественной войны. Линия фронта продвигается все дальше вглубь СССР, и город оказывается захвачен немецкими оккупантами. Солдаты давно покинули это место, и единственным очагом сопротивления остается крохотная подпольная организация, состоящая из совсем зеленых молодых людей, большинству из которых нет и двадцати. Однако и в таких условиях находится место для предательства, любви и настоящего мужества…
В самом начале Великой Отечественной войны крохотный городок Ставрово оказывается в эпицентре большой истории. Его расположение, близость линии фронта, железная дорога, перекресток нескольких дорог привели в город крупный гарнизон немцев. Но в городе действует подполье, состоящее, в основном, из вчерашних школьников. Это история противостояния двух молодых людей, двух жизненных позиций — комсомольца Алексея и предателя Дмитрия. Оба молоды, оба читали одни и те же книжки в детстве, учились в одной школе, любили одну девушку. Но первый, не задумываясь, отдал жизнь за то, что считал священным — за Родину, а второй самозабвенно мучил и убивал своих же соотечественников, соседей, знакомых, бывших одноклассников.
молодёжи должно понравиться, им страшно будет.
а кто постарше типа меня, те ещё разок… Читать дальше…