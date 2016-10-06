Ведьма из Блэр: Новая глава, 2016

- Изначально фильм был известен под фальшивым названием «Лес», однако на Comic-Con в Сан-Диего объявили о том, что это продолжение «Ведьмы из Блэр»

- Саймон Баррет, написавший сценарий для картины «Ведьма из Блэр: Новая глава», работал практически на всех фильмах Адама Вингарда в качестве сценариста, а также сыграл в них эпизодические роли

- Первый тизер-трейлер фильма «Ведьма из Блэр: Новая глава» отсылает к «Сиянию», любимой картине Адама Вингарда

- Ведьма из Блэр впервые появится на экране за последние 16 лет. Последний раз это было в ленте «Ведьма из Блэр 2: Книга теней»

- Хоть картина и является сиквелом, она не связана сюжетно с событиями прошлой картины