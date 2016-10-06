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Ведьма из Блэр: Новая глава Ведьма из Блэр: Новая глава
Киноафиша Фильмы Ведьма из Блэр: Новая глава
Blair Witch

Ведьма из Блэр: Новая глава, 2016

2016 / США
5.1 Оцените
20 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Ведьма из Блэр: Новая глава» является третьей частью известной картины 1999 года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Режиссёром стал Адам Вингард («З/Л/О», «Тетрадь смерти» 2017 года). В ролях снялись не особо известные молодые актёры: дебютантка большого кино Корбин Рейд, Уэс Робинсон («Клиника», Скорая помощь») и Вэлори Керри («Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2»).

Картина «Ведьма из Блэр: Новая глава» расскажет уже не о том, как молодые люди потерялись в лесу, а о том, как их будут преследовать. В центре сюжета окажется Джеймс, сестра которого пропала когда-то в Блэк Хилз. Однажды он находит запись, которая становится зацепкой к её местонахождению. Вместе с товарищами главный герой отправляется в тот самый лес, который известен как пристанище ведьмы из Блэр. Там их ждёт настоящий кошмар, который может стать смертельным.

- Изначально фильм был известен под фальшивым названием «Лес», однако на Comic-Con в Сан-Диего объявили о том, что это продолжение «Ведьмы из Блэр»

- Саймон Баррет, написавший сценарий для картины «Ведьма из Блэр: Новая глава», работал практически на всех фильмах Адама Вингарда в качестве сценариста, а также сыграл в них эпизодические роли

- Первый тизер-трейлер фильма «Ведьма из Блэр: Новая глава» отсылает к «Сиянию», любимой картине Адама Вингарда

- Ведьма из Блэр впервые появится на экране за последние 16 лет. Последний раз это было в ленте «Ведьма из Блэр 2: Книга теней»

- Хоть картина и является сиквелом, она не связана сюжетно с событиями прошлой картины

20 лет назад сестра Джеймса и двое её друзей пропали в лесу Блэк Хиллз, пытаясь раскрыть тайну так называемой ведьмы из Блэр. Их загадочное исчезновение обросло множеством теорий и легенд. Джеймс с друзьями вооружаются видеокамерами и отправляются в тот самый лес.

5.1 Оцените
20 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 6 октября 2016
Премьера в мире 6 октября 2016
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Адам Вингард
Адам Вингард
В ролях
Уэс Робинсон
Уэс Робинсон
Вэлори Керри
Вэлори Керри
Джеймс Аллен МакКьюн
Джеймс Аллен МакКьюн
Корбин Рид
Корбин Рид
Калли Эрнандес
Калли Эрнандес
Все актеры и съемочная группа
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Ведьма из Блэр: Новая глава смотреть онлайн

Ведьма из Блэр: Новая глава
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Наша рецензия
Доказать существование чего-то сверхъестественного человечество не может уже не один десяток лет. Но ничто не мешает пофантазировать на эту тему, что и делают в своих произведениях писатели и режиссёры. На экранах можно увидеть всё — начиная от призраков и заканчивая инопланетянами. Отельной строкой в неизведанном можно назвать ведьм. О том, чем опасны эти создания, расскажет фильм режиссёра Адама Вингарда «Ведьма из Блэр: Новая глава» («Blair Witch»). Кадр из…
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Андрей 4 мая 2017, 10:56
очень слабый и скомканный фильм!
зачем? почему? и какой смысл? - это вопросы как по сюжеты, так и для режиссеров и продюсеров!
Владимир Сомов 9 октября 2016, 21:51
Полная херня не советую идти без смысла и не чего страшного просто деньги на ветер всему залу не понравилось!
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20 голосов
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саундтрек фильма Ведьма из Блэр: Новая глава
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