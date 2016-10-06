Ведьма из Блэр: Новая глава, 2016

Фильм «Ведьма из Блэр: Новая глава» является третьей частью известной картины 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Режиссёром стал Адам Вингард («З/Л/О», «Тетрадь смерти» 2017 года). В ролях снялись не особо известные молодые актёры: дебютантка большого кино Корбин Рейд, Уэс Робинсон («Клиника», Скорая помощь») и Вэлори Керри («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»).
Картина «Ведьма из Блэр: Новая глава» расскажет уже не о том, как молодые люди потерялись в лесу, а о том, как их будут преследовать. В центре сюжета окажется Джеймс, сестра которого пропала когда-то в Блэк Хилз. Однажды он находит запись, которая становится зацепкой к её местонахождению. Вместе с товарищами главный герой отправляется в тот самый лес, который известен как пристанище ведьмы из Блэр. Там их ждёт настоящий кошмар, который может стать смертельным.
- Изначально фильм был известен под фальшивым названием «Лес», однако на Comic-Con в Сан-Диего объявили о том, что это продолжение «Ведьмы из Блэр»
- Саймон Баррет, написавший сценарий для картины «Ведьма из Блэр: Новая глава», работал практически на всех фильмах Адама Вингарда в качестве сценариста, а также сыграл в них эпизодические роли
- Первый тизер-трейлер фильма «Ведьма из Блэр: Новая глава» отсылает к «Сиянию», любимой картине Адама Вингарда
- Ведьма из Блэр впервые появится на экране за последние 16 лет. Последний раз это было в ленте «Ведьма из Блэр 2: Книга теней»
- Хоть картина и является сиквелом, она не связана сюжетно с событиями прошлой картины
20 лет назад сестра Джеймса и двое её друзей пропали в лесу Блэк Хиллз, пытаясь раскрыть тайну так называемой ведьмы из Блэр. Их загадочное исчезновение обросло множеством теорий и легенд. Джеймс с друзьями вооружаются видеокамерами и отправляются в тот самый лес.
зачем? почему? и какой смысл? - это вопросы как по сюжеты, так и для режиссеров и продюсеров!