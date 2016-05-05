72 часа, 2016

Режиссёр Кира Ангелина успела добиться большого успеха на российском телевидении. Она снимала такие сериалы, как «Гюльчатай. Ради любви», «Дочки-матери» и «Однажды будет любовь». Полнометражный дебют состоялся для неё в 2009 году с фильмом «Командировка». Совместно со сценаристом Ануш Варданян она выпускает новую ленту «72 часа». Главные роли в ней исполнили как известные, так и не очень актёры. Здесь сыграли Анатолий Гущин («Есенин»), Лиза Арзамасова из сериала «Папины дочки», Алексей Шевченков («Тайга»), а также Ирина Розанова («Интердевочка», «Облако-рай»).

Действие фильма разворачивается в провинциальном городке Ставрово в первые годы Великой Отечественной войны. Линия фронта продвигается все дальше вглубь СССР, и город оказывается захвачен немецкими оккупантами. Солдаты давно покинули это место, и единственным очагом сопротивления остается крохотная подпольная организация, состоящая из совсем зеленых молодых людей, большинству из которых нет и двадцати. Однако и в таких условиях находится место для предательства, любви и настоящего мужества…